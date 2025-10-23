Giá Aster theo thời gian thực hôm nay là 0.9575 USD. Theo dõi cập nhật giá ASTER sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá ASTER dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Aster theo thời gian thực hôm nay là 0.9575 USD. Theo dõi cập nhật giá ASTER sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá ASTER dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về ASTER

Thông tin giá ASTER

Website chính thức ASTER

Tokenomics của ASTER

Dự báo giá ASTER

Lịch sử ASTER

Hướng dẫn mua ASTER

Chuyển đổi ASTER sang fiat

ASTER Spot

ASTER USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Aster

Giá Aster(ASTER)

Giá theo thời gian thực 1 ASTER sang USD

$0.958
$0.958$0.958
-3.51%1D
USD
Biểu đồ giá Aster (ASTER) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:17:46 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Aster (ASTER)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.9304
$ 0.9304$ 0.9304
Thấp nhất 24H
$ 1.0632
$ 1.0632$ 1.0632
Cao nhất 24H

$ 0.9304
$ 0.9304$ 0.9304

$ 1.0632
$ 1.0632$ 1.0632

$ 2.419058923870731
$ 2.419058923870731$ 2.419058923870731

$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161$ 0.08438718204444161

+0.33%

-3.51%

-25.64%

-25.64%

Giá thời gian thực của Aster (ASTER) là $ 0.9575. Trong 24 giờ qua, ASTER được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.9304 và cao nhất là $ 1.0632, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ASTER là $ 2.419058923870731, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.08438718204444161.

Về hiệu suất ngắn hạn, ASTER đã biến động +0.33% trong 1 giờ qua, -3.51% trong 24 giờ và -25.64% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Aster (ASTER)

No.44

$ 1.93B
$ 1.93B$ 1.93B

$ 40.19M
$ 40.19M$ 40.19M

$ 7.66B
$ 7.66B$ 7.66B

2.02B
2.02B 2.02B

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

25.22%

0.05%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Aster là $ 1.93B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 40.19M. Nguồn cung lưu hành của ASTER là 2.02B, với tổng nguồn cung là 8000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.66B.

Lịch sử giá theo USD của Aster (ASTER)

Theo dõi biến động giá của Aster trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.034849-3.51%
30 ngày$ -0.6168-39.18%
60 ngày$ +0.6575+219.16%
90 ngày$ +0.6575+219.16%
Biến động giá Aster hôm nay

Hôm nay, ASTER đã biến động $ -0.034849 (-3.51%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Aster trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.6168 (-39.18%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Aster trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ASTER đã biến động $ +0.6575 (+219.16%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Aster trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.6575 (+219.16%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Aster (ASTER)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Aster.

Aster (ASTER) là gì

Aster là một sàn giao dịch Vĩnh cửu phi tập trung thế hệ mới, được xây dựng cho tất cả mọi người. Sau khi Astherus sáp nhập với APX Finance vào cuối năm 2024, Aster không chỉ đơn thuần là một cái tên mới. Chúng tôi đang cách mạng hóa cách mọi người giao dịch hợp đồng Vĩnh cửu và khai thác tài sản trong thế giới phi tập trung.

Aster đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Aster một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake ASTER để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Aster trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Aster trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Aster (USD)

Aster (ASTER) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Aster (ASTER) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Aster.

Xem ngay dự đoán giá Aster!

Tokenomics của Aster (ASTER)

Hiểu rõ tokenomics của Aster (ASTER) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token ASTER ngay!

Cách mua Aster (ASTER)

Bạn đang tìm cách mua Aster? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Aster trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

