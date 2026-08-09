Giá Atlético de Madrid hôm nay

Giá Atlético de Madrid (ATM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.5877, biến động 1.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ATM sang VND là ₫ 1.5877 mỗi ATM.

Atlético de Madrid hiện xếp hạng #1004 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 13.43M, với nguồn cung lưu hành 8.46M ATM. Trong vòng 24 giờ qua, ATM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.5632 (thấp) đến ₫ 1.619 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,608,276.14000515, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 19,822.4750212692544435.

Về hiệu suất ngắn hạn, ATM biến động -0.27% trong giờ qua và -4.38% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.44K.

Thông tin thị trường Atlético de Madrid (ATM)

Xếp hạng No.1004 Vốn hóa thị trường ₫ 13.43M₫ 13.43M ₫ 13.43M Khối lượng (24H) ₫ 57.44K₫ 57.44K ₫ 57.44K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 15.88M₫ 15.88M ₫ 15.88M Nguồn cung lưu thông 8.46M 8.46M 8.46M Nguồn cung tối đa 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Tổng cung 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Tỷ lệ lưu hành 84.61% Blockchain công khai CHZ

Vốn hoá thị trường hiện tại của Atlético de Madrid là ₫ 13.43M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.44K. Nguồn cung lưu hành của ATM là 8.46M, với tổng nguồn cung là 10000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 15.88M.