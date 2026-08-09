Giá NEAR(NEAR)
Giá NEAR (NEAR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.6251, biến động 0.14% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NEAR sang VND là ₫ 1.6251 mỗi NEAR.
NEAR hiện xếp hạng #29 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.11B, với nguồn cung lưu hành 1.30B NEAR. Trong vòng 24 giờ qua, NEAR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.6034 (thấp) đến ₫ 1.6363 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 537,308.74128094656510, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 13,840.73318660.
Về hiệu suất ngắn hạn, NEAR biến động +0.65% trong giờ qua và -4.41% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 391.70K.
No.29
0.13%
NEAR
Vốn hoá thị trường hiện tại của NEAR là ₫ 2.11B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 391.70K. Nguồn cung lưu hành của NEAR là 1.30B, với tổng nguồn cung là 1298227976. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.11B.
+0.65%
-0.13%
-4.41%
-4.41%
Theo dõi biến động giá của NEAR trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -59.909974
|-0.13%
|30 ngày
|₫ -0.2949
|-15.36%
|60 ngày
|₫ -0.4677
|-22.35%
|90 ngày
|₫ +0.103
|+6.76%
Hôm nay, NEAR đã biến động ₫ -59.909974 (-0.13%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.2949 (-15.36%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, NEAR đã biến động ₫ -0.4677 (-22.35%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.103 (+6.76%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của NEAR (NEAR)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá NEAR.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của NEAR. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường NEAR: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá < Dải dưới
|Chạm hoặc phá dải dưới
|Đang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
NEAR_USDT đang giao dịch ở mức giá hiện tại 1.5917 trên khung thời gian 4 giờ. Giá cả dao động trong một biên độ hẹp, nằm giữa vùng hỗ trợ S2 tại 1.5806 và vùng kháng cự S1 tại 1.5963. Mức trung tâm 1.6256 đóng vai trò là ngưỡng tham chiếu chính phía trên. Hiện tại, giá đang nằm ở nửa dưới của hệ thống điểm trung tâm, cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Cả nhóm MA và nhóm EMA đều thể hiện xu hướng mua vào. Chỉ báo MACD hình thành mô hình cắt chéo giảm. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính. Đồng thời, các đường trung bình động ngắn hạn đang tạo ra sự phân kỳ với chỉ báo động lượng. Các chỉ báo nhanh và chậm cũng cho thấy dấu hiệu phân tầng về hướng di chuyển. Biến động thị trường duy trì ở mức thấp, trong khi phân bố động lực cho thấy sức mạnh tăng giá ngắn hạn bị hạn chế. Áp lực điều chỉnh giảm đang dần tích tụ. Kháng cự gần nhất phía trên nằm tại 1.5963, cách mức giá hiện tại chưa đến 0.3%. Hỗ trợ gần nhất phía dưới nằm tại 1.5806, cách mức giá hiện tại khoảng 0.7%. Mốc tham chiếu quan trọng xa hơn là mức trung tâm 1.6256, còn kháng cự xa hơn nữa nằm tại 1.6413. Nhà giao dịch cần theo dõi tình hình ổn định của giá xung quanh vùng 1.5806; nếu vượt qua 1.5963, thị trường có thể sẽ thử nghiệm các vùng giá cao hơn.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của NEAR có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
NEAR Protocol (NEAR) là một nền tảng ứng dụng phi tập trung được thiết kế để làm cho các ứng dụng có thể sử dụng trên web. Mạng lưới hoạt động trên cơ chế đồng thuận proof-of-stake (PoS) và sử dụng sharding để cung cấp khả năng mở rộng, nhằm hỗ trợ việc tạo và thực thi hợp đồng thông minh một cách thân thiện với người dùng. Vai trò chính của NEAR là cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phi tập trung (dApps) an toàn và có thể mở rộng. Token tiện ích bản địa của nền tảng, NEAR, được sử dụng cho phí giao dịch, staking và quản trị trong hệ sinh thái. Thiết kế của giao thức nhấn mạnh vào khả năng sử dụng và sự đơn giản, với mục tiêu giảm bớt các rào cản kỹ thuật liên quan đến công nghệ blockchain, do đó nhằm thúc đẩy một internet phi tập trung dễ tiếp cận và bao quát hơn.
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Sở hữu NEAR mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua NEAR (NEAR) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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NEAR Protocol là một blockchain dành cho AI, hiệu suất cao và được thiết kế nguyên bản để hỗ trợ thế hệ tiếp theo của các ứng dụng phi tập trung và các tác nhân thông minh. Nó cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết cho AI để thực hiện giao dịch, vận hành và tương tác trên cả Web2 và Web3. NEAR Protocol kết hợp ba yếu tố cốt lõi: AI thuộc sở hữu người dùng (đảm bảo tác nhân hành động vì lợi ích người dùng), ý định và trừu tượng chuỗi (loại bỏ sự phức tạp của blockchain để giao dịch liền mạch theo mục tiêu), và kiến trúc blockchain phân mảnh (đảm bảo khả năng mở rộng, tốc độ và chi phí thấp). Bộ công nghệ tích hợp này khiến NEAR Protocol trở thành nền tảng lý tưởng để xây dựng các ứng dụng AI nguyên bản, an toàn và quy mô internet.
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