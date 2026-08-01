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Giá Wootrade Network theo thời gian thực hôm nay là 0.01203 VND. Vốn hoá thị trường của WOO là 22,722,048.522185695734 VND. Theo dõi cập nhật giá WOO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Wootrade Network theo thời gian thực hôm nay là 0.01203 VND. Vốn hoá thị trường của WOO là 22,722,048.522185695734 VND. Theo dõi cập nhật giá WOO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Wootrade Network(WOO)

Giá theo thời gian thực 1 WOO sang VND

₫317.09575
₫317.09575₫317.09575
+1.43%1D
VND
Biểu đồ giá Wootrade Network (WOO) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:44:54 (UTC+8)

Giá Wootrade Network hôm nay

Giá Wootrade Network (WOO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01203, biến động 1.43% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WOO sang VND là ₫ 0.01203 mỗi WOO.

Wootrade Network hiện xếp hạng #654 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 22.72M, với nguồn cung lưu hành 1.89B WOO. Trong vòng 24 giờ qua, WOO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01147 (thấp) đến ₫ 0.01206 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 65,279.54303379176754760, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WOO biến động +1.34% trong giờ qua và +5.34% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 62.44K.

Thông tin thị trường Wootrade Network (WOO)

No.654

₫ 22.72M
₫ 22.72M₫ 22.72M

₫ 62.44K
₫ 62.44K₫ 62.44K

₫ 22.72M
₫ 22.72M₫ 22.72M

1.89B
1.89B 1.89B

1,888,782,088.2947378
1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378

1,888,782,088.2947378
1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378

100.00%

2020-10-29 00:00:00

₫ 526.30
₫ 526.30₫ 526.30

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wootrade Network là ₫ 22.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 62.44K. Nguồn cung lưu hành của WOO là 1.89B, với tổng nguồn cung là 1888782088.2947378. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 22.72M.

Lịch sử giá Wootrade Network theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.01147
₫ 0.01147₫ 0.01147
Thấp nhất 24H
₫ 0.01206
₫ 0.01206₫ 0.01206
Cao nhất 24H

₫ 0.01147
₫ 0.01147₫ 0.01147

₫ 0.01206
₫ 0.01206₫ 0.01206

₫ 65,279.54303379176754760
₫ 65,279.54303379176754760₫ 65,279.54303379176754760

₫ 0
₫ 0₫ 0

+1.34%

+1.43%

+5.34%

+5.34%

Lịch sử giá theo VND của Wootrade Network (WOO)

Theo dõi biến động giá của Wootrade Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +4.4705405+1.43%
30 ngày₫ +0.00027+2.29%
60 ngày₫ -0.0007-5.50%
90 ngày₫ -0.00852-41.46%
Biến động giá Wootrade Network hôm nay

Hôm nay, WOO đã biến động ₫ +4.4705405 (+1.43%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Wootrade Network trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00027 (+2.29%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Wootrade Network trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, WOO đã biến động ₫ -0.0007 (-5.50%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Wootrade Network trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00852 (-41.46%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Wootrade Network (WOO)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Wootrade Network.

Phân tích Wootrade Network

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Wootrade Network. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Wootrade Network hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường WOO: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

WOO_USDT在4小时周期内运行于中枢0.01149上方，当前价格0.01154已接近枢纽轴心。价格目前处于S1与R1所构成的窄幅区间内，短期结构呈现多空平衡态势。均线系统MA与EMA均发出买入信号，指标方向保持初步一致。然而，价格尚未突破R1阻力位，整体仍处于震荡整理阶段。 MACD指标形成金叉，快慢线同向向上发散，短线买盘动能集中释放。RSI指数位于中性区域，未进入超买或超卖的极端值，表明当前市场波动率较为温和。KDJ与StochRSI数值与价格走势配合良好，未出现明显背离现象。布林带开口维持稳定，价格沿中轨附近运行，市场缺乏单边爆发力。 近期关键价位为R1（0.0116），距离当前价格+0.52%，构成即时测试目标。下方S1（0.01142）距离当前价格-1.04%，可作为短期回调参考。远端R2（0.01167）与S2（0.0113）分别位于上下两端，界定了本周的主要波动边界。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Wootrade Network?

