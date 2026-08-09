Giá RE hôm nay

Giá RE (RE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.39835, biến động 9.15% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RE sang VND là ₫ 0.39835 mỗi RE.

RE hiện xếp hạng #291 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 63.58M, với nguồn cung lưu hành 159.60M RE. Trong vòng 24 giờ qua, RE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.39822 (thấp) đến ₫ 0.44474 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 15,564.5856422473984015, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 10,369.9885363273115525.

Về hiệu suất ngắn hạn, RE biến động -1.43% trong giờ qua và -5.54% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 343.76K.

Thông tin thị trường RE (RE)

Xếp hạng No.291 Vốn hóa thị trường ₫ 63.58M₫ 63.58M ₫ 63.58M Khối lượng (24H) ₫ 343.76K₫ 343.76K ₫ 343.76K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 398.35M₫ 398.35M ₫ 398.35M Nguồn cung lưu thông 159.60M 159.60M 159.60M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 15.96% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của RE là ₫ 63.58M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 343.76K. Nguồn cung lưu hành của RE là 159.60M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 398.35M.