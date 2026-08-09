Giá Maverick Protocol hôm nay

Giá Maverick Protocol (MAV) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.009131, biến động 3.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MAV sang VND là ₫ 0.009131 mỗi MAV.

Maverick Protocol hiện xếp hạng #979 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 8.48M, với nguồn cung lưu hành 928.87M MAV. Trong vòng 24 giờ qua, MAV được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.008583 (thấp) đến ₫ 0.009317 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 21,621.3885977796225520, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 258.74627355826567210.

Về hiệu suất ngắn hạn, MAV biến động -0.66% trong giờ qua và +12.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 59.94K.

Thông tin thị trường Maverick Protocol (MAV)

Xếp hạng No.979 Vốn hóa thị trường ₫ 8.48M₫ 8.48M ₫ 8.48M Khối lượng (24H) ₫ 59.94K₫ 59.94K ₫ 59.94K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 18.26M₫ 18.26M ₫ 18.26M Nguồn cung lưu thông 928.87M 928.87M 928.87M Nguồn cung tối đa 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Tổng cung 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 46.44% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Maverick Protocol là ₫ 8.48M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 59.94K. Nguồn cung lưu hành của MAV là 928.87M, với tổng nguồn cung là 2000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18.26M.