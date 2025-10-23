Giá WIKI CAT theo thời gian thực hôm nay là 0.00000011299 USD. Theo dõi cập nhật giá WKC sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá WKC dễ dàng ngay trên MEXC.Giá WIKI CAT theo thời gian thực hôm nay là 0.00000011299 USD. Theo dõi cập nhật giá WKC sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá WKC dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá WIKI CAT(WKC)

Giá theo thời gian thực 1 WKC sang USD

$0.00000011299
$0.00000011299$0.00000011299
-1.57%1D
USD
Biểu đồ giá WIKI CAT (WKC) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:51:59 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của WIKI CAT (WKC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.00000011007
$ 0.00000011007$ 0.00000011007
Thấp nhất 24H
$ 0.00000012445
$ 0.00000012445$ 0.00000012445
Cao nhất 24H

$ 0.00000011007
$ 0.00000011007$ 0.00000011007

$ 0.00000012445
$ 0.00000012445$ 0.00000012445

$ 0.000000472824771637
$ 0.000000472824771637$ 0.000000472824771637

$ 0.000000000057105301
$ 0.000000000057105301$ 0.000000000057105301

+1.62%

-1.56%

-13.83%

-13.83%

Giá thời gian thực của WIKI CAT (WKC) là $ 0.00000011299. Trong 24 giờ qua, WKC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000011007 và cao nhất là $ 0.00000012445, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WKC là $ 0.000000472824771637, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.000000000057105301.

Về hiệu suất ngắn hạn, WKC đã biến động +1.62% trong 1 giờ qua, -1.56% trong 24 giờ và -13.83% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường WIKI CAT (WKC)

No.423

$ 61.67M
$ 61.67M$ 61.67M

$ 86.38K
$ 86.38K$ 86.38K

$ 96.13M
$ 96.13M$ 96.13M

545.84T
545.84T 545.84T

850,822,824,918,178
850,822,824,918,178 850,822,824,918,178

853,278,579,305,012
853,278,579,305,012 853,278,579,305,012

64.15%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của WIKI CAT là $ 61.67M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 86.38K. Nguồn cung lưu hành của WKC là 545.84T, với tổng nguồn cung là 853278579305012. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 96.13M.

Lịch sử giá theo USD của WIKI CAT (WKC)

Theo dõi biến động giá của WIKI CAT trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.0000000018022-1.56%
30 ngày$ -0.000000082-42.06%
60 ngày$ -0.00000009059-44.50%
90 ngày$ +0.00000009299+464.95%
Biến động giá WIKI CAT hôm nay

Hôm nay, WKC đã biến động $ -0.0000000018022 (-1.56%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá WIKI CAT trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.000000082 (-42.06%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá WIKI CAT trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, WKC đã biến động $ -0.00000009059 (-44.50%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá WIKI CAT trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.00000009299 (+464.95%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của WIKI CAT (WKC)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá WIKI CAT.

WIKI CAT (WKC) là gì

WIKI CAT đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư WIKI CAT một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake WKC để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về WIKI CAT trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch WIKI CAT trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá WIKI CAT (USD)

WIKI CAT (WKC) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản WIKI CAT (WKC) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho WIKI CAT.

Xem ngay dự đoán giá WIKI CAT!

Tokenomics của WIKI CAT (WKC)

Hiểu rõ tokenomics của WIKI CAT (WKC) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token WKC ngay!

Cách mua WIKI CAT (WKC)

Bạn đang tìm cách mua WIKI CAT? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua WIKI CAT trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

WKC/Tiền tệ địa phương

Nguồn WIKI CAT

Để hiểu thêm về WIKI CAT, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức WIKI CAT
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về WIKI CAT

Hôm nay giá của WIKI CAT (WKC) là bao nhiêu?
Giá WKC theo thời gian thực bằng USD là 0.00000011299 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của WKC sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của WKC sang USD là $ 0.00000011299. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của WIKI CAT là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của WKC là $ 61.67M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của WKC là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của WKC là 545.84T USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WKC là bao nhiêu?
WKC đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.000000472824771637 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của WKC là bao nhiêu?
WKC từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.000000000057105301 USD.
Khối lượng giao dịch của WKC là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của WKC là $ 86.38K USD.
WKC có tăng giá trong năm nay không?
WKC có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá WKC để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:51:59 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành WIKI CAT (WKC)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

