Giá Bull hôm nay

Giá Bull (BULL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0001568, biến động 0.12% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BULL sang VND là ₫ 0.0001568 mỗi BULL.

Bull hiện xếp hạng #1302 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 156.79K, với nguồn cung lưu hành 999.96M BULL. Trong vòng 24 giờ qua, BULL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0001507 (thấp) đến ₫ 0.0001616 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 285.372464122182595735, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 28.688370785143216335.

Về hiệu suất ngắn hạn, BULL biến động -0.95% trong giờ qua và +22.88% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.44K.

Thông tin thị trường Bull (BULL)

Xếp hạng No.1302 Vốn hóa thị trường ₫ 156.79K₫ 156.79K ₫ 156.79K Khối lượng (24H) ₫ 56.44K₫ 56.44K ₫ 56.44K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 156.79K₫ 156.79K ₫ 156.79K Nguồn cung lưu thông 999.96M 999.96M 999.96M Nguồn cung tối đa 999,956,072 999,956,072 999,956,072 Tổng cung 999,956,072 999,956,072 999,956,072 Tỷ lệ lưu hành 100.00% Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bull là ₫ 156.79K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.44K. Nguồn cung lưu hành của BULL là 999.96M, với tổng nguồn cung là 999956072. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 156.79K.