Giá VeChain(VET)
Giá VeChain (VET) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.004783, biến động 0.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VET sang VND là ₫ 0.004783 mỗi VET.
VeChain hiện xếp hạng #87 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 411.27M, với nguồn cung lưu hành 85.99B VET. Trong vòng 24 giờ qua, VET được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.004724 (thấp) đến ₫ 0.004839 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 7,321.25640835, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 44.14755262789770.
Về hiệu suất ngắn hạn, VET biến động +0.29% trong giờ qua và +2.26% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.28K.
No.87
99.16%
0.01%
VET
Vốn hoá thị trường hiện tại của VeChain là ₫ 411.27M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.28K. Nguồn cung lưu hành của VET là 85.99B, với tổng nguồn cung là 85985041177. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 414.75M.
+0.29%
+0.06%
+2.26%
+2.26%
Theo dõi biến động giá của VeChain trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +0.0754735
|+0.06%
|30 ngày
|₫ +0.000036
|+0.75%
|60 ngày
|₫ +0.00008
|+1.70%
|90 ngày
|₫ -0.00302
|-38.71%
Hôm nay, VET đã biến động ₫ +0.0754735 (+0.06%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000036 (+0.75%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, VET đã biến động ₫ +0.00008 (+1.70%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00302 (-38.71%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của VeChain (VET)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá VeChain.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của VeChain. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường VET: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
VET_USDT đang giao dịch ở mức 0,004743 trên khung thời gian 4 giờ, với giá hiện tại nằm trên vùng trung tâm 0,004693. Theo hệ thống các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, R1 được xác định ở mức 0,004703, R2 ở mức 0,004716; hiện tại, giá đã vượt qua vùng kháng cự gần. Các ngưỡng hỗ trợ S1 và S2 lần lượt nằm ở 0,00468 và 0,00467, tạo thành một dải hỗ trợ dày đặc phía dưới. Các chỉ báo cho thấy sự đồng thuận của phe mua, với giá duy trì vững chắc trên các ngưỡng quan trọng. MACD ghi nhận tín hiệu cắt chéo tăng, hai đường nhanh và chậm đều có xu hướng phân kỳ, cho thấy lực mua ngắn hạn đang được giải phóng mạnh mẽ. Nhóm đường MA và EMA vẫn giữ tín hiệu mua, tuy nhiên hệ thống đường trung bình động dài hạn chưa xác nhận rõ ràng về sự đảo chiều xu hướng. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, không xuất hiện các điểm cực đoan quá mua hoặc quá bán. Các chỉ số KDJ và StochRSI vẫn đang trong trạng thái chờ đợi, trong khi độ biến động giá duy trì quanh mức trung bình của dải Bollinger, thị trường đang trong giai đoạn lựa chọn hướng đi sau chu kỳ điều chỉnh. Mức kháng cự gần nhất là R1 (0,004703), cách giá hiện tại khoảng 0,9%. Mức kháng cự xa hơn R2 (0,004716) đóng vai trò như một điểm thử thách tiềm năng cho đà tăng. Về phía hỗ trợ, ngưỡng đầu tiên S1 (0,00468) cách giá hiện tại 1,3%, còn ngưỡng thứ hai S2 (0,00467) cách 1,5%. Nếu giá giảm trở lại vùng trung tâm 0,004693, thị trường sẽ một lần nữa kiểm tra điểm cân bằng giữa phe mua và phe bán.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của VeChain có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
VeChain (VET) là một nền tảng blockchain được thiết kế để cải thiện quản lý chuỗi cung ứng và quy trình kinh doanh. Mục tiêu của nó là đơn giản hóa những quy trình này và dòng thông tin cho chuỗi cung ứng phức tạp thông qua việc sử dụng công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Nền tảng VeChain có hai loại token: VeChain Token (VET) và VeChainThor Energy (VTHO). Loại token đầu tiên được sử dụng để chuyển giá trị trên mạng lưới của VeChain, và loại token sau được sử dụng như năng lượng hoặc "gas" để thực hiện giao dịch. VeChain sử dụng cơ chế đồng thuận dựa trên cổ phần để duy trì an ninh và hiệu quả mạng lưới. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như hàng xa xỉ, nông nghiệp, logistics, thực phẩm và dược phẩm, và chính phủ, v.v.
Sẵn sàng bắt đầu với VeChain? Mua VET nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua VeChain. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua VeChain (VET).
Sở hữu VeChain mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua VeChain (VET) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Được thành lập vào năm 2015 bởi Sunny Lu, VeChain bắt đầu như một giải pháp blockchain cho minh bạch chuỗi cung ứng và chống hàng giả. Việc được doanh nghiệp chấp nhận sớm, sự hậu thuẫn của Fenbushi Capital và ICO năm 2017 đã mở đường cho sự ra mắt của VeChainThor — một blockchain Layer-1 hiệu quả và hướng tới doanh nghiệp. Quan hệ đối tác với DNV, Walmart và BCG đã giúp xác thực các ứng dụng thực tế và mở rộng phạm vi toàn cầu của VeChain. Trong lộ trình Renaissance, VeChain đang triển khai hạ tầng tương thích Ethereum, cơ chế đồng thuận dPoS, tokenomics VTHO động và staking NFT StarGate. Kết hợp với token tuân thủ MiCA và khả năng tương tác cao hơn, VeChain đang định vị mình là một blockchain hội tụ ứng dụng thực tế, tiện ích mạng và tính bền vững để tạo ra giá trị dài hạn.
Để hiểu thêm về VeChain, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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