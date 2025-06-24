DMC

DeLorean Labs là đơn vị Web3 chính thức của thương hiệu huyền thoại DeLorean Motor Company (DMC), với trọng tâm phát triển các công nghệ đổi mới và giải pháp kỹ thuật số, kết hợp giữa quá khứ mang tính biểu tượng và tương lai không giới hạn. DeLorean tiếp nối truyền thống đổi mới bằng cách ra mắt chiếc xe điện đầu tiên trên thế giới được token hoá, ứng dụng DeLorean Protocol - hệ thống đặt xe, thị trường và phân tích dữ liệu trên chuỗi đầu tiên trong ngành. Giao thức này được thiết kế để mang đến cho người tiêu dùng một hệ sinh thái minh bạch và liền mạch, nơi xe có thể được mua bán, giao dịch, xác thực và theo dõi dưới dạng kỹ thuật số như chưa từng có trước đây. DeLorean sẽ cung cấp cho ngành công nghiệp một hệ thống xác nhận quyền sở hữu xe, lịch sử bảo trì, dữ liệu sử dụng và thống kê hành trình đã được xác minh và không thể chỉnh sửa. Người dùng có thể theo dõi hiệu suất xe với độ chính xác và tin cậy vượt trội. Ở trung tâm của hệ sinh thái DeLorean chính là $DMC - token mang giá trị biểu tượng văn hoá, tiện ích thực tiễn và được hậu thuẫn bởi một thương hiệu Web2 mang tính biểu tượng.

Tên tokenDMC

Xếp hạngNo.1104

Vốn hóa thị trường$0.00

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn$0.00

Thị phần%

Khối lượng giao dịch/Vốn hóa thị trường (24 giờ)0.25%

Nguồn cung lưu hành3,801,628,242

Nguồn cung tối đa12,800,000,000

Tổng cung12,800,000,000

Tỷ lệ lưu hành0.297%

Ngày phát hành--

Giá tài sản được phát hành lần đầu tiên--

Giá cao nhất0.011717061970039477,2025-06-24

Giá thấp nhất0.00289674478767603,2025-09-30

Blockchain công khaiSUI

Giới thiệuDeLorean Labs là đơn vị Web3 chính thức của thương hiệu huyền thoại DeLorean Motor Company (DMC), với trọng tâm phát triển các công nghệ đổi mới và giải pháp kỹ thuật số, kết hợp giữa quá khứ mang tính biểu tượng và tương lai không giới hạn. DeLorean tiếp nối truyền thống đổi mới bằng cách ra mắt chiếc xe điện đầu tiên trên thế giới được token hoá, ứng dụng DeLorean Protocol - hệ thống đặt xe, thị trường và phân tích dữ liệu trên chuỗi đầu tiên trong ngành. Giao thức này được thiết kế để mang đến cho người tiêu dùng một hệ sinh thái minh bạch và liền mạch, nơi xe có thể được mua bán, giao dịch, xác thực và theo dõi dưới dạng kỹ thuật số như chưa từng có trước đây. DeLorean sẽ cung cấp cho ngành công nghiệp một hệ thống xác nhận quyền sở hữu xe, lịch sử bảo trì, dữ liệu sử dụng và thống kê hành trình đã được xác minh và không thể chỉnh sửa. Người dùng có thể theo dõi hiệu suất xe với độ chính xác và tin cậy vượt trội. Ở trung tâm của hệ sinh thái DeLorean chính là $DMC - token mang giá trị biểu tượng văn hoá, tiện ích thực tiễn và được hậu thuẫn bởi một thương hiệu Web2 mang tính biểu tượng.

Lĩnh vực

Truyền thông xã hội

etfindex:mc_etfindex_sourceTuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu được cung cấp bởi cmc và không được xem là lời khuyên đầu tư.