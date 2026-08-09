Dogecoin (DOGE) là một loại tiền mã hoá mã nguồn mở, ngang hàng, được ra mắt vào tháng 12 năm 2013 bởi hai kỹ sư phần mềm Billy Markus và Jackson Palmer. Dự án bắt nguồn như một trò đùa vui dựa trên meme Doge nổi tiếng trên Internet, với hình ảnh chú chó Shiba Inu trở thành biểu tượng nhận diện của đồng tiền này.





Khác với định vị nghiêm túc của Bitcoin, Dogecoin được thiết kế để thân thiện, dễ tiếp cận và hướng đến cộng đồng, nhằm mục đích trở thành một loại tiền số vui vẻ và dễ sử dụng. Dogecoin được xây dựng dựa trên mã nguồn của Litecoin (LTC) và sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Work (PoW). Token này có thời gian tạo khối khoảng một phút, xác nhận giao dịch khá nhanh và nổi bật với phí giao dịch thấp.





Một trong những đặc điểm nổi bật của Dogecoin là nguồn cung không giới hạn. Khoảng 5 tỷ DOGE được bổ sung vào lưu thông mỗi năm. Khác với nguồn cung tối đa 21 triệu coin của Bitcoin, thiết kế này khiến DOGE trở thành tài sản lạm phát, một yếu tố ảnh hưởng lớn đến biến động giá trị và triển vọng dài hạn của đồng coin này.





Các tính năng kỹ thuật chính



Tạo khối nhanh: Thời gian tạo khối chỉ một phút, so với 10 phút của Bitcoin.

Thời gian tạo khối chỉ một phút, so với 10 phút của Bitcoin. Nguồn cung không giới hạn: Không có giới hạn phát hành tối đa, với việc phát hành liên tục hàng năm nhằm thúc đẩy lưu thông rộng rãi hơn.

Không có giới hạn phát hành tối đa, với việc phát hành liên tục hàng năm nhằm thúc đẩy lưu thông rộng rãi hơn. Thuật toán Scrypt: Tương tự Litecoin (LTC), Dogecoin sử dụng thuật toán Scrypt, giúp việc mining dễ tiếp cận hơn với những ai sử dụng phần cứng phổ thông.





Ứng dụng



Thanh toán: Nhờ phí thấp và xác nhận nhanh, DOGE thường được sử dụng cho các khoản thanh toán nhỏ và chuyển tiền xuyên biên giới.

Nhờ phí thấp và xác nhận nhanh, DOGE thường được sử dụng cho các khoản thanh toán nhỏ và chuyển tiền xuyên biên giới. Tặng thưởng và quyên góp: Trên các nền tảng xã hội như Reddit và Twitter, DOGE được sử dụng rộng rãi như một cách để tặng thưởng cho nhà sáng tạo nội dung.

Trên các nền tảng xã hội như Reddit và Twitter, DOGE được sử dụng rộng rãi như một cách để tặng thưởng cho nhà sáng tạo nội dung. Phát triển hệ sinh thái: Khi ngày càng nhiều nền tảng bắt đầu hỗ trợ thanh toán bằng DOGE, các kịch bản ứng dụng của DOGE tiếp tục được mở rộng.





Tầm ảnh hưởng của DOGE trên thị trường





Ảnh hưởng của Dogecoin trong thị trường tiền mã hoá đã mở rộng đều đặn qua các năm. Ban đầu chỉ được xem như một thử nghiệm vui vẻ, giá trị của DOGE đã tăng mạnh trong thời gian ngắn. Chỉ trong hai tuần sau khi ra mắt vào tháng 12 năm 2013, DOGE đã tăng từ mức giá khởi điểm $0.00026 lên $0.00098. Tuy nhiên, khởi đầu đầy hứa hẹn này nhanh chóng bị lu mờ bởi một vụ hack lớn trên blockchain Dogecoin, khiến hàng chục triệu DOGE bị đánh cắp.





Đáng ngạc nhiên, cuộc khủng hoảng này không dẫn đến sự sụp đổ. Thay vào đó, lại thu hút thêm sự chú ý của cộng đồng, giúp Dogecoin trở nên viral trên Twitter và lôi cuốn làn sóng người dùng mới vào hệ sinh thái. Đáp lại, cộng đồng Dogecoin đã phát động chiến dịch "Save Dogecoin" nhằm bồi thường cho các nạn nhân vụ hack. Chiến dịch này đã thành công, thể hiện sự kiên cường và đoàn kết của cộng đồng, đồng thời góp phần xây dựng nên văn hoá mạnh mẽ đặc trưng cho Dogecoin.





Đến tháng 1/2014, giá DOGE đã tăng gần gấp đôi một lần nữa, đạt $0.0018. Cũng trong thời gian này, đội ngũ Dogecoin phát hành một video quảng bá trực tuyến, tiếp tục thể hiện sự hài hước đặc trưng và tinh thần cởi mở. Từ đó, Dogecoin dần vượt qua định kiến chỉ là một memecoin, và từng bước khẳng định vị thế như một tài sản số thực thụ.





DOGE có phải là một khoản đầu tư tốt không?





Việc Dogecoin (DOGE) có xứng đáng để đầu tư hay không từ lâu đã là chủ đề gây tranh cãi trong giới đầu tư. Là meme coin hàng đầu, giá trị của DOGE bị ảnh hưởng mạnh bởi sự nhiệt tình của cộng đồng và tâm lý thị trường nói chung, cùng với các hiệu ứng từ người nổi tiếng (đặc biệt là Elon Musk). Dù các ưu thế kỹ thuật của DOGE không còn cạnh tranh so với nhiều blockchain mới, cộng đồng mạnh, nhận diện thương hiệu cao và ngày càng nhiều trường hợp sử dụng trong thanh toán vẫn giúp DOGE có sức hút đầu tư riêng biệt. Tuy vậy, nhà đầu tư cần lưu ý giá DOGE biến động rất mạnh, khiến nó trở thành tài sản có rủi ro khá cao.





Xu hướng giá DOGE và các yếu tố tác động





Giá của DOGE thường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

