Giá ATLA theo thời gian thực hôm nay là 56.3235 USD. Theo dõi cập nhật giá ATLA sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá ATLA dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá ATLA(ATLA)

Giá theo thời gian thực 1 ATLA sang USD

Biểu đồ giá ATLA (ATLA) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:18:14 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của ATLA (ATLA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
Giá thời gian thực của ATLA (ATLA) là $ 56.3235. Trong 24 giờ qua, ATLA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 54.6491 và cao nhất là $ 57.9308, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ATLA là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, ATLA đã biến động +0.40% trong 1 giờ qua, -0.43% trong 24 giờ và +45.50% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ATLA (ATLA)

ATLETA

Vốn hoá thị trường hiện tại của ATLA là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 14.61M. Nguồn cung lưu hành của ATLA là --, với tổng nguồn cung là 3000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 168.97B.

Lịch sử giá theo USD của ATLA (ATLA)

Theo dõi biến động giá của ATLA trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.243237-0.43%
30 ngày$ +24.4871+76.91%
60 ngày$ +43.3683+334.75%
90 ngày$ +56.1985+44,958.80%
Biến động giá ATLA hôm nay

Hôm nay, ATLA đã biến động $ -0.243237 (-0.43%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá ATLA trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +24.4871 (+76.91%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá ATLA trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ATLA đã biến động $ +43.3683 (+334.75%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá ATLA trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +56.1985 (+44,958.80%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của ATLA (ATLA)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá ATLA.

ATLA (ATLA) là gì

ATLETA là một nền tảng hợp đồng thông minh và mạng lưới blockchain dạng mô-đun, đa lớp, tương thích với EVM, tập trung vào tính bảo mật và phi tập trung, đồng thời duy trì khả năng mở rộng và tương tác. ATLETA là cơ sở hạ tầng được thiết kế để bảo vệ và đẩy nhanh quá trình số hóa thể thao, mã hóa hàng hóa tương tự và chuyển đổi thị trường thể thao từ tư nhân sang công cộng. Được viết bằng RUST và xây dựng trên nền tảng Substrate Framework, ATLETA thừa hưởng nhiều nền tảng công nghệ kinh tế đã được kiểm chứng thực tế, giúp nâng cao hiệu quả giao dịch, đảm bảo thanh toán và mở rộng phạm vi lập trình so với các mạng lưới công khai khác.

ATLA đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư ATLA một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake ATLA để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về ATLA trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch ATLA trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá ATLA (USD)

ATLA (ATLA) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản ATLA (ATLA) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho ATLA.

Xem ngay dự đoán giá ATLA!

Tokenomics của ATLA (ATLA)

Hiểu rõ tokenomics của ATLA (ATLA) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token ATLA ngay!

Cách mua ATLA (ATLA)

Bạn đang tìm cách mua ATLA? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua ATLA trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

