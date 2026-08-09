Giá MapNode hôm nay

Giá MapNode (MAP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0,00212, biến động 0,47% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MAP sang VND là ₫ 0,00212 mỗi MAP.

MapNode hiện xếp hạng #3889 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0,00, với nguồn cung lưu hành 0.00 MAP. Trong vòng 24 giờ qua, MAP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0,00211 (thấp) đến ₫ 0,00213 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2 450,12317328797645470, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 50,58735106211631255.

Về hiệu suất ngắn hạn, MAP biến động 0,00% trong giờ qua và -0,94% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 76.78K.

Thông tin thị trường MapNode (MAP)

Xếp hạng No.3889 Vốn hóa thị trường ₫ 0,00₫ 0,00 ₫ 0,00 Khối lượng (24H) ₫ 76.78K₫ 76.78K ₫ 76.78K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2,12M₫ 2,12M ₫ 2,12M Nguồn cung lưu thông 0,00 0,00 0,00 Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Tổng cung 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Tỷ lệ lưu hành 0,00% Blockchain công khai MATIC

Vốn hoá thị trường hiện tại của MapNode là ₫ 0,00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 76.78K. Nguồn cung lưu hành của MAP là 0.00, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2,12M.