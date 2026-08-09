Giá OneFootball Credits (OFC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01002, biến động 1.75% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OFC sang VND là ₫ 0.01002 mỗi OFC.

OneFootball Credits hiện xếp hạng #1206 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.62M, với nguồn cung lưu hành 161.27M OFC. Trong vòng 24 giờ qua, OFC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.009701 (thấp) đến ₫ 0.010502 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,473.32810655877715730, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 804.18977812178067460.

Về hiệu suất ngắn hạn, OFC biến động +0.45% trong giờ qua và -1.58% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 105.64K.

Thông tin thị trường OneFootball Credits (OFC)

Xếp hạng No.1206 Vốn hóa thị trường ₫ 1.62M₫ 1.62M ₫ 1.62M Khối lượng (24H) ₫ 105.64K₫ 105.64K ₫ 105.64K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 10.02M₫ 10.02M ₫ 10.02M Nguồn cung lưu thông 161.27M 161.27M 161.27M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 16.12% Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của OneFootball Credits là ₫ 1.62M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 105.64K. Nguồn cung lưu hành của OFC là 161.27M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.02M.