Giá OpenGradient hôm nay

Giá OpenGradient (OPG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.09634, biến động 0.16% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OPG sang VND là ₫ 0.09634 mỗi OPG.

OpenGradient hiện xếp hạng #400 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 18.30M, với nguồn cung lưu hành 190.00M OPG. Trong vòng 24 giờ qua, OPG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.09504 (thấp) đến ₫ 0.09741 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 12,690.47548793528950695, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3,662.78825266508987955.

Về hiệu suất ngắn hạn, OPG biến động +0.07% trong giờ qua và +4.21% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 67.82K.

Thông tin thị trường OpenGradient (OPG)

Xếp hạng No.400 Vốn hóa thị trường ₫ 18.30M₫ 18.30M ₫ 18.30M Khối lượng (24H) ₫ 67.82K₫ 67.82K ₫ 67.82K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 96.34M₫ 96.34M ₫ 96.34M Nguồn cung lưu thông 190.00M 190.00M 190.00M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 19.00% Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của OpenGradient là ₫ 18.30M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 67.82K. Nguồn cung lưu hành của OPG là 190.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 96.34M.