Giá Wootrade Network hôm nay

Giá Wootrade Network (WOO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01203, biến động 1.43% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WOO sang VND là ₫ 0.01203 mỗi WOO.

Wootrade Network hiện xếp hạng #654 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 22.72M, với nguồn cung lưu hành 1.89B WOO. Trong vòng 24 giờ qua, WOO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01147 (thấp) đến ₫ 0.01206 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 65,279.54303379176754760, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WOO biến động +1.34% trong giờ qua và +5.34% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 62.44K.

Thông tin thị trường Wootrade Network (WOO)

Xếp hạng No.654 Vốn hóa thị trường ₫ 22.72M₫ 22.72M ₫ 22.72M Khối lượng (24H) ₫ 62.44K₫ 62.44K ₫ 62.44K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 22.72M₫ 22.72M ₫ 22.72M Nguồn cung lưu thông 1.89B 1.89B 1.89B Nguồn cung tối đa 1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378 Tổng cung 1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378 Tỷ lệ lưu hành 100.00% Ngày phát hành 2020-10-29 00:00:00 Giá phát hành ₫ 526.30₫ 526.30 ₫ 526.30 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wootrade Network là ₫ 22.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 62.44K. Nguồn cung lưu hành của WOO là 1.89B, với tổng nguồn cung là 1888782088.2947378. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 22.72M.