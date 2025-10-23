Giá TOWER Ecosystem theo thời gian thực hôm nay là 0.0009386 USD. Theo dõi cập nhật giá TOWER sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá TOWER dễ dàng ngay trên MEXC.Giá TOWER Ecosystem theo thời gian thực hôm nay là 0.0009386 USD. Theo dõi cập nhật giá TOWER sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá TOWER dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá TOWER Ecosystem(TOWER)

$0.0009383
-0.19%1D
Biểu đồ giá TOWER Ecosystem (TOWER) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:42:59 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của TOWER Ecosystem (TOWER)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.0009206
Thấp nhất 24H
$ 0.0009588
Cao nhất 24H

$ 0.0009206
$ 0.0009588
--
--
+0.06%

-0.19%

-3.98%

-3.98%

Giá thời gian thực của TOWER Ecosystem (TOWER) là $ 0.0009386. Trong 24 giờ qua, TOWER được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0009206 và cao nhất là $ 0.0009588, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TOWER là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, TOWER đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, -0.19% trong 24 giờ và -3.98% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường TOWER Ecosystem (TOWER)

--
$ 73.82K
$ 9.39M
--
10,000,000,000
BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của TOWER Ecosystem là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 73.82K. Nguồn cung lưu hành của TOWER là --, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.39M.

Lịch sử giá theo USD của TOWER Ecosystem (TOWER)

Theo dõi biến động giá của TOWER Ecosystem trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.000001786-0.19%
30 ngày$ -0.0001421-13.15%
60 ngày$ -0.0010211-52.11%
90 ngày$ +0.0003675+64.34%
Biến động giá TOWER Ecosystem hôm nay

Hôm nay, TOWER đã biến động $ -0.000001786 (-0.19%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá TOWER Ecosystem trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.0001421 (-13.15%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá TOWER Ecosystem trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TOWER đã biến động $ -0.0010211 (-52.11%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá TOWER Ecosystem trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.0003675 (+64.34%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của TOWER Ecosystem (TOWER)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá TOWER Ecosystem.

TOWER Ecosystem (TOWER) là gì

Hệ sinh thái TOWER được vận hành bởi $TOWER – token tiện ích đầu tiên của Animoca Brands, không qua bán riêng và được ra mắt lần đầu trên DEX vào tháng 2/2021. Gần đây, chúng tôi tập trung vào việc hiểu sâu hơn về cộng đồng và hệ sinh thái công cụ trên Base – một giải pháp L2 được xây dựng trên Superchain sử dụng OP Stack. Khi hệ sinh thái phát triển, chương trình TOWER Builder Hub đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ nền kinh tế nhà xây dựng, tạo điều kiện để các nhà sáng tạo đóng góp và phát triển trong hệ sinh thái. Chúng tôi cam kết mở rộng ra nhiều thể loại khác nhau và mang đến các hình thức tiện ích mới, thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới lâu dài.

TOWER Ecosystem đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư TOWER Ecosystem một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake TOWER để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về TOWER Ecosystem trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch TOWER Ecosystem trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá TOWER Ecosystem (USD)

TOWER Ecosystem (TOWER) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản TOWER Ecosystem (TOWER) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho TOWER Ecosystem.

Xem ngay dự đoán giá TOWER Ecosystem!

Tokenomics của TOWER Ecosystem (TOWER)

Hiểu rõ tokenomics của TOWER Ecosystem (TOWER) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token TOWER ngay!

Cách mua TOWER Ecosystem (TOWER)

Bạn đang tìm cách mua TOWER Ecosystem? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua TOWER Ecosystem trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

Để hiểu thêm về TOWER Ecosystem, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức TOWER Ecosystem
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về TOWER Ecosystem

Hôm nay giá của TOWER Ecosystem (TOWER) là bao nhiêu?
Giá TOWER theo thời gian thực bằng USD là 0.0009386 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của TOWER sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của TOWER sang USD là $ 0.0009386. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của TOWER Ecosystem là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của TOWER là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của TOWER là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của TOWER là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TOWER là bao nhiêu?
TOWER đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của TOWER là bao nhiêu?
TOWER từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của TOWER là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của TOWER là $ 73.82K USD.
TOWER có tăng giá trong năm nay không?
TOWER có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá TOWER để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:42:59 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành TOWER Ecosystem (TOWER)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

