Giá CKUSDT hôm nay

Giá CKUSDT (CKUSDT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1, biến động 0.02% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CKUSDT sang VND là ₫ 1 mỗi CKUSDT.

CKUSDT hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- CKUSDT. Trong vòng 24 giờ qua, CKUSDT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.9998 (thấp) đến ₫ 1.0014 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, CKUSDT biến động +0.02% trong giờ qua và -0.01% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.85K.

Thông tin thị trường CKUSDT (CKUSDT)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 53.85K₫ 53.85K ₫ 53.85K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- -- Blockchain công khai CKUSDT

Vốn hoá thị trường hiện tại của CKUSDT là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.85K. Nguồn cung lưu hành của CKUSDT là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.