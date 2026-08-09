Giá Qtum hôm nay

Giá Qtum (QTUM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.6724, biến động 1.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá QTUM sang VND là ₫ 0.6724 mỗi QTUM.

Qtum hiện xếp hạng #279 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 71.30M, với nguồn cung lưu hành 106.05M QTUM. Trong vòng 24 giờ qua, QTUM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.6592 (thấp) đến ₫ 0.6758 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,812,441.9255447389340, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 17,155.967542856485555.

Về hiệu suất ngắn hạn, QTUM biến động -0.02% trong giờ qua và +3.99% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 60.96K.

Thông tin thị trường Qtum (QTUM)

Xếp hạng No.279 Vốn hóa thị trường ₫ 71.30M₫ 71.30M ₫ 71.30M Khối lượng (24H) ₫ 60.96K₫ 60.96K ₫ 60.96K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 72.50M₫ 72.50M ₫ 72.50M Nguồn cung lưu thông 106.05M 106.05M 106.05M Nguồn cung tối đa 107,822,406 107,822,406 107,822,406 Tổng cung 107,822,406 107,822,406 107,822,406 Tỷ lệ lưu hành 98.35% Ngày phát hành 2017-03-16 00:00:00 Giá phát hành ₫ 9,999.70₫ 9,999.70 ₫ 9,999.70 Blockchain công khai QTUM

Vốn hoá thị trường hiện tại của Qtum là ₫ 71.30M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 60.96K. Nguồn cung lưu hành của QTUM là 106.05M, với tổng nguồn cung là 107822406. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 72.50M.