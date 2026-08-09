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Giá Fogo theo thời gian thực hôm nay là 0.0088 VND. Vốn hoá thị trường của FOGO là 33,787,219.289454915064 VND. Theo dõi cập nhật giá FOGO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Fogo theo thời gian thực hôm nay là 0.0088 VND. Vốn hoá thị trường của FOGO là 33,787,219.289454915064 VND. Theo dõi cập nhật giá FOGO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Fogo(FOGO)

Giá theo thời gian thực 1 FOGO sang VND

₫231.572
₫231.572₫231.572
-1.24%1D
VND
Biểu đồ giá Fogo (FOGO) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:18:46 (UTC+8)

Giá Fogo hôm nay

Giá Fogo (FOGO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0088, biến động 1.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FOGO sang VND là ₫ 0.0088 mỗi FOGO.

Fogo hiện xếp hạng #413 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 33.79M, với nguồn cung lưu hành 3.84B FOGO. Trong vòng 24 giờ qua, FOGO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.008657 (thấp) đến ₫ 0.009094 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,664.7347496164210730, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 277.08746088435464140.

Về hiệu suất ngắn hạn, FOGO biến động +0.35% trong giờ qua và +1.11% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.47K.

Thông tin thị trường Fogo (FOGO)

No.413

₫ 33.79M
₫ 33.79M₫ 33.79M

₫ 61.47K
₫ 61.47K₫ 61.47K

₫ 88.12M
₫ 88.12M₫ 88.12M

3.84B
3.84B 3.84B

10,013,456,737.43829103
10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103

FOGO

Vốn hoá thị trường hiện tại của Fogo là ₫ 33.79M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.47K. Nguồn cung lưu hành của FOGO là 3.84B, với tổng nguồn cung là 10013456737.43829103. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 88.12M.

Lịch sử giá Fogo theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.008657
₫ 0.008657₫ 0.008657
Thấp nhất 24H
₫ 0.009094
₫ 0.009094₫ 0.009094
Cao nhất 24H

₫ 0.008657
₫ 0.008657₫ 0.008657

₫ 0.009094
₫ 0.009094₫ 0.009094

₫ 1,664.7347496164210730
₫ 1,664.7347496164210730₫ 1,664.7347496164210730

₫ 277.08746088435464140
₫ 277.08746088435464140₫ 277.08746088435464140

+0.35%

-1.24%

+1.11%

+1.11%

Lịch sử giá theo VND của Fogo (FOGO)

Theo dõi biến động giá của Fogo trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -2.90754638-1.24%
30 ngày₫ -0.000597-6.36%
60 ngày₫ -0.00234-21.01%
90 ngày₫ -0.01277-59.21%
Biến động giá Fogo hôm nay

Hôm nay, FOGO đã biến động ₫ -2.90754638 (-1.24%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Fogo trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000597 (-6.36%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Fogo trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, FOGO đã biến động ₫ -0.00234 (-21.01%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Fogo trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.01277 (-59.21%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Fogo (FOGO)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Fogo.

Phân tích Fogo

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Fogo. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Fogo hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường FOGO: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

FOGO_USDT在4小时周期内运行于S1枢纽0.00849与中枢0.008632之间。价格位于枢轴体系的下半区。均线组呈现多头排列结构，短期买盘占据主导地位。 MACD指标形成金叉形态，快慢线指标方向一致向上。RSI处于中性区域震荡，动能分布未出现极端偏离，波动率维持在常规水平。多空双方力量暂时平衡，尚未出现单边爆发的迹象。 上方最近参考位为中枢0.008632，该价位距离当前价格0.000093。突破后，下一目标为R1阻力位0.008818。下方最近支撑位位于S1点位0.00849，该价位距离当前价格0.000049。跌破后将测试S2支撑位0.008304。关键价位间距适中，市场正等待方向选择的进一步确认。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Fogo?

Giá token FOGO bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Tính tiện ích của token và mức độ áp dụng trong hệ sinh thái Fogo
4. Mức độ tương tác của cộng đồng và hoạt động trên mạng xã hội
5. Các thông báo về quan hệ đối tác và tiến triển của dự án
6. Tin tức về quy định pháp luật ảnh hưởng đến toàn bộ không gian tiền mã hóa
7. Cung – cầu của token
8. Chuyển động của các nhà đầu tư cá voi và các giao dịch lớn
9. Các mô hình phân tích kỹ thuật
10. Tình hình kinh tế chung và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư

Tại sao mọi người muốn biết giá Fogo hôm nay?

Mọi người muốn biết giá FOGO hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, xác định thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi thị trường, quản lý danh mục đầu tư và theo dõi hiệu suất đầu tư. Giá cả theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch tận dụng được sự biến động, đánh giá tình hình lãi lỗ và thực hiện những bước đi chiến lược trong thị trường tiền mã hóa vốn chuyển động rất nhanh.

Dự đoán giá Fogo

Dự đoán giá Fogo (FOGO) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của FOGO vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Fogo (FOGO) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Fogo có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Fogo sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá FOGO cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Fogo.

Hướng dẫn mua & đầu tư Fogo tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Fogo? Mua FOGO nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Fogo. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Fogo (FOGO).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Fogo sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Fogo (FOGO)

Bạn có thể làm gì với Fogo

Sở hữu Fogo mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    MEXC Pre-Market

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Fogo (FOGO) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Fogo (FOGO) là gì

Fogo là một blockchain Layer 1 thế hệ tiếp theo được thiết kế để mang lại trải nghiệm giao dịch trên chuỗi tốt nhất từ trước đến nay. Với kiến trúc độc đáo và việc triển khai Firedancer, chuỗi này cung cấp độ trễ thấp, tính hoàn tất gần như tức thì và khả năng mở rộng vô song. Là một blockchain được xây dựng chuyên dụng, Fogo sẽ kết hợp một bộ công nghệ được xây dựng cẩn thận và tích hợp theo chiều dọc. Điều này bao gồm tập hợp validator được chọn lọc, nguồn cấp dữ liệu giá nội tại, một DEX được tích hợp sẵn và các nhà cung cấp thanh khoản được đặt cùng vị trí để tạo ra một môi trường giao dịch thực sự khác biệt. Được hậu thuẫn bởi đội ngũ các chuyên gia giao dịch và kỹ thuật, đồng thời được thúc đẩy bởi tầm nhìn xác định lại những điều khả thi, Fogo đang thiết lập tiêu chuẩn cho cơ sở hạ tầng blockchain hiệu suất cao.

Nguồn Fogo

Để hiểu thêm về Fogo, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Fogo
Block Explorer

Danh mục :

Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)Layer 1 (L1)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Fogo

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:18:46 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Fogo (FOGO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Fogo

FOGO USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short FOGO với đòn bẩy. Khám phá giao dịch FOGO USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Fogo (FOGO) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Fogo theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
FOGO/USDT
₫230.83518
₫230.83518₫230.83518
-1.34%
7.06M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán FOGO sang VND

Số lượng

FOGO
FOGO
VND
VND

1 FOGO = 231.572 VND