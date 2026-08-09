Giá NEAR hôm nay

Giá NEAR (NEAR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.6251, biến động 0.14% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NEAR sang VND là ₫ 1.6251 mỗi NEAR.

NEAR hiện xếp hạng #29 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.11B, với nguồn cung lưu hành 1.30B NEAR. Trong vòng 24 giờ qua, NEAR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.6034 (thấp) đến ₫ 1.6363 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 537,308.74128094656510, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 13,840.73318660.

Về hiệu suất ngắn hạn, NEAR biến động +0.65% trong giờ qua và -4.41% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 391.70K.

Thông tin thị trường NEAR (NEAR)

Xếp hạng No.29 Vốn hóa thị trường ₫ 2.11B₫ 2.11B ₫ 2.11B Khối lượng (24H) ₫ 391.70K₫ 391.70K ₫ 391.70K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.11B₫ 2.11B ₫ 2.11B Nguồn cung lưu thông 1.30B 1.30B 1.30B Tổng cung 1,298,227,976 1,298,227,976 1,298,227,976 Thị phần 0.13% Blockchain công khai NEAR

Vốn hoá thị trường hiện tại của NEAR là ₫ 2.11B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 391.70K. Nguồn cung lưu hành của NEAR là 1.30B, với tổng nguồn cung là 1298227976. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.11B.