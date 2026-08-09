Giá BANX Network hôm nay

Giá BANX Network (BXE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002952, biến động 1.47% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BXE sang VND là ₫ 0.002952 mỗi BXE.

BANX Network hiện xếp hạng #1951 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 888.02K, với nguồn cung lưu hành 300.82M BXE. Trong vòng 24 giờ qua, BXE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00288 (thấp) đến ₫ 0.003027 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,147.55206997580456145, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 76.97562191343009055.

Về hiệu suất ngắn hạn, BXE biến động +0.68% trong giờ qua và +13.62% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 11.26K.

Thông tin thị trường BANX Network (BXE)

Xếp hạng No.1951 Vốn hóa thị trường ₫ 888.02K₫ 888.02K ₫ 888.02K Khối lượng (24H) ₫ 11.26K₫ 11.26K ₫ 11.26K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.48M₫ 1.48M ₫ 1.48M Nguồn cung lưu thông 300.82M 300.82M 300.82M Nguồn cung tối đa 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Tổng cung 490,000,000 490,000,000 490,000,000 Tỷ lệ lưu hành 60.16% Blockchain công khai XRP

Vốn hoá thị trường hiện tại của BANX Network là ₫ 888.02K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 11.26K. Nguồn cung lưu hành của BXE là 300.82M, với tổng nguồn cung là 490000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.48M.