Giá River theo thời gian thực hôm nay là 7.8807 USD. Theo dõi cập nhật giá RIVER sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá RIVER dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo River

Giá River(RIVER)

Giá theo thời gian thực 1 RIVER sang USD

$7.8796
$7.8796$7.8796
+1.43%1D
USD
Biểu đồ giá River (RIVER) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:29:10 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của River (RIVER)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 4.6566
$ 4.6566$ 4.6566
Thấp nhất 24H
$ 8.753
$ 8.753$ 8.753
Cao nhất 24H

$ 4.6566
$ 4.6566$ 4.6566

$ 8.753
$ 8.753$ 8.753

$ 8.546359668181926
$ 8.546359668181926$ 8.546359668181926

$ 1.137662800262792
$ 1.137662800262792$ 1.137662800262792

-2.22%

+1.43%

+192.61%

+192.61%

Giá thời gian thực của River (RIVER) là $ 7.8807. Trong 24 giờ qua, RIVER được giao dịch với mức thấp nhất là $ 4.6566 và cao nhất là $ 8.753, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RIVER là $ 8.546359668181926, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.137662800262792.

Về hiệu suất ngắn hạn, RIVER đã biến động -2.22% trong 1 giờ qua, +1.43% trong 24 giờ và +192.61% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường River (RIVER)

No.316

$ 154.46M
$ 154.46M$ 154.46M

$ 2.54M
$ 2.54M$ 2.54M

$ 788.07M
$ 788.07M$ 788.07M

19.60M
19.60M 19.60M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.60%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của River là $ 154.46M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.54M. Nguồn cung lưu hành của RIVER là 19.60M, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 788.07M.

Lịch sử giá theo USD của River (RIVER)

Theo dõi biến động giá của River trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.11109+1.43%
30 ngày$ +5.9808+314.79%
60 ngày$ +7.3807+1,476.14%
90 ngày$ +7.3807+1,476.14%
Biến động giá River hôm nay

Hôm nay, RIVER đã biến động $ +0.11109 (+1.43%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá River trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +5.9808 (+314.79%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá River trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, RIVER đã biến động $ +7.3807 (+1,476.14%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá River trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +7.3807 (+1,476.14%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của River (RIVER)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá River.

River (RIVER) là gì

River đang xây dựng một hệ thống stablecoin trừu tượng hóa chuỗi, cho phép thế chấp chuỗi chéo, lợi nhuận và thanh khoản - tất cả đều không cần cầu nối. Được vận hành bởi stablecoin omni-CDP satUSD, người dùng có thể nhận lợi nhuận, tận dụng đòn bẩy và mở rộng trên nhiều hệ sinh thái một cách nguyên bản.

River đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư River một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake RIVER để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về River trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch River trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá River (USD)

River (RIVER) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản River (RIVER) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho River.

Xem ngay dự đoán giá River!

Tokenomics của River (RIVER)

Hiểu rõ tokenomics của River (RIVER) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token RIVER ngay!

Cách mua River (RIVER)

Bạn đang tìm cách mua River? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua River trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

RIVER/Tiền tệ địa phương

1 River (RIVER) sang VND
207,380.6205
1 River (RIVER) sang AUD
A$12.136278
1 River (RIVER) sang GBP
5.831718
1 River (RIVER) sang EUR
6.777402
1 River (RIVER) sang USD
$7.8807
1 River (RIVER) sang MYR
RM33.256554
1 River (RIVER) sang TRY
330.831786
1 River (RIVER) sang JPY
¥1,197.8664
1 River (RIVER) sang ARS
ARS$11,487.854004
1 River (RIVER) sang RUB
642.198243
1 River (RIVER) sang INR
691.767846
1 River (RIVER) sang IDR
Rp131,344.947462
1 River (RIVER) sang PHP
460.863336
1 River (RIVER) sang EGP
￡E.374.884899
1 River (RIVER) sang BRL
R$42.55578
1 River (RIVER) sang CAD
C$10.954173
1 River (RIVER) sang BDT
962.075856
1 River (RIVER) sang NGN
11,521.425786
1 River (RIVER) sang COP
$30,664.197735
1 River (RIVER) sang ZAR
R.137.360601
1 River (RIVER) sang UAH
328.62519
1 River (RIVER) sang TZS
T.Sh.19,555.011366
1 River (RIVER) sang VES
Bs1,654.947
1 River (RIVER) sang CLP
$7,486.665
1 River (RIVER) sang PKR
Rs2,228.66196
1 River (RIVER) sang KZT
4,239.186144
1 River (RIVER) sang THB
฿258.723381
1 River (RIVER) sang TWD
NT$242.489139
1 River (RIVER) sang AED
د.إ28.922169
1 River (RIVER) sang CHF
Fr6.225753
1 River (RIVER) sang HKD
HK$61.233039
1 River (RIVER) sang AMD
֏3,009.008874
1 River (RIVER) sang MAD
.د.م72.738861
1 River (RIVER) sang MXN
$145.320108
1 River (RIVER) sang SAR
ريال29.552625
1 River (RIVER) sang ETB
Br1,181.632158
1 River (RIVER) sang KES
KSh1,016.058651
1 River (RIVER) sang JOD
د.أ5.5874163
1 River (RIVER) sang PLN
28.685748
1 River (RIVER) sang RON
лв34.517466
1 River (RIVER) sang SEK
kr74.157387
1 River (RIVER) sang BGN
лв13.239576
1 River (RIVER) sang HUF
Ft2,645.393376
1 River (RIVER) sang CZK
165.021858
1 River (RIVER) sang KWD
د.ك2.4114942
1 River (RIVER) sang ILS
25.927503
1 River (RIVER) sang BOB
Bs54.298023
1 River (RIVER) sang AZN
13.39719
1 River (RIVER) sang TJS
SM72.50244
1 River (RIVER) sang GEL
21.27789
1 River (RIVER) sang AOA
Kz7,210.131237
1 River (RIVER) sang BHD
.د.ب2.9710239
1 River (RIVER) sang BMD
$7.8807
1 River (RIVER) sang DKK
kr50.672901
1 River (RIVER) sang HNL
L206.710761
1 River (RIVER) sang MUR
358.256622
1 River (RIVER) sang NAD
$137.518215
1 River (RIVER) sang NOK
kr78.964614
1 River (RIVER) sang NZD
$13.712418
1 River (RIVER) sang PAB
B/.7.8807
1 River (RIVER) sang PGK
K33.09894
1 River (RIVER) sang QAR
ر.ق28.606941
1 River (RIVER) sang RSD
дин.796.265928
1 River (RIVER) sang UZS
soʻm94,948.170933
1 River (RIVER) sang ALL
L655.595433
1 River (RIVER) sang ANG
ƒ14.106453
1 River (RIVER) sang AWG
ƒ14.18526
1 River (RIVER) sang BBD
$15.7614
1 River (RIVER) sang BAM
KM13.239576
1 River (RIVER) sang BIF
Fr23,177.1387
1 River (RIVER) sang BND
$10.166103
1 River (RIVER) sang BSD
$7.8807
1 River (RIVER) sang JMD
$1,265.088771
1 River (RIVER) sang KHR
31,776.952575
1 River (RIVER) sang KMF
Fr3,341.4168
1 River (RIVER) sang LAK
171,319.561791
1 River (RIVER) sang LKR
රු2,386.591188
1 River (RIVER) sang MDL
L134.129514
1 River (RIVER) sang MGA
Ar35,181.651396
1 River (RIVER) sang MOP
P62.966793
1 River (RIVER) sang MVR
120.57471
1 River (RIVER) sang MWK
MK13,634.39907
1 River (RIVER) sang MZN
MT503.57673
1 River (RIVER) sang NPR
रु1,104.795333
1 River (RIVER) sang PYG
55,889.9244
1 River (RIVER) sang RWF
Fr11,419.1343
1 River (RIVER) sang SBD
$64.858161
1 River (RIVER) sang SCR
106.862292
1 River (RIVER) sang SRD
$312.390948
1 River (RIVER) sang SVC
$68.798511
1 River (RIVER) sang SZL
L137.518215
1 River (RIVER) sang TMT
m27.661257
1 River (RIVER) sang TND
د.ت23.1377352
1 River (RIVER) sang TTD
$53.352339
1 River (RIVER) sang UGX
Sh27,456.3588
1 River (RIVER) sang XAF
Fr4,452.5955
1 River (RIVER) sang XCD
$21.27789
1 River (RIVER) sang XOF
Fr4,452.5955
1 River (RIVER) sang XPF
Fr803.8314
1 River (RIVER) sang BWP
P113.009238
1 River (RIVER) sang BZD
$15.7614
1 River (RIVER) sang CVE
$748.745307
1 River (RIVER) sang DJF
Fr1,394.8839
1 River (RIVER) sang DOP
$500.030415
1 River (RIVER) sang DZD
د.ج1,028.273736
1 River (RIVER) sang FJD
$18.12561
1 River (RIVER) sang GNF
Fr68,522.6865
1 River (RIVER) sang GTQ
Q60.208548
1 River (RIVER) sang GYD
$1,645.884195
1 River (RIVER) sang ISK
kr961.4454

Nguồn River

Để hiểu thêm về River, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức River
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về River

Hôm nay giá của River (RIVER) là bao nhiêu?
Giá RIVER theo thời gian thực bằng USD là 7.8807 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của RIVER sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của RIVER sang USD là $ 7.8807. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của River là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của RIVER là $ 154.46M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của RIVER là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của RIVER là 19.60M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RIVER là bao nhiêu?
RIVER đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 8.546359668181926 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của RIVER là bao nhiêu?
RIVER từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 1.137662800262792 USD.
Khối lượng giao dịch của RIVER là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của RIVER là $ 2.54M USD.
RIVER có tăng giá trong năm nay không?
RIVER có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá RIVER để xem phân tích chi tiết hơn.
Cập nhập quan trọng về ngành River (RIVER)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

