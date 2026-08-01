Giá XEC(XEC)
Giá XEC (XEC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00000682, biến động 0.62% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XEC sang VND là ₫ 0.00000682 mỗi XEC.
XEC hiện xếp hạng #173 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 136.69M, với nguồn cung lưu hành 20.04T XEC. Trong vòng 24 giờ qua, XEC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000006701 (thấp) đến ₫ 0.000007016 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 15.59402321332250575, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.13407896075918675.
Về hiệu suất ngắn hạn, XEC biến động -0.36% trong giờ qua và -1.24% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 107.72K.
No.173
95.43%
0.01%
2021-07-05 00:00:00
BCHA
Vốn hoá thị trường hiện tại của XEC là ₫ 136.69M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 107.72K. Nguồn cung lưu hành của XEC là 20.04T, với tổng nguồn cung là 20042142172580. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 143.22M.
-0.36%
-0.62%
-1.24%
-1.24%
Theo dõi biến động giá của XEC trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -0.00112030194
|-0.62%
|30 ngày
|₫ +0.000001645
|+31.78%
|60 ngày
|₫ +0.000001581
|+30.17%
|90 ngày
|₫ -0.000001763
|-20.55%
Hôm nay, XEC đã biến động ₫ -0.00112030194 (-0.62%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000001645 (+31.78%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XEC đã biến động ₫ +0.000001581 (+30.17%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.000001763 (-20.55%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của XEC. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường XEC: xu hướng tăng, tăng 52% | giảm 48%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
XEC_USDT đang giao dịch ở mức 6,822E-6 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm phía trên điểm trung tâm S1 là 6,818E-6. Mức kháng cự trung tâm được xác định tại 6,848E-6. Hiện tại, cấu trúc thị trường đang dao động quanh biên dưới của vùng giá trung tâm. Cả phe mua và phe bán đều đang tham gia vào một đợt biến động hẹp. Hệ thống chỉ báo cho thấy sự phân kỳ rõ rệt. Nhóm đường trung bình di động chưa đưa ra tín hiệu hướng đi rõ ràng. Chỉ báo MACD đã hình thành mô hình cắt vàng. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính. Phân bố động lượng khá phân tán. Các chỉ báo nhanh và chậm xuất hiện hiện tượng phân tầng. Biến động thị trường vẫn trong trạng thái thu hẹp. Thị trường thiếu lực đẩy theo hướng đơn nhất. Mức hỗ trợ gần nhất nằm tại 6,818E-6, đây là mức giá rất sát với giá hiện tại. Mức kháng cự đầu tiên phía trên được xác định tại 6,848E-6, đây cũng là mục tiêu kiểm tra ngắn hạn. Mốc tham chiếu xa hơn là mức R1 tại 6,906E-6. Đường hỗ trợ bên dưới được thiết lập tại mức S2 là 6,76E-6. Khoảng cách giữa các mức giá quan trọng khá chặt chẽ, biên giới của phạm vi giao dịch được xác định rõ ràng.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của XEC có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
eCash (XEC) là một loại tiền điện tử nhằm trở thành phương tiện trao đổi cho các giao dịch hàng ngày. Đây là một hậu duệ trực tiếp của Bitcoin Cash, nhưng với một số chỉnh sửa để phù hợp hơn cho việc sử dụng hàng ngày. Một trong những tính năng chính của nó là giao thức đồng thuận Avalanche, cho phép thời gian xác nhận giao dịch nhanh hơn. eCash cũng có một mô hình cung cấp độc đáo, với nguồn cung ban đầu là 21 nghìn tỷ XEC và tỷ lệ lạm phát dự đoán được là 8% mỗi năm. Mô hình này được thiết kế để khuyến khích chi tiêu và ngăn chặn việc tích trữ, phù hợp với mục tiêu của dự án trở thành một loại tiền tệ được sử dụng rộng rãi. eCash thường được sử dụng cho các giao dịch ngang hàng, mua sắm trực tuyến, và các giao dịch nhỏ do phí thấp và thời gian giao dịch nhanh.
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Sở hữu XEC mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.
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|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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