ATLA/Tiền tệ địa phương

1 ATLA (ATLA) sang VND
1,482,152.9025
1 ATLA (ATLA) sang AUD
A$86.73819
1 ATLA (ATLA) sang GBP
41.67939
1 ATLA (ATLA) sang EUR
48.43821
1 ATLA (ATLA) sang USD
$56.3235
1 ATLA (ATLA) sang MYR
RM237.68517
1 ATLA (ATLA) sang TRY
2,364.46053
1 ATLA (ATLA) sang JPY
¥8,504.8485
1 ATLA (ATLA) sang ARS
ARS$82,103.89242
1 ATLA (ATLA) sang RUB
4,589.802015
1 ATLA (ATLA) sang INR
4,941.82389
1 ATLA (ATLA) sang IDR
Rp938,724.62451
1 ATLA (ATLA) sang PHP
3,292.67181
1 ATLA (ATLA) sang EGP
￡E.2,679.308895
1 ATLA (ATLA) sang BRL
R$304.1469
1 ATLA (ATLA) sang CAD
C$78.289665
1 ATLA (ATLA) sang BDT
6,870.34053
1 ATLA (ATLA) sang NGN
82,464.36282
1 ATLA (ATLA) sang COP
$219,157.554675
1 ATLA (ATLA) sang ZAR
R.981.15537
1 ATLA (ATLA) sang UAH
2,347.000245
1 ATLA (ATLA) sang TZS
T.Sh.139,760.00643
1 ATLA (ATLA) sang VES
Bs11,827.935
1 ATLA (ATLA) sang CLP
$53,507.325
1 ATLA (ATLA) sang PKR
Rs15,905.7564
1 ATLA (ATLA) sang KZT
30,281.203305
1 ATLA (ATLA) sang THB
฿1,846.847565
1 ATLA (ATLA) sang TWD
NT$1,731.947625
1 ATLA (ATLA) sang AED
د.إ206.707245
1 ATLA (ATLA) sang CHF
Fr44.495565
1 ATLA (ATLA) sang HKD
HK$437.633595
1 ATLA (ATLA) sang AMD
֏21,505.43877
1 ATLA (ATLA) sang MAD
.د.م519.865905
1 ATLA (ATLA) sang MXN
$1,038.60534
1 ATLA (ATLA) sang SAR
ريال211.213125
1 ATLA (ATLA) sang ETB
Br8,467.111755
1 ATLA (ATLA) sang KES
KSh7,255.030035
1 ATLA (ATLA) sang JOD
د.أ39.9333615
1 ATLA (ATLA) sang PLN
205.01754
1 ATLA (ATLA) sang RON
лв246.133695
1 ATLA (ATLA) sang SEK
kr530.004135
1 ATLA (ATLA) sang BGN
лв94.62348
1 ATLA (ATLA) sang HUF
Ft18,881.326905
1 ATLA (ATLA) sang CZK
1,178.850855
1 ATLA (ATLA) sang KWD
د.ك17.234991
1 ATLA (ATLA) sang ILS
185.304315
1 ATLA (ATLA) sang BOB
Bs388.068915
1 ATLA (ATLA) sang AZN
95.74995
1 ATLA (ATLA) sang TJS
SM518.1762
1 ATLA (ATLA) sang GEL
152.07345
1 ATLA (ATLA) sang AOA
Kz51,530.933385
1 ATLA (ATLA) sang BHD
.د.ب21.177636
1 ATLA (ATLA) sang BMD
$56.3235
1 ATLA (ATLA) sang DKK
kr362.160105
1 ATLA (ATLA) sang HNL
L1,475.112465
1 ATLA (ATLA) sang MUR
2,560.46631
1 ATLA (ATLA) sang NAD
$982.845075
1 ATLA (ATLA) sang NOK
kr564.36147
1 ATLA (ATLA) sang NZD
$98.00289
1 ATLA (ATLA) sang PAB
B/.56.3235
1 ATLA (ATLA) sang PGK
K235.995465
1 ATLA (ATLA) sang QAR
ر.ق205.01754
1 ATLA (ATLA) sang RSD
дин.5,689.236735
1 ATLA (ATLA) sang UZS
soʻm678,596.229465
1 ATLA (ATLA) sang ALL
L4,687.804905
1 ATLA (ATLA) sang ANG
ƒ100.819065
1 ATLA (ATLA) sang AWG
ƒ101.3823
1 ATLA (ATLA) sang BBD
$112.647
1 ATLA (ATLA) sang BAM
KM94.62348
1 ATLA (ATLA) sang BIF
Fr165,647.4135
1 ATLA (ATLA) sang BND
$72.657315
1 ATLA (ATLA) sang BSD
$56.3235
1 ATLA (ATLA) sang JMD
$9,034.852635
1 ATLA (ATLA) sang KHR
227,110.432875
1 ATLA (ATLA) sang KMF
Fr23,881.164
1 ATLA (ATLA) sang LAK
1,224,423.888555
1 ATLA (ATLA) sang LKR
රු17,041.801395
1 ATLA (ATLA) sang MDL
L955.24656
1 ATLA (ATLA) sang MGA
Ar252,571.47105
1 ATLA (ATLA) sang MOP
P449.46153
1 ATLA (ATLA) sang MVR
861.74955
1 ATLA (ATLA) sang MWK
MK97,614.25785
1 ATLA (ATLA) sang MZN
MT3,599.07165
1 ATLA (ATLA) sang NPR
रु7,889.232645
1 ATLA (ATLA) sang PYG
396,630.087
1 ATLA (ATLA) sang RWF
Fr81,612.7515
1 ATLA (ATLA) sang SBD
$463.542405
1 ATLA (ATLA) sang SCR
763.74666
1 ATLA (ATLA) sang SRD
$2,232.66354
1 ATLA (ATLA) sang SVC
$491.14092
1 ATLA (ATLA) sang SZL
L982.845075
1 ATLA (ATLA) sang TMT
m197.695485
1 ATLA (ATLA) sang TND
د.ت165.1968255
1 ATLA (ATLA) sang TTD
$381.310095
1 ATLA (ATLA) sang UGX
Sh196,231.074
1 ATLA (ATLA) sang XAF
Fr31,766.454
1 ATLA (ATLA) sang XCD
$152.07345
1 ATLA (ATLA) sang XOF
Fr31,766.454
1 ATLA (ATLA) sang XPF
Fr5,744.997
1 ATLA (ATLA) sang BWP
P807.115755
1 ATLA (ATLA) sang BZD
$112.647
1 ATLA (ATLA) sang CVE
$5,346.789855
1 ATLA (ATLA) sang DJF
Fr9,969.2595
1 ATLA (ATLA) sang DOP
$3,580.484895
1 ATLA (ATLA) sang DZD
د.ج7,347.96381
1 ATLA (ATLA) sang FJD
$129.54405
1 ATLA (ATLA) sang GNF
Fr489,732.8325
1 ATLA (ATLA) sang GTQ
Q430.31154
1 ATLA (ATLA) sang GYD
$11,753.58798
1 ATLA (ATLA) sang ISK
kr6,871.467

Nguồn ATLA

Để hiểu thêm về ATLA, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức ATLA
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về ATLA

Hôm nay giá của ATLA (ATLA) là bao nhiêu?
Giá ATLA theo thời gian thực bằng USD là 56.3235 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của ATLA sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của ATLA sang USD là $ 56.3235. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của ATLA là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của ATLA là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của ATLA là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của ATLA là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ATLA là bao nhiêu?
ATLA đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của ATLA là bao nhiêu?
ATLA từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của ATLA là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của ATLA là $ 14.61M USD.
ATLA có tăng giá trong năm nay không?
ATLA có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá ATLA để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:18:14 (UTC+8)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ATLA sang USD

Số lượng

ATLA
ATLA
USD
USD

1 ATLA = 56.3235 USD

Giao dịch ATLA

ATLA/USDT
$56.3236
$56.3236$56.3236
-0.72%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures