Giá Wrapped BTC hôm nay

Giá Wrapped BTC (WBTC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 65,258.99, biến động 0.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WBTC sang VND là ₫ 65,258.99 mỗi WBTC.

Wrapped BTC hiện xếp hạng #7964 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 7.60B, với nguồn cung lưu hành 116.50K WBTC. Trong vòng 24 giờ qua, WBTC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 64,757.87 (thấp) đến ₫ 65,297.74 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3,309,833,547.74857877095, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 87,632,011.72077720.

Về hiệu suất ngắn hạn, WBTC biến động -0.01% trong giờ qua và +3.10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 71.09K.

Thông tin thị trường Wrapped BTC (WBTC)

Xếp hạng No.7964 Vốn hóa thị trường ₫ 7.60B₫ 7.60B ₫ 7.60B Khối lượng (24H) ₫ 71.09K₫ 71.09K ₫ 71.09K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 7.60B₫ 7.60B ₫ 7.60B Nguồn cung lưu thông 116.50K 116.50K 116.50K Tổng cung 116,499.2025127 116,499.2025127 116,499.2025127 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped BTC là ₫ 7.60B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 71.09K. Nguồn cung lưu hành của WBTC là 116.50K, với tổng nguồn cung là 116499.2025127. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 7.60B.