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Giá Maverick Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.009131 VND. Vốn hoá thị trường của MAV là 8,481,536.23272120674911 VND. Theo dõi cập nhật giá MAV sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Maverick Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.009131 VND. Vốn hoá thị trường của MAV là 8,481,536.23272120674911 VND. Theo dõi cập nhật giá MAV sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Maverick Protocol(MAV)

Giá theo thời gian thực 1 MAV sang VND

₫240.282265
₫240.282265₫240.282265
+3.86%1D
VND
Biểu đồ giá Maverick Protocol (MAV) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:56:08 (UTC+8)

Giá Maverick Protocol hôm nay

Giá Maverick Protocol (MAV) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.009131, biến động 3.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MAV sang VND là ₫ 0.009131 mỗi MAV.

Maverick Protocol hiện xếp hạng #979 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 8.48M, với nguồn cung lưu hành 928.87M MAV. Trong vòng 24 giờ qua, MAV được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.008583 (thấp) đến ₫ 0.009317 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 21,621.3885977796225520, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 258.74627355826567210.

Về hiệu suất ngắn hạn, MAV biến động -0.66% trong giờ qua và +12.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 59.94K.

Thông tin thị trường Maverick Protocol (MAV)

No.979

₫ 8.48M
₫ 8.48M₫ 8.48M

₫ 59.94K
₫ 59.94K₫ 59.94K

₫ 18.26M
₫ 18.26M₫ 18.26M

928.87M
928.87M 928.87M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

46.44%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Maverick Protocol là ₫ 8.48M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 59.94K. Nguồn cung lưu hành của MAV là 928.87M, với tổng nguồn cung là 2000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18.26M.

Lịch sử giá Maverick Protocol theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.008583
₫ 0.008583₫ 0.008583
Thấp nhất 24H
₫ 0.009317
₫ 0.009317₫ 0.009317
Cao nhất 24H

₫ 0.008583
₫ 0.008583₫ 0.008583

₫ 0.009317
₫ 0.009317₫ 0.009317

₫ 21,621.3885977796225520
₫ 21,621.3885977796225520₫ 21,621.3885977796225520

₫ 258.74627355826567210
₫ 258.74627355826567210₫ 258.74627355826567210

-0.66%

+3.86%

+12.82%

+12.82%

Lịch sử giá theo VND của Maverick Protocol (MAV)

Theo dõi biến động giá của Maverick Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +8.93019009+3.86%
30 ngày₫ -0.000739-7.49%
60 ngày₫ -0.001229-11.87%
90 ngày₫ -0.007319-44.50%
Biến động giá Maverick Protocol hôm nay

Hôm nay, MAV đã biến động ₫ +8.93019009 (+3.86%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Maverick Protocol trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000739 (-7.49%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Maverick Protocol trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MAV đã biến động ₫ -0.001229 (-11.87%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Maverick Protocol trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.007319 (-44.50%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Maverick Protocol (MAV)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Maverick Protocol.

Phân tích Maverick Protocol

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Maverick Protocol. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Maverick Protocol hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường MAV: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

MAV_USDT đang giao dịch ở mức giá hiện tại 0,008838 trên khung thời gian 4 giờ, nằm phía trên vùng trung tâm 0,00852. Giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự R1 tại 0,00862 và chạm tới vùng R2 ở mức 0,00872. Hệ thống trung tâm cho thấy phe mua đang nắm giữ vị thế chi phối trong ngắn hạn. Sự đồng nhất của các chỉ báo cũng cho thấy trạng thái thị trường thiên về xu hướng tăng. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn đang thể hiện tín hiệu mua với sự sắp xếp hợp lý. Chỉ báo MACD hình thành giao cắt vàng, xác nhận đà tăng đang lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, chưa xuất hiện tình trạng quá mua cực đoan. Các chỉ báo nhanh và chậm cùng chiều vận hành cho thấy động lực tăng tập trung rõ rệt. Biến động giá vẫn ổn định, không có dấu hiệu tăng giảm bất thường nào. Lực cung cầu hiện tại đang đạt được sự cân bằng tạm thời ở mức cao. Ngưỡng kháng cự quan trọng gần nhất nằm tại mức R2 0,00872, cách giá hiện tại dưới 1%. Mức hỗ trợ đầu tiên phía dưới được lấy từ ngưỡng R1 – vốn là mức kháng cự trước đó – ở mức 0,00862. Hỗ trợ xa hơn nữa nằm tại trục trung tâm 0,00852, cách giá hiện tại khoảng 3,6%. Mức S1 ở 0,00842 đóng vai trò như một điểm phòng thủ thứ cấp. Nhà giao dịch cần theo dõi sát sao mật độ giao dịch thực tế xung quanh vùng R2 để đánh giá diễn biến tiếp theo.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Maverick Protocol?

