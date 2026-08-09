Giá ADI hôm nay

Giá ADI (ADI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 6.8906, biến động 0.12% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ADI sang VND là ₫ 6.8906 mỗi ADI.

ADI hiện xếp hạng #3695 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 ADI. Trong vòng 24 giờ qua, ADI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 6.8671 (thấp) đến ₫ 6.8953 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 119,687.0524710261982375, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 25,668.2218121317959840.

Về hiệu suất ngắn hạn, ADI biến động -0.04% trong giờ qua và -2.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 568.02K.

Thông tin thị trường ADI (ADI)

Xếp hạng No.3695 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 568.02K₫ 568.02K ₫ 568.02K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 6.89B₫ 6.89B ₫ 6.89B Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 999,999,999 999,999,999 999,999,999 Tổng cung 999,999,999 999,999,999 999,999,999 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai ADI

Vốn hoá thị trường hiện tại của ADI là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 568.02K. Nguồn cung lưu hành của ADI là 0.00, với tổng nguồn cung là 999999999. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 6.89B.