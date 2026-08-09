Giá Hoodrat hôm nay

Giá Hoodrat (HOODRAT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0008319, biến động 17.02% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HOODRAT sang VND là ₫ 0.0008319 mỗi HOODRAT.

Hoodrat hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- HOODRAT. Trong vòng 24 giờ qua, HOODRAT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0008 (thấp) đến ₫ 0.0011 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, HOODRAT biến động -6.45% trong giờ qua và -45.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 81.21K.

Thông tin thị trường Hoodrat (HOODRAT)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 81.21K₫ 81.21K ₫ 81.21K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- -- Blockchain công khai ROBINHOOD

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hoodrat là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 81.21K. Nguồn cung lưu hành của HOODRAT là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.