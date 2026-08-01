Giá Wrapped BTC(WBTC)
Giá Wrapped BTC (WBTC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 65,258.99, biến động 0.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WBTC sang VND là ₫ 65,258.99 mỗi WBTC.
Wrapped BTC hiện xếp hạng #7964 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 7.60B, với nguồn cung lưu hành 116.50K WBTC. Trong vòng 24 giờ qua, WBTC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 64,757.87 (thấp) đến ₫ 65,297.74 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3,309,833,547.74857877095, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 87,632,011.72077720.
Về hiệu suất ngắn hạn, WBTC biến động -0.01% trong giờ qua và +3.10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 71.09K.
No.7964
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped BTC là ₫ 7.60B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 71.09K. Nguồn cung lưu hành của WBTC là 116.50K, với tổng nguồn cung là 116499.2025127. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 7.60B.
-0.01%
+0.01%
+3.10%
+3.10%
Theo dõi biến động giá của Wrapped BTC trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +171,711.861
|+0.01%
|30 ngày
|₫ +1,127.16
|+1.75%
|60 ngày
|₫ +3,335.86
|+5.38%
|90 ngày
|₫ -16,523.77
|-20.21%
Hôm nay, WBTC đã biến động ₫ +171,711.861 (+0.01%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +1,127.16 (+1.75%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, WBTC đã biến động ₫ +3,335.86 (+5.38%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -16,523.77 (-20.21%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Wrapped BTC (WBTC)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Wrapped BTC.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Wrapped BTC. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Vào năm 2040, giá của Wrapped BTC có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Wrapped Bitcoin (WBTC) là một token ERC-20 trên blockchain Ethereum đại diện cho Bitcoin (BTC) với tỷ lệ 1:1. Đây là một token phi tập trung cho phép những người sở hữu Bitcoin sử dụng Bitcoin được token hóa trong các hệ sinh thái Ethereum mà vẫn giữ được tiếp xúc với giá trị và giá cả của Bitcoin. WBTC mang đến khả năng thanh khoản của Bitcoin cho Ethereum, cho phép người dùng thực hiện giao dịch và tham gia vào các hợp đồng thông minh bằng Bitcoin. Việc tạo và giữ token là minh bạch và có thể kiểm chứng thông qua hệ thống "proof of reserve". WBTC thường được sử dụng trong các sàn giao dịch phi tập trung, ứng dụng tài chính và trò chơi trên blockchain Ethereum.
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Sở hữu Wrapped BTC mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Wrapped Bitcoin là mã thông báo ERC-20 trên chuỗi khối Ethereum đại diện cho Bitcoin. Wrapped Bitcoin cho phép việc chuyển Bitcoin được tiến hành nhanh hơn trên chuỗi khối Ethereum và mở ra khả năng BTC được sử dụng trong hệ sinh thái Ethereum.
Để hiểu thêm về Wrapped BTC, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
|02-04 11:04:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
|02-04 00:48:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
|02-01 01:12:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
|01-28 07:44:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh
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Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.