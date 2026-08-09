Giá Nebula3 hôm nay

Giá Nebula3 (SN3) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.000284, biến động 3.82% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SN3 sang VND là ₫ 0.000284 mỗi SN3.

Nebula3 hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- SN3. Trong vòng 24 giờ qua, SN3 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0002836 (thấp) đến ₫ 0.0003672 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN3 biến động -0.77% trong giờ qua và +7.94% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.30K.

Thông tin thị trường Nebula3 (SN3)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 57.30K₫ 57.30K ₫ 57.30K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 284.00K₫ 284.00K ₫ 284.00K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nebula3 là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.30K. Nguồn cung lưu hành của SN3 là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 284.00K.