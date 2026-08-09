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Giá Qtum theo thời gian thực hôm nay là 0.6724 VND. Vốn hoá thị trường của QTUM là 71,304,959.9076 VND. Theo dõi cập nhật giá QTUM sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Qtum theo thời gian thực hôm nay là 0.6724 VND. Vốn hoá thị trường của QTUM là 71,304,959.9076 VND. Theo dõi cập nhật giá QTUM sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Qtum(QTUM)

Giá theo thời gian thực 1 QTUM sang VND

₫17,694.206
₫17,694.206₫17,694.206
+1.83%1D
VND
Biểu đồ giá Qtum (QTUM) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:23:36 (UTC+8)

Giá Qtum hôm nay

Giá Qtum (QTUM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.6724, biến động 1.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá QTUM sang VND là ₫ 0.6724 mỗi QTUM.

Qtum hiện xếp hạng #279 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 71.30M, với nguồn cung lưu hành 106.05M QTUM. Trong vòng 24 giờ qua, QTUM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.6592 (thấp) đến ₫ 0.6758 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,812,441.9255447389340, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 17,155.967542856485555.

Về hiệu suất ngắn hạn, QTUM biến động -0.02% trong giờ qua và +3.99% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 60.96K.

Thông tin thị trường Qtum (QTUM)

No.279

₫ 71.30M
₫ 71.30M₫ 71.30M

₫ 60.96K
₫ 60.96K₫ 60.96K

₫ 72.50M
₫ 72.50M₫ 72.50M

106.05M
106.05M 106.05M

107,822,406
107,822,406 107,822,406

107,822,406
107,822,406 107,822,406

98.35%

2017-03-16 00:00:00

₫ 9,999.70
₫ 9,999.70₫ 9,999.70

QTUM

Vốn hoá thị trường hiện tại của Qtum là ₫ 71.30M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 60.96K. Nguồn cung lưu hành của QTUM là 106.05M, với tổng nguồn cung là 107822406. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 72.50M.

Lịch sử giá Qtum theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.6592
₫ 0.6592₫ 0.6592
Thấp nhất 24H
₫ 0.6758
₫ 0.6758₫ 0.6758
Cao nhất 24H

₫ 0.6592
₫ 0.6592₫ 0.6592

₫ 0.6758
₫ 0.6758₫ 0.6758

₫ 2,812,441.9255447389340
₫ 2,812,441.9255447389340₫ 2,812,441.9255447389340

₫ 17,155.967542856485555
₫ 17,155.967542856485555₫ 17,155.967542856485555

-0.02%

+1.83%

+3.99%

+3.99%

Lịch sử giá theo VND của Qtum (QTUM)

Theo dõi biến động giá của Qtum trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +317.984847+1.83%
30 ngày₫ -0.0213-3.08%
60 ngày₫ -0.0271-3.88%
90 ngày₫ -0.3655-35.22%
Biến động giá Qtum hôm nay

Hôm nay, QTUM đã biến động ₫ +317.984847 (+1.83%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Qtum trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0213 (-3.08%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Qtum trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, QTUM đã biến động ₫ -0.0271 (-3.88%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Qtum trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.3655 (-35.22%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Qtum (QTUM)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Qtum.

Phân tích Qtum

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Qtum. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Qtum hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường QTUM: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

QTUM_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận động trên mức trung tâm 0,6561, với giá chạm mức 0,6595. Hiện tại, giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự R1 ở mức 0,6588 và đang nằm ở phần nửa trên của vùng dao động giữa S2 và R2. Hệ thống đường trung bình động cùng các điểm trục đều thể hiện sự đồng nhất theo xu hướng tăng, cho thấy cấu trúc ngắn hạn vẫn duy trì trạng thái phân kỳ đi lên. Chỉ báo MACD hình thành dấu hiệu cắt chéo vàng, với hai đường nhanh và chậm cùng kéo dài về phía trên so với đường zero. Các đường MA và EMA đều cho tín hiệu mua, cho thấy đà tăng ngắn hạn đang được giải phóng mạnh mẽ. Chỉ số RSI nằm trong vùng trung tính, chưa xuất hiện các giá trị cực đoan quá mua hoặc quá bán. Các chỉ báo KDJ và StochRSI cho thấy đặc trưng của giai đoạn điều chỉnh dao động, với biên độ biến động duy trì quanh dải trung tâm của dải Bollinger, cho thấy lực cung – cầu tạm thời cân bằng. Các mức hỗ trợ quan trọng gần đây bao gồm: mức chuyển đổi từ R1 tại 0,6588, cách giá hiện tại 0,0007; mức hỗ trợ trung tâm bên dưới tại 0,6561, cách giá hiện tại 0,0034, đóng vai trò như tuyến phòng thủ thứ hai; và mức tham chiếu xa hơn tại S1 ở 0,6536, cách giá hiện tại 0,0059. Về phía kháng cự, mức kháng cự gần nhất là R2 tại 0,6613, cách giá hiện tại 0,0018. Đối với các mức kháng cự cao hơn, cần theo dõi khu vực đỉnh trước đó; hiện tại, giá đang nằm sát ngay cạnh vùng áp lực ngắn hạn R2.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Qtum?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá của Qtum (QTUM):