Giá token MAV bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Khối lượng giao dịch và thanh khoản trên các DEX được hỗ trợ
2. Mức độ áp dụng các pool thanh khoản động của Maverick bởi các giao thức DeFi
3. Tâm lý chung của thị trường DeFi và mức tăng trưởng TVL
4. Tính tiện ích của token trong việc bỏ phiếu quản trị và giảm phí
5. Sự cạnh tranh từ các giao thức AMM khác
6. Các mối quan hệ đối tác với nhà tạo lập thị trường và sự tham gia của các tổ chức
7. Những phát triển kỹ thuật và nâng cấp giao thức
8. Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức tương quan với Bitcoin

Tại sao mọi người muốn biết giá Maverick Protocol hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Maverick Protocol (MAV) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, thời điểm đầu tư và phân tích thị trường. Là một token DeFi hoạt động sôi nổi, giá của MAV biến động dựa trên mức độ áp dụng của giao thức, phần thưởng từ việc cung cấp thanh khoản cũng như tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa.

Dự đoán giá Maverick Protocol

Dự đoán giá Maverick Protocol (MAV) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của MAV vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Maverick Protocol (MAV) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Maverick Protocol có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Maverick Protocol sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá MAV cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Maverick Protocol.

Giới thiệu Maverick Protocol

MAV (Maverick Chain) là một nền tảng dựa trên blockchain được thiết kế để đơn giản hóa quá trình phát hành và giao dịch tài sản số. Chức năng chính của nền tảng là cung cấp một cây cầu giữa thế giới tài chính truyền thống và thế giới blockchain, cho phép các doanh nghiệp phát hành tài sản số của riêng mình và giao dịch chúng một cách an toàn và hiệu quả. MAV sử dụng một cơ chế đồng thuận được gọi là Delegated Proof of Stake (DPoS) để bảo mật mạng lưới của mình và xác nhận các giao dịch. Token MAV, được sử dụng để thanh toán cho các giao dịch và dịch vụ trong hệ sinh thái Maverick Chain, có tổng cung là 200 triệu. Các ứng dụng thông thường của MAV bao gồm số hóa tài sản, giao dịch tài sản an toàn và giao tiếp chéo chuỗi.

Hướng dẫn mua & đầu tư Maverick Protocol tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Maverick Protocol? Mua MAV nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Maverick Protocol. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Maverick Protocol (MAV).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Maverick Protocol sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Maverick Protocol (MAV)

Bạn có thể làm gì với Maverick Protocol

Sở hữu Maverick Protocol mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Maverick Protocol (MAV) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Maverick Protocol (MAV) là gì

Massive protocol là một nền tảng xã hội cho phép tất cả người sáng tạo, nghệ sĩ, nhạc sĩ, game thủ, người nổi tiếng, vận động viên hoặc người sáng tạo nội dung tạo mã thông báo của họ và tạo cộng đồng người hâm mộ và nền kinh tế mã thông báo với nội dung của họ.

Nguồn Maverick Protocol

Để hiểu thêm về Maverick Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Maverick Protocol
Block Explorer

Danh mục :

Base EcosystemBase NativeBinance Launchpool

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Maverick Protocol

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:56:08 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Maverick Protocol (MAV)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Maverick Protocol

MAV USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short MAV với đòn bẩy. Khám phá giao dịch MAV USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Maverick Protocol (MAV) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Maverick Protocol theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
MAV/USDT
₫241.124345
₫241.124345₫241.124345
+4.19%
6.72M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán MAV sang VND

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MAV
MAV
VND
VND

1 MAV = 240.282265 VND