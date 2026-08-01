Giá XEC hôm nay

Giá XEC (XEC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00000682, biến động 0.62% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XEC sang VND là ₫ 0.00000682 mỗi XEC.

XEC hiện xếp hạng #173 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 136.69M, với nguồn cung lưu hành 20.04T XEC. Trong vòng 24 giờ qua, XEC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000006701 (thấp) đến ₫ 0.000007016 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 15.59402321332250575, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.13407896075918675.

Về hiệu suất ngắn hạn, XEC biến động -0.36% trong giờ qua và -1.24% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 107.72K.

Thông tin thị trường XEC (XEC)

Xếp hạng No.173 Vốn hóa thị trường ₫ 136.69M₫ 136.69M ₫ 136.69M Khối lượng (24H) ₫ 107.72K₫ 107.72K ₫ 107.72K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 143.22M₫ 143.22M ₫ 143.22M Nguồn cung lưu thông 20.04T 20.04T 20.04T Nguồn cung tối đa 21,000,000,000,000 21,000,000,000,000 21,000,000,000,000 Tổng cung 20,042,142,172,580 20,042,142,172,580 20,042,142,172,580 Tỷ lệ lưu hành 95.43% Thị phần 0.01% Ngày phát hành 2021-07-05 00:00:00 Blockchain công khai BCHA

Vốn hoá thị trường hiện tại của XEC là ₫ 136.69M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 107.72K. Nguồn cung lưu hành của XEC là 20.04T, với tổng nguồn cung là 20042142172580. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 143.22M.