Giá Wootrade Network(WOO)
Giá Wootrade Network (WOO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01203, biến động 1.43% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WOO sang VND là ₫ 0.01203 mỗi WOO.
Wootrade Network hiện xếp hạng #654 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 22.72M, với nguồn cung lưu hành 1.89B WOO. Trong vòng 24 giờ qua, WOO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01147 (thấp) đến ₫ 0.01206 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 65,279.54303379176754760, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.
Về hiệu suất ngắn hạn, WOO biến động +1.34% trong giờ qua và +5.34% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 62.44K.
No.654
100.00%
2020-10-29 00:00:00
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Wootrade Network là ₫ 22.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 62.44K. Nguồn cung lưu hành của WOO là 1.89B, với tổng nguồn cung là 1888782088.2947378. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 22.72M.
+1.34%
+1.43%
+5.34%
+5.34%
Theo dõi biến động giá của Wootrade Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +4.4705405
|+1.43%
|30 ngày
|₫ +0.00027
|+2.29%
|60 ngày
|₫ -0.0007
|-5.50%
|90 ngày
|₫ -0.00852
|-41.46%
Hôm nay, WOO đã biến động ₫ +4.4705405 (+1.43%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00027 (+2.29%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, WOO đã biến động ₫ -0.0007 (-5.50%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00852 (-41.46%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Wootrade Network (WOO)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Wootrade Network.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Wootrade Network. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường WOO: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
WOO_USDT在4小时周期内运行于中枢0.01149上方，当前价格0.01154已接近枢纽轴心。价格目前处于S1与R1所构成的窄幅区间内，短期结构呈现多空平衡态势。均线系统MA与EMA均发出买入信号，指标方向保持初步一致。然而，价格尚未突破R1阻力位，整体仍处于震荡整理阶段。 MACD指标形成金叉，快慢线同向向上发散，短线买盘动能集中释放。RSI指数位于中性区域，未进入超买或超卖的极端值，表明当前市场波动率较为温和。KDJ与StochRSI数值与价格走势配合良好，未出现明显背离现象。布林带开口维持稳定，价格沿中轨附近运行，市场缺乏单边爆发力。 近期关键价位为R1（0.0116），距离当前价格+0.52%，构成即时测试目标。下方S1（0.01142）距离当前价格-1.04%，可作为短期回调参考。远端R2（0.01167）与S2（0.0113）分别位于上下两端，界定了本周的主要波动边界。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Wootrade Network có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Wootrade Network (WOO) là một tài sản số phân tán được thiết kế để cung cấp khả năng thanh khoản tăng cường và giảm chi phí giao dịch cho các nhà giao dịch, sàn giao dịch và tổ chức. Nó được xây dựng trên blockchain Ethereum và sử dụng một mô hình hồ bơi thanh khoản tự duy trì độc đáo, được cung cấp bởi token WOO. Mạng lưới này nhằm giải quyết vấn đề về thanh khoản phân mảnh trong thị trường tiền điện tử bằng cách tổng hợp thanh khoản của nhiều sàn giao dịch. Token WOO được sử dụng cho phí giao dịch, staking và quản trị trong hệ sinh thái Wootrade. Mô hình phát hành token là thu hẹp, với một phần của phí giao dịch được sử dụng để mua lại và đốt token, làm giảm tổng cung cấp theo thời gian.
Sẵn sàng bắt đầu với Wootrade Network? Mua WOO nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Wootrade Network. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Wootrade Network (WOO).
Sở hữu Wootrade Network mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Wootrade Network (WOO) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Wootrade được thành lập bởi Kronos Research, một quỹ định lượng hàng đầu và nhằm mục đích giải quyết vấn đề nan giải của tính thanh khoản phi tập trung trong thị trường tiền điện tử. Phí xử lý bằng không cung cấp đủ độ sâu giao dịch cho người dùng như sàn giao dịch, ví và các tổ chức giao dịch. Hiện tại, các sản phẩm của Wootrade đã hoạt động được gần một năm và đã được nâng cấp lên phiên bản 2.0. Hơn 10 sàn giao dịch và tổ chức giao dịch đã được kết nối và tổng cộng hơn 65.000 người dùng cuối đã sử dụng chiều sâu giao dịch của nó thông qua các sàn giao dịch hợp tác với WOOTRADE
Để hiểu thêm về Wootrade Network, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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