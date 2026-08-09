Giá DOGE(DOGE)
Giá DOGE (DOGE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.07016, biến động 1.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DOGE sang VND là ₫ 0.07016 mỗi DOGE.
DOGE hiện xếp hạng #10 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 11.95B, với nguồn cung lưu hành 170.38B DOGE. Trong vòng 24 giờ qua, DOGE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06989 (thấp) đến ₫ 0.07152 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 19,409.0650790, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2.24925881979285465.
Về hiệu suất ngắn hạn, DOGE biến động +0.11% trong giờ qua và +0.14% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 3.99M.
No.10
0.67%
2013-12-12 00:00:00
DOGE
Vốn hoá thị trường hiện tại của DOGE là ₫ 11.95B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 3.99M. Nguồn cung lưu hành của DOGE là 170.38B, với tổng nguồn cung là 170376123126.57908. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 11.95B.
+0.11%
-1.37%
+0.14%
+0.14%
Theo dõi biến động giá của DOGE trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -25.6487607
|-1.37%
|30 ngày
|₫ -0.00429
|-5.77%
|60 ngày
|₫ -0.01314
|-15.78%
|90 ngày
|₫ -0.04013
|-36.39%
Hôm nay, DOGE đã biến động ₫ -25.6487607 (-1.37%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00429 (-5.77%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, DOGE đã biến động ₫ -0.01314 (-15.78%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.04013 (-36.39%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của DOGE (DOGE)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá DOGE.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của DOGE. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường DOGE: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|R1 < Giá ≤ R2
|Giữa R1-R2
|Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
DOGE_USDT在4小时周期内运行于0.0696价格水平。当前价格位于枢轴点0.06914之上，已突破R1阻力位0.06934，正逼近关键的R2水平0.06965。均线系统呈现多头排列，短期买盘力量占据主导地位。枢纽体系显示价格处于高位区间，结构重心维持在中枢之上，市场正处于震荡上行通道中，多空双方在R2附近形成对峙。 MACD指标呈现死叉状态，快慢线向下发散，动能出现背离迹象。RSI指标位于中性区域，数值尚未进入超买或超卖区间。KDJ与StochRSI指标同步走弱，短期上涨动能逐渐减弱，波动率维持低位运行，布林带开口收窄，价格沿上轨运行，快慢指标出现分层现象。长期趋势保持平稳，但短期调整压力有所增加，成交量未见明显放大，市场观望情绪浓厚。 近端支撑位于S1价位0.06883，距离现价约1.1%；下方强支撑位于S2价位0.06863，距离现价约1.4%。近端阻力为R2价位0.06965，距离现价不足0.1%。远端参考位需关注前期高点，关键价位密集分布于当前区间，上下空间相对有限。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của DOGE có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Dogecoin (DOGE) là một loại tiền tệ số, phi tập trung, ngang hàng mà cho phép người dùng gửi tiền trực tuyến. Được tạo ra vào năm 2013 như một loại tiền tệ internet vui nhộn và thân thiện, DOGE được lấy cảm hứng từ meme internet nổi tiếng "Doge" và có hình ảnh của một chú chó Shiba Inu trên logo của mình. Nó hoạt động trên mô hình chứng minh công việc, tương tự như Bitcoin, nhưng với thời gian khối nhanh hơn và nguồn cung không giới hạn. Mục đích sử dụng chính của đồng tiền này đã là cho việc tip trực tuyến và các giao dịch nhỏ, mặc dù nó cũng đã được sử dụng cho các mục đích từ thiện và các mục đích đáng chú ý khác. Mặc dù có nguồn gốc nhẹ nhàng, Dogecoin đã phát triển thành một đối tác đáng kể trong không gian tiền tệ số.
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Dogecoin (DOGE) là một loại tiền mã hoá mã nguồn mở, ngang hàng, được ra mắt vào tháng 12 năm 2013 bởi hai kỹ sư phần mềm Billy Markus và Jackson Palmer. Dự án bắt nguồn như một trò đùa vui dựa trên meme Doge nổi tiếng trên Internet, với hình ảnh chú chó Shiba Inu trở thành biểu tượng nhận diện của đồng tiền này.
