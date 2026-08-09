Giá ELYSIA hôm nay

Giá ELYSIA (EL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001085, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EL sang VND là ₫ 0.001085 mỗi EL.

ELYSIA hiện xếp hạng #1107 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 5.31M, với nguồn cung lưu hành 4.89B EL. Trong vòng 24 giờ qua, EL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001073 (thấp) đến ₫ 0.001102 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,828.40409360, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 18.03024855.

Về hiệu suất ngắn hạn, EL biến động 0.00% trong giờ qua và +0.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 69.30K.

Thông tin thị trường ELYSIA (EL)

Xếp hạng No.1107 Vốn hóa thị trường ₫ 5.31M₫ 5.31M ₫ 5.31M Khối lượng (24H) ₫ 69.30K₫ 69.30K ₫ 69.30K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 7.60M₫ 7.60M ₫ 7.60M Nguồn cung lưu thông 4.89B 4.89B 4.89B Nguồn cung tối đa 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 Tổng cung 6,803,300,704.688 6,803,300,704.688 6,803,300,704.688 Tỷ lệ lưu hành 69.90% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của ELYSIA là ₫ 5.31M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 69.30K. Nguồn cung lưu hành của EL là 4.89B, với tổng nguồn cung là 6803300704.688. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 7.60M.