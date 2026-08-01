Giá V Systems hôm nay

Giá V Systems (VSYS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0002492, biến động 0.08% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VSYS sang VND là ₫ 0.0002492 mỗi VSYS.

V Systems hiện xếp hạng #1972 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 924.83K, với nguồn cung lưu hành 3.71B VSYS. Trong vòng 24 giờ qua, VSYS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0002488 (thấp) đến ₫ 0.0002505 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 7,829.825631289270, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 4.60621006872959310.

Về hiệu suất ngắn hạn, VSYS biến động -0.05% trong giờ qua và +0.24% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 45.16K.

Thông tin thị trường V Systems (VSYS)

Xếp hạng No.1972 Vốn hóa thị trường ₫ 924.83K₫ 924.83K ₫ 924.83K Khối lượng (24H) ₫ 45.16K₫ 45.16K ₫ 45.16K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.43M₫ 1.43M ₫ 1.43M Nguồn cung lưu thông 3.71B 3.71B 3.71B Tổng cung 5,719,800,563 5,719,800,563 5,719,800,563 Ngày phát hành 2019-01-18 00:00:00 Giá phát hành ₫ 697.3475₫ 697.3475 ₫ 697.3475 Blockchain công khai VSYS

Vốn hoá thị trường hiện tại của V Systems là ₫ 924.83K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 45.16K. Nguồn cung lưu hành của VSYS là 3.71B, với tổng nguồn cung là 5719800563. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.43M.