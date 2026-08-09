Giá Edge(EDGE1)
Giá Edge (EDGE1) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.06155, biến động 0.57% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EDGE1 sang VND là ₫ 0.06155 mỗi EDGE1.
Edge hiện xếp hạng #782 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 15.58M, với nguồn cung lưu hành 253.11M EDGE1. Trong vòng 24 giờ qua, EDGE1 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06103 (thấp) đến ₫ 0.06273 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 24,022.0882434251323690, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 732.67902047654480230.
Về hiệu suất ngắn hạn, EDGE1 biến động +0.22% trong giờ qua và -5.53% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.49K.
No.782
25.31%
BASE
Vốn hoá thị trường hiện tại của Edge là ₫ 15.58M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.49K. Nguồn cung lưu hành của EDGE1 là 253.11M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 61.55M.
+0.22%
+0.57%
-5.53%
-5.53%
Theo dõi biến động giá của Edge trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +9.1798976
|+0.57%
|30 ngày
|₫ -0.0084
|-12.01%
|60 ngày
|₫ -0.00159
|-2.52%
|90 ngày
|₫ -0.04893
|-44.29%
Hôm nay, EDGE1 đã biến động ₫ +9.1798976 (+0.57%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0084 (-12.01%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, EDGE1 đã biến động ₫ -0.00159 (-2.52%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.04893 (-44.29%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Edge (EDGE1)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Edge.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Edge. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Vào năm 2040, giá của Edge có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Edge (EDGE) là một nền tảng phi tập trung sử dụng công nghệ blockchain để cung cấp các giải pháp an toàn, riêng tư và có thể mở rộng cho các doanh nghiệp và nhà phát triển. Chức năng chính của nền tảng là cho phép phát triển và vận hành các ứng dụng phi tập trung (DApps), với một sự tập trung đặc biệt vào edge computing. Edge computing nhằm mục đích đưa việc tính toán và lưu trữ dữ liệu gần hơn với vị trí cần thiết, cải thiện thời gian phản hồi và tiết kiệm băng thông. Token EDGE được sử dụng trong hệ sinh thái của nền tảng cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như thưởng cho các thành viên tham gia mạng và tạo điều kiện cho các giao dịch. Nền tảng hoạt động trên mô hình đồng thuận Proof of Stake (PoS), nổi tiếng với hiệu quả năng lượng và khả năng mở rộng.
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Sở hữu Edge mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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