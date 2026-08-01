Giá ELIS hôm nay

Giá ELIS (XLS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.010481, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XLS sang VND là ₫ 0.010481 mỗi XLS.

ELIS hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 XLS. Trong vòng 24 giờ qua, XLS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.010101 (thấp) đến ₫ 0.010856 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, XLS biến động 0.00% trong giờ qua và -24.04% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 18.67K.

Thông tin thị trường ELIS (XLS)

Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 18.67K₫ 18.67K ₫ 18.67K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.10M₫ 2.10M ₫ 2.10M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Tổng cung 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của ELIS là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 18.67K. Nguồn cung lưu hành của XLS là 0.00, với tổng nguồn cung là 200000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.10M.