Giá Edge hôm nay

Giá Edge (EDGE1) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.06155, biến động 0.57% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EDGE1 sang VND là ₫ 0.06155 mỗi EDGE1.

Edge hiện xếp hạng #782 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 15.58M, với nguồn cung lưu hành 253.11M EDGE1. Trong vòng 24 giờ qua, EDGE1 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06103 (thấp) đến ₫ 0.06273 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 24,022.0882434251323690, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 732.67902047654480230.

Về hiệu suất ngắn hạn, EDGE1 biến động +0.22% trong giờ qua và -5.53% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.49K.

Thông tin thị trường Edge (EDGE1)

Xếp hạng No.782 Vốn hóa thị trường ₫ 15.58M₫ 15.58M ₫ 15.58M Khối lượng (24H) ₫ 54.49K₫ 54.49K ₫ 54.49K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 61.55M₫ 61.55M ₫ 61.55M Nguồn cung lưu thông 253.11M 253.11M 253.11M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 25.31% Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Edge là ₫ 15.58M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.49K. Nguồn cung lưu hành của EDGE1 là 253.11M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 61.55M.