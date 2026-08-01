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Giá XEC theo thời gian thực hôm nay là 0.00000682 VND. Vốn hoá thị trường của XEC là 136,687,409.6169956 VND. Theo dõi cập nhật giá XEC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá XEC theo thời gian thực hôm nay là 0.00000682 VND. Vốn hoá thị trường của XEC là 136,687,409.6169956 VND. Theo dõi cập nhật giá XEC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá XEC(XEC)

Giá theo thời gian thực 1 XEC sang VND

₫0.17957356
₫0.17957356₫0.17957356
-0.62%1D
VND
Biểu đồ giá XEC (XEC) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:48:35 (UTC+8)

Giá XEC hôm nay

Giá XEC (XEC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00000682, biến động 0.62% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XEC sang VND là ₫ 0.00000682 mỗi XEC.

XEC hiện xếp hạng #173 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 136.69M, với nguồn cung lưu hành 20.04T XEC. Trong vòng 24 giờ qua, XEC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000006701 (thấp) đến ₫ 0.000007016 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 15.59402321332250575, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.13407896075918675.

Về hiệu suất ngắn hạn, XEC biến động -0.36% trong giờ qua và -1.24% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 107.72K.

Thông tin thị trường XEC (XEC)

No.173

₫ 136.69M
₫ 136.69M₫ 136.69M

₫ 107.72K
₫ 107.72K₫ 107.72K

₫ 143.22M
₫ 143.22M₫ 143.22M

20.04T
20.04T 20.04T

21,000,000,000,000
21,000,000,000,000 21,000,000,000,000

20,042,142,172,580
20,042,142,172,580 20,042,142,172,580

95.43%

0.01%

2021-07-05 00:00:00

BCHA

Vốn hoá thị trường hiện tại của XEC là ₫ 136.69M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 107.72K. Nguồn cung lưu hành của XEC là 20.04T, với tổng nguồn cung là 20042142172580. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 143.22M.

Lịch sử giá XEC theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.000006701
₫ 0.000006701₫ 0.000006701
Thấp nhất 24H
₫ 0.000007016
₫ 0.000007016₫ 0.000007016
Cao nhất 24H

₫ 0.000006701
₫ 0.000006701₫ 0.000006701

₫ 0.000007016
₫ 0.000007016₫ 0.000007016

₫ 15.59402321332250575
₫ 15.59402321332250575₫ 15.59402321332250575

₫ 0.13407896075918675
₫ 0.13407896075918675₫ 0.13407896075918675

-0.36%

-0.62%

-1.24%

-1.24%

Lịch sử giá theo VND của XEC (XEC)

Theo dõi biến động giá của XEC trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -0.00112030194-0.62%
30 ngày₫ +0.000001645+31.78%
60 ngày₫ +0.000001581+30.17%
90 ngày₫ -0.000001763-20.55%
Biến động giá XEC hôm nay

Hôm nay, XEC đã biến động ₫ -0.00112030194 (-0.62%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá XEC trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000001645 (+31.78%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá XEC trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XEC đã biến động ₫ +0.000001581 (+30.17%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá XEC trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.000001763 (-20.55%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của XEC (XEC)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá XEC.

Phân tích XEC

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của XEC. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường XEC hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường XEC: xu hướng tăng, tăng 52% | giảm 48%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

XEC_USDT đang giao dịch ở mức 6,822E-6 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm phía trên điểm trung tâm S1 là 6,818E-6. Mức kháng cự trung tâm được xác định tại 6,848E-6. Hiện tại, cấu trúc thị trường đang dao động quanh biên dưới của vùng giá trung tâm. Cả phe mua và phe bán đều đang tham gia vào một đợt biến động hẹp. Hệ thống chỉ báo cho thấy sự phân kỳ rõ rệt. Nhóm đường trung bình di động chưa đưa ra tín hiệu hướng đi rõ ràng. Chỉ báo MACD đã hình thành mô hình cắt vàng. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính. Phân bố động lượng khá phân tán. Các chỉ báo nhanh và chậm xuất hiện hiện tượng phân tầng. Biến động thị trường vẫn trong trạng thái thu hẹp. Thị trường thiếu lực đẩy theo hướng đơn nhất. Mức hỗ trợ gần nhất nằm tại 6,818E-6, đây là mức giá rất sát với giá hiện tại. Mức kháng cự đầu tiên phía trên được xác định tại 6,848E-6, đây cũng là mục tiêu kiểm tra ngắn hạn. Mốc tham chiếu xa hơn là mức R1 tại 6,906E-6. Đường hỗ trợ bên dưới được thiết lập tại mức S2 là 6,76E-6. Khoảng cách giữa các mức giá quan trọng khá chặt chẽ, biên giới của phạm vi giao dịch được xác định rõ ràng.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá XEC?

Giá XEC bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính:

1. Tâm lý thị trường và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư đối với hệ sinh thái eCash
2. Các bản cập nhật phát triển và những cải tiến công nghệ của Bitcoin Cash
3. Tỷ lệ áp dụng và mức độ sử dụng thực tế của XEC trong các giao dịch thanh toán
4. Xu hướng chung của thị trường tiền điện tử và hiệu suất của Bitcoin
5. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
6. Tin tức về quy định pháp luật có ảnh hưởng đến các loại tiền điện tử tập trung vào bảo mật
7. Sự cạnh tranh từ các loại tiền điện tử khác chuyên về thanh toán
8. Tình hình an ninh mạng và những thay đổi trong tỷ lệ băm (hash rate)
9. Các mối quan hệ hợp tác và mức độ chấp nhận của các thương gia
10. Các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến các tài sản rủi ro

Tại sao mọi người muốn biết giá XEC hôm nay?

Mọi người muốn biết giá XEC hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường, theo dõi lợi nhuận/lỗ và lập kế hoạch đầu tư. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch xác định điểm vào/ra, đánh giá xu hướng thị trường và đưa ra những quyết định sáng suốt về việc mua, bán hoặc nắm giữ vị thế XEC của họ.

Dự đoán giá XEC

Dự đoán giá XEC (XEC) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của XEC vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá XEC (XEC) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của XEC có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá XEC sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá XEC cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá XEC.

Giới thiệu XEC

eCash (XEC) là một loại tiền điện tử nhằm trở thành phương tiện trao đổi cho các giao dịch hàng ngày. Đây là một hậu duệ trực tiếp của Bitcoin Cash, nhưng với một số chỉnh sửa để phù hợp hơn cho việc sử dụng hàng ngày. Một trong những tính năng chính của nó là giao thức đồng thuận Avalanche, cho phép thời gian xác nhận giao dịch nhanh hơn. eCash cũng có một mô hình cung cấp độc đáo, với nguồn cung ban đầu là 21 nghìn tỷ XEC và tỷ lệ lạm phát dự đoán được là 8% mỗi năm. Mô hình này được thiết kế để khuyến khích chi tiêu và ngăn chặn việc tích trữ, phù hợp với mục tiêu của dự án trở thành một loại tiền tệ được sử dụng rộng rãi. eCash thường được sử dụng cho các giao dịch ngang hàng, mua sắm trực tuyến, và các giao dịch nhỏ do phí thấp và thời gian giao dịch nhanh.

Hướng dẫn mua & đầu tư XEC tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với XEC? Mua XEC nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua XEC. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua XEC (XEC).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và XEC sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua XEC (XEC)

Bạn có thể làm gì với XEC

Sở hữu XEC mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua XEC (XEC) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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XEC (XEC) là gì

eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

Nguồn XEC

Để hiểu thêm về XEC, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức XEC
Block Explorer

Danh mục :

Bitcoin ForkLayer 1 (L1)Proof of Work (PoW)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về XEC

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:48:35 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành XEC (XEC)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về XEC

XEC USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short XEC với đòn bẩy. Khám phá giao dịch XEC USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường XEC (XEC) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá XEC theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
XEC/USDT
₫0.179441985
₫0.179441985₫0.179441985
-0.67%
15.83B (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán XEC sang VND

Số lượng

XEC
XEC
VND
VND

1 XEC = 0.1794683 VND