Giá Maverick Protocol(MAV)
Giá Maverick Protocol (MAV) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.009131, biến động 3.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MAV sang VND là ₫ 0.009131 mỗi MAV.
Maverick Protocol hiện xếp hạng #979 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 8.48M, với nguồn cung lưu hành 928.87M MAV. Trong vòng 24 giờ qua, MAV được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.008583 (thấp) đến ₫ 0.009317 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 21,621.3885977796225520, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 258.74627355826567210.
Về hiệu suất ngắn hạn, MAV biến động -0.66% trong giờ qua và +12.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 59.94K.
No.979
46.44%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Maverick Protocol là ₫ 8.48M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 59.94K. Nguồn cung lưu hành của MAV là 928.87M, với tổng nguồn cung là 2000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18.26M.
-0.66%
+3.86%
+12.82%
+12.82%
Theo dõi biến động giá của Maverick Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +8.93019009
|+3.86%
|30 ngày
|₫ -0.000739
|-7.49%
|60 ngày
|₫ -0.001229
|-11.87%
|90 ngày
|₫ -0.007319
|-44.50%
Hôm nay, MAV đã biến động ₫ +8.93019009 (+3.86%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000739 (-7.49%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MAV đã biến động ₫ -0.001229 (-11.87%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.007319 (-44.50%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Maverick Protocol (MAV)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Maverick Protocol.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Maverick Protocol. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường MAV: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
MAV_USDT đang giao dịch ở mức giá hiện tại 0,008838 trên khung thời gian 4 giờ, nằm phía trên vùng trung tâm 0,00852. Giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự R1 tại 0,00862 và chạm tới vùng R2 ở mức 0,00872. Hệ thống trung tâm cho thấy phe mua đang nắm giữ vị thế chi phối trong ngắn hạn. Sự đồng nhất của các chỉ báo cũng cho thấy trạng thái thị trường thiên về xu hướng tăng. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn đang thể hiện tín hiệu mua với sự sắp xếp hợp lý. Chỉ báo MACD hình thành giao cắt vàng, xác nhận đà tăng đang lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, chưa xuất hiện tình trạng quá mua cực đoan. Các chỉ báo nhanh và chậm cùng chiều vận hành cho thấy động lực tăng tập trung rõ rệt. Biến động giá vẫn ổn định, không có dấu hiệu tăng giảm bất thường nào. Lực cung cầu hiện tại đang đạt được sự cân bằng tạm thời ở mức cao. Ngưỡng kháng cự quan trọng gần nhất nằm tại mức R2 0,00872, cách giá hiện tại dưới 1%. Mức hỗ trợ đầu tiên phía dưới được lấy từ ngưỡng R1 – vốn là mức kháng cự trước đó – ở mức 0,00862. Hỗ trợ xa hơn nữa nằm tại trục trung tâm 0,00852, cách giá hiện tại khoảng 3,6%. Mức S1 ở 0,00842 đóng vai trò như một điểm phòng thủ thứ cấp. Nhà giao dịch cần theo dõi sát sao mật độ giao dịch thực tế xung quanh vùng R2 để đánh giá diễn biến tiếp theo.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Maverick Protocol có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
MAV (Maverick Chain) là một nền tảng dựa trên blockchain được thiết kế để đơn giản hóa quá trình phát hành và giao dịch tài sản số. Chức năng chính của nền tảng là cung cấp một cây cầu giữa thế giới tài chính truyền thống và thế giới blockchain, cho phép các doanh nghiệp phát hành tài sản số của riêng mình và giao dịch chúng một cách an toàn và hiệu quả. MAV sử dụng một cơ chế đồng thuận được gọi là Delegated Proof of Stake (DPoS) để bảo mật mạng lưới của mình và xác nhận các giao dịch. Token MAV, được sử dụng để thanh toán cho các giao dịch và dịch vụ trong hệ sinh thái Maverick Chain, có tổng cung là 200 triệu. Các ứng dụng thông thường của MAV bao gồm số hóa tài sản, giao dịch tài sản an toàn và giao tiếp chéo chuỗi.
Sẵn sàng bắt đầu với Maverick Protocol? Mua MAV nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Maverick Protocol. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Maverick Protocol (MAV).
Sở hữu Maverick Protocol mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Maverick Protocol (MAV) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Massive protocol là một nền tảng xã hội cho phép tất cả người sáng tạo, nghệ sĩ, nhạc sĩ, game thủ, người nổi tiếng, vận động viên hoặc người sáng tạo nội dung tạo mã thông báo của họ và tạo cộng đồng người hâm mộ và nền kinh tế mã thông báo với nội dung của họ.
Để hiểu thêm về Maverick Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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