Khác với định vị nghiêm túc của Bitcoin, Dogecoin được thiết kế để thân thiện, dễ tiếp cận và hướng đến cộng đồng, nhằm mục đích trở thành một loại tiền số vui vẻ và dễ sử dụng. Dogecoin được xây dựng dựa trên mã nguồn của Litecoin (LTC) và sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Work (PoW). Token này có thời gian tạo khối khoảng một phút, xác nhận giao dịch khá nhanh và nổi bật với phí giao dịch thấp.
Một trong những đặc điểm nổi bật của Dogecoin là nguồn cung không giới hạn. Khoảng 5 tỷ DOGE được bổ sung vào lưu thông mỗi năm. Khác với nguồn cung tối đa 21 triệu coin của Bitcoin, thiết kế này khiến DOGE trở thành tài sản lạm phát, một yếu tố ảnh hưởng lớn đến biến động giá trị và triển vọng dài hạn của đồng coin này.
Các tính năng kỹ thuật chính
Ứng dụng
Tầm ảnh hưởng của DOGE trên thị trường
Ảnh hưởng của Dogecoin trong thị trường tiền mã hoá đã mở rộng đều đặn qua các năm. Ban đầu chỉ được xem như một thử nghiệm vui vẻ, giá trị của DOGE đã tăng mạnh trong thời gian ngắn. Chỉ trong hai tuần sau khi ra mắt vào tháng 12 năm 2013, DOGE đã tăng từ mức giá khởi điểm $0.00026 lên $0.00098. Tuy nhiên, khởi đầu đầy hứa hẹn này nhanh chóng bị lu mờ bởi một vụ hack lớn trên blockchain Dogecoin, khiến hàng chục triệu DOGE bị đánh cắp.
Đáng ngạc nhiên, cuộc khủng hoảng này không dẫn đến sự sụp đổ. Thay vào đó, lại thu hút thêm sự chú ý của cộng đồng, giúp Dogecoin trở nên viral trên Twitter và lôi cuốn làn sóng người dùng mới vào hệ sinh thái. Đáp lại, cộng đồng Dogecoin đã phát động chiến dịch "Save Dogecoin" nhằm bồi thường cho các nạn nhân vụ hack. Chiến dịch này đã thành công, thể hiện sự kiên cường và đoàn kết của cộng đồng, đồng thời góp phần xây dựng nên văn hoá mạnh mẽ đặc trưng cho Dogecoin.
Đến tháng 1/2014, giá DOGE đã tăng gần gấp đôi một lần nữa, đạt $0.0018. Cũng trong thời gian này, đội ngũ Dogecoin phát hành một video quảng bá trực tuyến, tiếp tục thể hiện sự hài hước đặc trưng và tinh thần cởi mở. Từ đó, Dogecoin dần vượt qua định kiến chỉ là một memecoin, và từng bước khẳng định vị thế như một tài sản số thực thụ.
DOGE có phải là một khoản đầu tư tốt không?
Việc Dogecoin (DOGE) có xứng đáng để đầu tư hay không từ lâu đã là chủ đề gây tranh cãi trong giới đầu tư. Là meme coin hàng đầu, giá trị của DOGE bị ảnh hưởng mạnh bởi sự nhiệt tình của cộng đồng và tâm lý thị trường nói chung, cùng với các hiệu ứng từ người nổi tiếng (đặc biệt là Elon Musk). Dù các ưu thế kỹ thuật của DOGE không còn cạnh tranh so với nhiều blockchain mới, cộng đồng mạnh, nhận diện thương hiệu cao và ngày càng nhiều trường hợp sử dụng trong thanh toán vẫn giúp DOGE có sức hút đầu tư riêng biệt. Tuy vậy, nhà đầu tư cần lưu ý giá DOGE biến động rất mạnh, khiến nó trở thành tài sản có rủi ro khá cao.
Xu hướng giá DOGE và các yếu tố tác động
Giá của DOGE thường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:
Để hiểu thêm về DOGE, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
|02-04 11:04:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
|02-04 00:48:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
|02-01 01:12:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
|01-28 07:44:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh
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