ASTER/Tiền tệ địa phương

1 Aster (ASTER) sang VND
25,196.6125
1 Aster (ASTER) sang AUD
A$1.47455
1 Aster (ASTER) sang GBP
0.70855
1 Aster (ASTER) sang EUR
0.82345
1 Aster (ASTER) sang USD
$0.9575
1 Aster (ASTER) sang MYR
RM4.04065
1 Aster (ASTER) sang TRY
40.19585
1 Aster (ASTER) sang JPY
¥144.5825
1 Aster (ASTER) sang ARS
ARS$1,395.7669
1 Aster (ASTER) sang RUB
78.026675
1 Aster (ASTER) sang INR
84.01105
1 Aster (ASTER) sang IDR
Rp15,958.32695
1 Aster (ASTER) sang PHP
55.97545
1 Aster (ASTER) sang EGP
￡E.45.548275
1 Aster (ASTER) sang BRL
R$5.1705
1 Aster (ASTER) sang CAD
C$1.330925
1 Aster (ASTER) sang BDT
116.79585
1 Aster (ASTER) sang NGN
1,401.8949
1 Aster (ASTER) sang COP
$3,725.680375
1 Aster (ASTER) sang ZAR
R.16.67965
1 Aster (ASTER) sang UAH
39.899025
1 Aster (ASTER) sang TZS
T.Sh.2,375.92135
1 Aster (ASTER) sang VES
Bs201.075
1 Aster (ASTER) sang CLP
$909.625
1 Aster (ASTER) sang PKR
Rs270.398
1 Aster (ASTER) sang KZT
514.780725
1 Aster (ASTER) sang THB
฿31.396425
1 Aster (ASTER) sang TWD
NT$29.443125
1 Aster (ASTER) sang AED
د.إ3.514025
1 Aster (ASTER) sang CHF
Fr0.756425
1 Aster (ASTER) sang HKD
HK$7.439775
1 Aster (ASTER) sang AMD
֏365.59265
1 Aster (ASTER) sang MAD
.د.م8.837725
1 Aster (ASTER) sang MXN
$17.6563
1 Aster (ASTER) sang SAR
ريال3.590625
1 Aster (ASTER) sang ETB
Br143.940975
1 Aster (ASTER) sang KES
KSh123.335575
1 Aster (ASTER) sang JOD
د.أ0.6788675
1 Aster (ASTER) sang PLN
3.4853
1 Aster (ASTER) sang RON
лв4.184275
1 Aster (ASTER) sang SEK
kr9.010075
1 Aster (ASTER) sang BGN
лв1.6086
1 Aster (ASTER) sang HUF
Ft320.982725
1 Aster (ASTER) sang CZK
20.040475
1 Aster (ASTER) sang KWD
د.ك0.292995
1 Aster (ASTER) sang ILS
3.150175
1 Aster (ASTER) sang BOB
Bs6.597175
1 Aster (ASTER) sang AZN
1.62775
1 Aster (ASTER) sang TJS
SM8.809
1 Aster (ASTER) sang GEL
2.58525
1 Aster (ASTER) sang AOA
Kz876.026325
1 Aster (ASTER) sang BHD
.د.ب0.36002
1 Aster (ASTER) sang BMD
$0.9575
1 Aster (ASTER) sang DKK
kr6.156725
1 Aster (ASTER) sang HNL
L25.076925
1 Aster (ASTER) sang MUR
43.52795
1 Aster (ASTER) sang NAD
$16.708375
1 Aster (ASTER) sang NOK
kr9.59415
1 Aster (ASTER) sang NZD
$1.66605
1 Aster (ASTER) sang PAB
B/.0.9575
1 Aster (ASTER) sang PGK
K4.011925
1 Aster (ASTER) sang QAR
ر.ق3.4853
1 Aster (ASTER) sang RSD
дин.96.717075
1 Aster (ASTER) sang UZS
soʻm11,536.141925
1 Aster (ASTER) sang ALL
L79.692725
1 Aster (ASTER) sang ANG
ƒ1.713925
1 Aster (ASTER) sang AWG
ƒ1.7235
1 Aster (ASTER) sang BBD
$1.915
1 Aster (ASTER) sang BAM
KM1.6086
1 Aster (ASTER) sang BIF
Fr2,816.0075
1 Aster (ASTER) sang BND
$1.235175
1 Aster (ASTER) sang BSD
$0.9575
1 Aster (ASTER) sang JMD
$153.592575
1 Aster (ASTER) sang KHR
3,860.879375
1 Aster (ASTER) sang KMF
Fr405.98
1 Aster (ASTER) sang LAK
20,815.216975
1 Aster (ASTER) sang LKR
රු289.710775
1 Aster (ASTER) sang MDL
L16.2392
1 Aster (ASTER) sang MGA
Ar4,293.71725
1 Aster (ASTER) sang MOP
P7.64085
1 Aster (ASTER) sang MVR
14.64975
1 Aster (ASTER) sang MWK
MK1,659.44325
1 Aster (ASTER) sang MZN
MT61.18425
1 Aster (ASTER) sang NPR
रु134.117025
1 Aster (ASTER) sang PYG
6,742.715
1 Aster (ASTER) sang RWF
Fr1,387.4175
1 Aster (ASTER) sang SBD
$7.880225
1 Aster (ASTER) sang SCR
12.9837
1 Aster (ASTER) sang SRD
$37.9553
1 Aster (ASTER) sang SVC
$8.3494
1 Aster (ASTER) sang SZL
L16.708375
1 Aster (ASTER) sang TMT
m3.360825
1 Aster (ASTER) sang TND
د.ت2.8083475
1 Aster (ASTER) sang TTD
$6.482275
1 Aster (ASTER) sang UGX
Sh3,335.93
1 Aster (ASTER) sang XAF
Fr540.03
1 Aster (ASTER) sang XCD
$2.58525
1 Aster (ASTER) sang XOF
Fr540.03
1 Aster (ASTER) sang XPF
Fr97.665
1 Aster (ASTER) sang BWP
P13.720975
1 Aster (ASTER) sang BZD
$1.915
1 Aster (ASTER) sang CVE
$90.895475
1 Aster (ASTER) sang DJF
Fr169.4775
1 Aster (ASTER) sang DOP
$60.868275
1 Aster (ASTER) sang DZD
د.ج124.91545
1 Aster (ASTER) sang FJD
$2.20225
1 Aster (ASTER) sang GNF
Fr8,325.4625
1 Aster (ASTER) sang GTQ
Q7.3153
1 Aster (ASTER) sang GYD
$199.8111
1 Aster (ASTER) sang ISK
kr116.815

Nguồn Aster

Để hiểu thêm về Aster, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Aster
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Aster

Hôm nay giá của Aster (ASTER) là bao nhiêu?
Giá ASTER theo thời gian thực bằng USD là 0.9575 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của ASTER sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của ASTER sang USD là $ 0.9575. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Aster là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của ASTER là $ 1.93B USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của ASTER là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của ASTER là 2.02B USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ASTER là bao nhiêu?
ASTER đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 2.419058923870731 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của ASTER là bao nhiêu?
ASTER từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.08438718204444161 USD.
Khối lượng giao dịch của ASTER là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của ASTER là $ 40.19M USD.
ASTER có tăng giá trong năm nay không?
ASTER có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá ASTER để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:17:46 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Aster (ASTER)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ASTER sang USD

Số lượng

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 0.9575 USD

Giao dịch ASTER

ASTER/USDC
$0.9581
$0.9581$0.9581
-3.67%
ASTER/USDT
$0.958
$0.958$0.958
-3.50%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures