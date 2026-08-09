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Giá NEAR theo thời gian thực hôm nay là 1.6251 VND. Vốn hoá thị trường của NEAR là 2,109,750,283.7976 VND. Theo dõi cập nhật giá NEAR sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá NEAR theo thời gian thực hôm nay là 1.6251 VND. Vốn hoá thị trường của NEAR là 2,109,750,283.7976 VND. Theo dõi cập nhật giá NEAR sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá NEAR(NEAR)

Giá theo thời gian thực 1 NEAR sang VND

₫42,732.9285
₫42,732.9285₫42,732.9285
-0.14%1D
VND
Biểu đồ giá NEAR (NEAR) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:18:32 (UTC+8)

Giá NEAR hôm nay

Giá NEAR (NEAR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.6251, biến động 0.14% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NEAR sang VND là ₫ 1.6251 mỗi NEAR.

NEAR hiện xếp hạng #29 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.11B, với nguồn cung lưu hành 1.30B NEAR. Trong vòng 24 giờ qua, NEAR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.6034 (thấp) đến ₫ 1.6363 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 537,308.74128094656510, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 13,840.73318660.

Về hiệu suất ngắn hạn, NEAR biến động +0.65% trong giờ qua và -4.41% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 391.70K.

Thông tin thị trường NEAR (NEAR)

No.29

₫ 2.11B
₫ 2.11B₫ 2.11B

₫ 391.70K
₫ 391.70K₫ 391.70K

₫ 2.11B
₫ 2.11B₫ 2.11B

1.30B
1.30B 1.30B

1,298,227,976
1,298,227,976 1,298,227,976

0.13%

NEAR

Vốn hoá thị trường hiện tại của NEAR là ₫ 2.11B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 391.70K. Nguồn cung lưu hành của NEAR là 1.30B, với tổng nguồn cung là 1298227976. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.11B.

Lịch sử giá NEAR theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 1.6034
₫ 1.6034₫ 1.6034
Thấp nhất 24H
₫ 1.6363
₫ 1.6363₫ 1.6363
Cao nhất 24H

₫ 1.6034
₫ 1.6034₫ 1.6034

₫ 1.6363
₫ 1.6363₫ 1.6363

₫ 537,308.74128094656510
₫ 537,308.74128094656510₫ 537,308.74128094656510

₫ 13,840.73318660
₫ 13,840.73318660₫ 13,840.73318660

+0.65%

-0.13%

-4.41%

-4.41%

Lịch sử giá theo VND của NEAR (NEAR)

Theo dõi biến động giá của NEAR trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -59.909974-0.13%
30 ngày₫ -0.2949-15.36%
60 ngày₫ -0.4677-22.35%
90 ngày₫ +0.103+6.76%
Biến động giá NEAR hôm nay

Hôm nay, NEAR đã biến động ₫ -59.909974 (-0.13%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá NEAR trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.2949 (-15.36%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá NEAR trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, NEAR đã biến động ₫ -0.4677 (-22.35%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá NEAR trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.103 (+6.76%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của NEAR (NEAR)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá NEAR.

Phân tích NEAR

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của NEAR. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường NEAR hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường NEAR: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá < Dải dướiChạm hoặc phá dải dướiĐang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

NEAR_USDT đang giao dịch ở mức giá hiện tại 1.5917 trên khung thời gian 4 giờ. Giá cả dao động trong một biên độ hẹp, nằm giữa vùng hỗ trợ S2 tại 1.5806 và vùng kháng cự S1 tại 1.5963. Mức trung tâm 1.6256 đóng vai trò là ngưỡng tham chiếu chính phía trên. Hiện tại, giá đang nằm ở nửa dưới của hệ thống điểm trung tâm, cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Cả nhóm MA và nhóm EMA đều thể hiện xu hướng mua vào. Chỉ báo MACD hình thành mô hình cắt chéo giảm. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính. Đồng thời, các đường trung bình động ngắn hạn đang tạo ra sự phân kỳ với chỉ báo động lượng. Các chỉ báo nhanh và chậm cũng cho thấy dấu hiệu phân tầng về hướng di chuyển. Biến động thị trường duy trì ở mức thấp, trong khi phân bố động lực cho thấy sức mạnh tăng giá ngắn hạn bị hạn chế. Áp lực điều chỉnh giảm đang dần tích tụ. Kháng cự gần nhất phía trên nằm tại 1.5963, cách mức giá hiện tại chưa đến 0.3%. Hỗ trợ gần nhất phía dưới nằm tại 1.5806, cách mức giá hiện tại khoảng 0.7%. Mốc tham chiếu quan trọng xa hơn là mức trung tâm 1.6256, còn kháng cự xa hơn nữa nằm tại 1.6413. Nhà giao dịch cần theo dõi tình hình ổn định của giá xung quanh vùng 1.5806; nếu vượt qua 1.5963, thị trường có thể sẽ thử nghiệm các vùng giá cao hơn.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá NEAR?

Giá của NEAR Protocol bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Mức độ áp dụng và sự phát triển của hệ sinh thái – bao gồm việc phát triển dApp và hoạt động của người dùng.
2. Những tiến bộ kỹ thuật – như các bản nâng cấp mạng lưới và cải thiện khả năng mở rộng.
3. Tâm lý thị trường – xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư.
4. Các mối quan hệ đối tác và tích hợp với các nền tảng khác.
5. Động lực cung ứng token – bao gồm phần thưởng staking và các đợt đốt token.
6. Sự cạnh tranh từ các blockchain Layer 1 khác.
7. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến các dự án blockchain.
8. Hoạt động của nhà phát triển và số lượng commit trên GitHub.
9. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch.

Tại sao mọi người muốn biết giá NEAR hôm nay?

Mọi người muốn biết giá gần đây của NEAR trong ngày vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường, lập kế hoạch đầu tư và theo dõi lợi nhuận/lỗ. NEAR Protocol là một nền tảng blockchain phổ biến, vì vậy các nhà đầu tư thường theo dõi giá của nó để đưa ra những quyết định mua/bán sáng suốt, đánh giá giá trị tài sản nắm giữ của mình và cập nhật các xu hướng thị trường ảnh hưởng đến khoản đầu tư vào tiền mã hóa của họ.

Dự đoán giá NEAR

Dự đoán giá NEAR (NEAR) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của NEAR vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá NEAR (NEAR) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của NEAR có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá NEAR sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá NEAR cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá NEAR.

Giới thiệu NEAR

NEAR Protocol (NEAR) là một nền tảng ứng dụng phi tập trung được thiết kế để làm cho các ứng dụng có thể sử dụng trên web. Mạng lưới hoạt động trên cơ chế đồng thuận proof-of-stake (PoS) và sử dụng sharding để cung cấp khả năng mở rộng, nhằm hỗ trợ việc tạo và thực thi hợp đồng thông minh một cách thân thiện với người dùng. Vai trò chính của NEAR là cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phi tập trung (dApps) an toàn và có thể mở rộng. Token tiện ích bản địa của nền tảng, NEAR, được sử dụng cho phí giao dịch, staking và quản trị trong hệ sinh thái. Thiết kế của giao thức nhấn mạnh vào khả năng sử dụng và sự đơn giản, với mục tiêu giảm bớt các rào cản kỹ thuật liên quan đến công nghệ blockchain, do đó nhằm thúc đẩy một internet phi tập trung dễ tiếp cận và bao quát hơn.

Hướng dẫn mua & đầu tư NEAR tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với NEAR? Mua NEAR nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua NEAR. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua NEAR (NEAR).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và NEAR sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua NEAR (NEAR)

Bạn có thể làm gì với NEAR

Sở hữu NEAR mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua NEAR (NEAR) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

NEAR (NEAR) là gì

NEAR Protocol là một blockchain dành cho AI, hiệu suất cao và được thiết kế nguyên bản để hỗ trợ thế hệ tiếp theo của các ứng dụng phi tập trung và các tác nhân thông minh. Nó cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết cho AI để thực hiện giao dịch, vận hành và tương tác trên cả Web2 và Web3. NEAR Protocol kết hợp ba yếu tố cốt lõi: AI thuộc sở hữu người dùng (đảm bảo tác nhân hành động vì lợi ích người dùng), ý định và trừu tượng chuỗi (loại bỏ sự phức tạp của blockchain để giao dịch liền mạch theo mục tiêu), và kiến trúc blockchain phân mảnh (đảm bảo khả năng mở rộng, tốc độ và chi phí thấp). Bộ công nghệ tích hợp này khiến NEAR Protocol trở thành nền tảng lý tưởng để xây dựng các ứng dụng AI nguyên bản, an toàn và quy mô internet.

Whitepaper

Nguồn NEAR

Để hiểu thêm về NEAR, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức NEAR
Block Explorer

Danh mục :

Alleged SEC SecuritiesArtificial Intelligence (AI)Binance-Peg Tokens

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về NEAR

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:18:32 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành NEAR (NEAR)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về NEAR

NEAR USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short NEAR với đòn bẩy. Khám phá giao dịch NEAR USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường NEAR (NEAR) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá NEAR theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
NEAR/USDT
₫42,575.0385
₫42,575.0385₫42,575.0385
-0.54%
242.48K (USDT)
NEAR/USDC
₫42,596.0905
₫42,596.0905₫42,596.0905
-0.31%
17.53K (USDT)
NEAR/USD1
₫42,538.1975
₫42,538.1975₫42,538.1975
-0.57%
32.43K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán NEAR sang VND

Số lượng

NEAR
NEAR
VND
VND

1 NEAR = 42,764.5065 VND