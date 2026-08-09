Giá Qtum(QTUM)
Giá Qtum (QTUM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.6724, biến động 1.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá QTUM sang VND là ₫ 0.6724 mỗi QTUM.
Qtum hiện xếp hạng #279 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 71.30M, với nguồn cung lưu hành 106.05M QTUM. Trong vòng 24 giờ qua, QTUM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.6592 (thấp) đến ₫ 0.6758 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,812,441.9255447389340, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 17,155.967542856485555.
Về hiệu suất ngắn hạn, QTUM biến động -0.02% trong giờ qua và +3.99% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 60.96K.
No.279
98.35%
2017-03-16 00:00:00
QTUM
Vốn hoá thị trường hiện tại của Qtum là ₫ 71.30M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 60.96K. Nguồn cung lưu hành của QTUM là 106.05M, với tổng nguồn cung là 107822406. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 72.50M.
-0.02%
+1.83%
+3.99%
+3.99%
Theo dõi biến động giá của Qtum trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +317.984847
|+1.83%
|30 ngày
|₫ -0.0213
|-3.08%
|60 ngày
|₫ -0.0271
|-3.88%
|90 ngày
|₫ -0.3655
|-35.22%
Hôm nay, QTUM đã biến động ₫ +317.984847 (+1.83%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0213 (-3.08%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, QTUM đã biến động ₫ -0.0271 (-3.88%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.3655 (-35.22%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Qtum (QTUM)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Qtum.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Qtum. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường QTUM: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|R1 < Giá ≤ R2
|Giữa R1-R2
|Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
QTUM_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận động trên mức trung tâm 0,6561, với giá chạm mức 0,6595. Hiện tại, giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự R1 ở mức 0,6588 và đang nằm ở phần nửa trên của vùng dao động giữa S2 và R2. Hệ thống đường trung bình động cùng các điểm trục đều thể hiện sự đồng nhất theo xu hướng tăng, cho thấy cấu trúc ngắn hạn vẫn duy trì trạng thái phân kỳ đi lên. Chỉ báo MACD hình thành dấu hiệu cắt chéo vàng, với hai đường nhanh và chậm cùng kéo dài về phía trên so với đường zero. Các đường MA và EMA đều cho tín hiệu mua, cho thấy đà tăng ngắn hạn đang được giải phóng mạnh mẽ. Chỉ số RSI nằm trong vùng trung tính, chưa xuất hiện các giá trị cực đoan quá mua hoặc quá bán. Các chỉ báo KDJ và StochRSI cho thấy đặc trưng của giai đoạn điều chỉnh dao động, với biên độ biến động duy trì quanh dải trung tâm của dải Bollinger, cho thấy lực cung – cầu tạm thời cân bằng. Các mức hỗ trợ quan trọng gần đây bao gồm: mức chuyển đổi từ R1 tại 0,6588, cách giá hiện tại 0,0007; mức hỗ trợ trung tâm bên dưới tại 0,6561, cách giá hiện tại 0,0034, đóng vai trò như tuyến phòng thủ thứ hai; và mức tham chiếu xa hơn tại S1 ở 0,6536, cách giá hiện tại 0,0059. Về phía kháng cự, mức kháng cự gần nhất là R2 tại 0,6613, cách giá hiện tại 0,0018. Đối với các mức kháng cự cao hơn, cần theo dõi khu vực đỉnh trước đó; hiện tại, giá đang nằm sát ngay cạnh vùng áp lực ngắn hạn R2.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Qtum có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Qtum (QTUM) là một nền tảng blockchain hỗn hợp kết hợp sức mạnh của mô hình giao dịch UTXO của Bitcoin và khả năng hợp đồng thông minh của Ethereum. Nó được thiết kế để cung cấp một cơ sở hạ tầng an toàn và có thể mở rộng cho các nhà phát triển xây dựng ứng dụng phi tập trung (dApps) và các giải pháp tập trung vào di động. Qtum sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS), tiêu thụ ít năng lượng hơn hệ thống Proof-of-Work (PoW) của Bitcoin. Token bản địa của nền tảng, QTUM, được sử dụng để thực hiện hợp đồng thông minh và tham gia vào quản trị mạng lưới. Thiết kế độc đáo và tập trung vào tương thích di động của Qtum đặt nó như một công cụ linh hoạt trong hệ sinh thái blockchain, phục vụ cho một loạt các trường hợp sử dụng từ tài chính đến quản lý chuỗi cung ứng.
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Sở hữu Qtum mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Qtum Blockchain (gọi tắt là "Chuỗi lượng tử" hoặc "Qtum") cam kết phát triển một hệ sinh thái chuỗi khối thứ ba khác ngoài Bitcoin và Ethereum, thông qua giao thức chuyển giao giá trị ("Giao thức chuyển giá trị") để đạt được chuyển giao giá trị điểm-điểm và theo thỏa thuận này, hãy xây dựng một nền tảng phát triển ứng dụng phi tập trung ("Nền tảng DApp") hỗ trợ nhiều ngành (bao gồm tài chính, Internet of Things, chuỗi cung ứng, mạng xã hội, trò chơi, v.v.). Bằng cách hợp nhất một phiên bản cải tiến của cơ sở hạ tầng Bitcoin Core và một phiên bản tương thích lẫn nhau của Máy ảo Ethereum, Qantas có cả mạng lưới blockchain không thể phá hủy của Bitcoin và khả năng vô hạn của các hợp đồng thông minh. Đồng tiền QTUM được sử dụng để truy cập Dapp, bỏ phiếu mã thông báo, quyền tự trị của cộng đồng, tiêu dùng / thanh toán chức năng ứng dụng.
Để hiểu thêm về Qtum, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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