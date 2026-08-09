Giá Fogo hôm nay

Giá Fogo (FOGO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0088, biến động 1.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FOGO sang VND là ₫ 0.0088 mỗi FOGO.

Fogo hiện xếp hạng #413 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 33.79M, với nguồn cung lưu hành 3.84B FOGO. Trong vòng 24 giờ qua, FOGO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.008657 (thấp) đến ₫ 0.009094 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,664.7347496164210730, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 277.08746088435464140.

Về hiệu suất ngắn hạn, FOGO biến động +0.35% trong giờ qua và +1.11% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.47K.

Thông tin thị trường Fogo (FOGO)

Xếp hạng No.413 Vốn hóa thị trường ₫ 33.79M₫ 33.79M ₫ 33.79M Khối lượng (24H) ₫ 61.47K₫ 61.47K ₫ 61.47K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 88.12M₫ 88.12M ₫ 88.12M Nguồn cung lưu thông 3.84B 3.84B 3.84B Tổng cung 10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103 Blockchain công khai FOGO

Vốn hoá thị trường hiện tại của Fogo là ₫ 33.79M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.47K. Nguồn cung lưu hành của FOGO là 3.84B, với tổng nguồn cung là 10013456737.43829103. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 88.12M.