Giá Arciel hôm nay

Giá Arciel (ARCIEL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002743, biến động 36.22% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ARCIEL sang VND là ₫ 0.002743 mỗi ARCIEL.

Arciel hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- ARCIEL. Trong vòng 24 giờ qua, ARCIEL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00265 (thấp) đến ₫ 0.006994 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, ARCIEL biến động 0.00% trong giờ qua và -69.84% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.55K.

Thông tin thị trường Arciel (ARCIEL)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 1.55K₫ 1.55K ₫ 1.55K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 5.76T₫ 5.76T ₫ 5.76T Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 Blockchain công khai MATIC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Arciel là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.55K. Nguồn cung lưu hành của ARCIEL là --, với tổng nguồn cung là 2100000000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 5.76T.