Giá token WOO bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Khối lượng giao dịch trên sàn WooX – hoạt động giao dịch càng cao thì nhu cầu càng tăng.
2. Mức độ áp dụng dịch vụ thanh khoản của Wootrade từ các tổ chức.
3. Tính tiện ích của token và mức độ hấp dẫn của phần thưởng staking.
4. Tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa và mối tương quan với Bitcoin.
5. Các thông báo về hợp tác với các sàn giao dịch và công ty môi giới.
6. Cơ chế đốt token và giảm nguồn cung.
7. Sự cạnh tranh từ các DEX và nền tảng giao dịch khác.
8. Những diễn biến liên quan đến quy định pháp luật ảnh hưởng đến giao dịch tiền mã hóa.
9. Tiến độ phát triển của đội ngũ và lộ trình triển khai dự án.
10. Nhu cầu từ các nhà tạo lập thị trường đối với các pool thanh khoản sâu của WOO.

Tại sao mọi người muốn biết giá Wootrade Network hôm nay?

Mọi người muốn biết giá WOO hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch tích cực, quản lý danh mục đầu tư và thời điểm đầu tư. Vì WOO được sử dụng để giảm phí giao dịch trên sàn giao dịch WOO X, các nhà giao dịch theo dõi giá cả nhằm tối ưu hóa chi phí. Các nhà đầu tư lại theo dõi biến động hàng ngày để đánh giá xu hướng thị trường.

Dự đoán giá Wootrade Network

Dự đoán giá Wootrade Network (WOO) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của WOO vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Wootrade Network (WOO) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Wootrade Network có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Wootrade Network sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá WOO cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Wootrade Network.

Giới thiệu Wootrade Network

Wootrade Network (WOO) là một tài sản số phân tán được thiết kế để cung cấp khả năng thanh khoản tăng cường và giảm chi phí giao dịch cho các nhà giao dịch, sàn giao dịch và tổ chức. Nó được xây dựng trên blockchain Ethereum và sử dụng một mô hình hồ bơi thanh khoản tự duy trì độc đáo, được cung cấp bởi token WOO. Mạng lưới này nhằm giải quyết vấn đề về thanh khoản phân mảnh trong thị trường tiền điện tử bằng cách tổng hợp thanh khoản của nhiều sàn giao dịch. Token WOO được sử dụng cho phí giao dịch, staking và quản trị trong hệ sinh thái Wootrade. Mô hình phát hành token là thu hẹp, với một phần của phí giao dịch được sử dụng để mua lại và đốt token, làm giảm tổng cung cấp theo thời gian.

Hướng dẫn mua & đầu tư Wootrade Network tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Wootrade Network? Mua WOO nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Wootrade Network. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Wootrade Network (WOO).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Wootrade Network sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Wootrade Network (WOO)

Bạn có thể làm gì với Wootrade Network

Sở hữu Wootrade Network mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Wootrade Network (WOO) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Wootrade Network (WOO) là gì

Wootrade được thành lập bởi Kronos Research, một quỹ định lượng hàng đầu và nhằm mục đích giải quyết vấn đề nan giải của tính thanh khoản phi tập trung trong thị trường tiền điện tử. Phí xử lý bằng không cung cấp đủ độ sâu giao dịch cho người dùng như sàn giao dịch, ví và các tổ chức giao dịch. Hiện tại, các sản phẩm của Wootrade đã hoạt động được gần một năm và đã được nâng cấp lên phiên bản 2.0. Hơn 10 sàn giao dịch và tổ chức giao dịch đã được kết nối và tổng cộng hơn 65.000 người dùng cuối đã sử dụng chiều sâu giao dịch của nó thông qua các sàn giao dịch hợp tác với WOOTRADE

Whitepaper

Nguồn Wootrade Network

Để hiểu thêm về Wootrade Network, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Wootrade Network
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Wootrade Network

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:44:54 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Wootrade Network (WOO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Wootrade Network

WOO USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short WOO với đòn bẩy. Khám phá giao dịch WOO USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Wootrade Network (WOO) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Wootrade Network theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
WOO/USDT
₫316.56945
₫316.56945₫316.56945
+1.17%
5.31M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán WOO sang VND

Số lượng

WOO
WOO
VND
VND

1 WOO = 316.56945 VND