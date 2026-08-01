Giá VeChain hôm nay

Giá VeChain (VET) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.004783, biến động 0.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VET sang VND là ₫ 0.004783 mỗi VET.

VeChain hiện xếp hạng #87 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 411.27M, với nguồn cung lưu hành 85.99B VET. Trong vòng 24 giờ qua, VET được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.004724 (thấp) đến ₫ 0.004839 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 7,321.25640835, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 44.14755262789770.

Về hiệu suất ngắn hạn, VET biến động +0.29% trong giờ qua và +2.26% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.28K.

Thông tin thị trường VeChain (VET)

Xếp hạng No.87 Vốn hóa thị trường ₫ 411.27M₫ 411.27M ₫ 411.27M Khối lượng (24H) ₫ 55.28K₫ 55.28K ₫ 55.28K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 414.75M₫ 414.75M ₫ 414.75M Nguồn cung lưu thông 85.99B 85.99B 85.99B Nguồn cung tối đa 86,712,634,466 86,712,634,466 86,712,634,466 Tổng cung 85,985,041,177 85,985,041,177 85,985,041,177 Tỷ lệ lưu hành 99.16% Thị phần 0.01% Blockchain công khai VET

Vốn hoá thị trường hiện tại của VeChain là ₫ 411.27M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.28K. Nguồn cung lưu hành của VET là 85.99B, với tổng nguồn cung là 85985041177. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 414.75M.