Giá MWX AI hôm nay

Giá MWX AI (MWXT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.05619, biến động 0.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MWXT sang VND là ₫ 0.05619 mỗi MWXT.

MWX AI hiện xếp hạng #965 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 9.43M, với nguồn cung lưu hành 167.85M MWXT. Trong vòng 24 giờ qua, MWXT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.056 (thấp) đến ₫ 0.05642 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 7,998.5370006869143355, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,149.72367551623926665.

Về hiệu suất ngắn hạn, MWXT biến động -0.08% trong giờ qua và -0.57% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 86.14K.

Thông tin thị trường MWX AI (MWXT)

Xếp hạng No.965 Vốn hóa thị trường ₫ 9.43M₫ 9.43M ₫ 9.43M Khối lượng (24H) ₫ 86.14K₫ 86.14K ₫ 86.14K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 56.19M₫ 56.19M ₫ 56.19M Nguồn cung lưu thông 167.85M 167.85M 167.85M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 16.78% Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của MWX AI là ₫ 9.43M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 86.14K. Nguồn cung lưu hành của MWXT là 167.85M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 56.19M.