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của ngành tiền điện tử
2. Biến động giá Bitcoin (hiệu ứng tương quan)
3. Những phát triển về công nghệ và các bản nâng cấp nền tảng
4. Các thông báo về đối tác hợp tác và mức độ áp dụng trong doanh nghiệp
5. Khối lượng giao dịch và mức độ thanh khoản
6. Tin tức về quy định pháp lý có ảnh hưởng đến các nền tảng hợp đồng thông minh
7. Sự cạnh tranh từ các nền tảng blockchain khác như Ethereum
8. Mức độ sử dụng mạng lưới và hoạt động giao dịch
9. Động lực cung cấp token và phần thưởng staking
10. Điều kiện kinh tế chung và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư

Tại sao mọi người muốn biết giá Qtum hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Qtum (QTUM) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm mua hoặc bán phù hợp với thị trường, theo dõi hiệu suất đầu tư và cập nhật xu hướng thị trường. Giá cả được cập nhật theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch tận dụng tối đa sự biến động của thị trường.

Dự đoán giá Qtum

Dự đoán giá Qtum (QTUM) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của QTUM vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Qtum (QTUM) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Qtum có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Qtum sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá QTUM cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Qtum.

Giới thiệu Qtum

Qtum (QTUM) là một nền tảng blockchain hỗn hợp kết hợp sức mạnh của mô hình giao dịch UTXO của Bitcoin và khả năng hợp đồng thông minh của Ethereum. Nó được thiết kế để cung cấp một cơ sở hạ tầng an toàn và có thể mở rộng cho các nhà phát triển xây dựng ứng dụng phi tập trung (dApps) và các giải pháp tập trung vào di động. Qtum sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS), tiêu thụ ít năng lượng hơn hệ thống Proof-of-Work (PoW) của Bitcoin. Token bản địa của nền tảng, QTUM, được sử dụng để thực hiện hợp đồng thông minh và tham gia vào quản trị mạng lưới. Thiết kế độc đáo và tập trung vào tương thích di động của Qtum đặt nó như một công cụ linh hoạt trong hệ sinh thái blockchain, phục vụ cho một loạt các trường hợp sử dụng từ tài chính đến quản lý chuỗi cung ứng.

Hướng dẫn mua & đầu tư Qtum tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Qtum? Mua QTUM nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Qtum. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Qtum (QTUM).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Qtum sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Qtum (QTUM)

Bạn có thể làm gì với Qtum

Sở hữu Qtum mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Qtum (QTUM) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Qtum (QTUM) là gì

Qtum Blockchain (gọi tắt là "Chuỗi lượng tử" hoặc "Qtum") cam kết phát triển một hệ sinh thái chuỗi khối thứ ba khác ngoài Bitcoin và Ethereum, thông qua giao thức chuyển giao giá trị ("Giao thức chuyển giá trị") để đạt được chuyển giao giá trị điểm-điểm và theo thỏa thuận này, hãy xây dựng một nền tảng phát triển ứng dụng phi tập trung ("Nền tảng DApp") hỗ trợ nhiều ngành (bao gồm tài chính, Internet of Things, chuỗi cung ứng, mạng xã hội, trò chơi, v.v.). Bằng cách hợp nhất một phiên bản cải tiến của cơ sở hạ tầng Bitcoin Core và một phiên bản tương thích lẫn nhau của Máy ảo Ethereum, Qantas có cả mạng lưới blockchain không thể phá hủy của Bitcoin và khả năng vô hạn của các hợp đồng thông minh. Đồng tiền QTUM được sử dụng để truy cập Dapp, bỏ phiếu mã thông báo, quyền tự trị của cộng đồng, tiêu dùng / thanh toán chức năng ứng dụng.

Whitepaper

Nguồn Qtum

Để hiểu thêm về Qtum, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Qtum
Block Explorer

Danh mục :

Made in ChinaProof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Qtum

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:23:36 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Qtum (QTUM)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Qtum

QTUM USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short QTUM với đòn bẩy. Khám phá giao dịch QTUM USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Qtum (QTUM) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Qtum theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
QTUM/USDT
₫17,723.1525
₫17,723.1525₫17,723.1525
+1.98%
91.01K (USDT)
QTUM/USDC
₫17,717.8895
₫17,717.8895₫17,717.8895
+1.95%
81.19K (USDT)

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₫214.20410₫214.20410

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán QTUM sang VND

Số lượng

QTUM
QTUM
VND
VND

1 QTUM = 17,694.206 VND