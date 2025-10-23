Giá Invesco QQQ theo thời gian thực hôm nay là 606.22 USD. Theo dõi cập nhật giá QQQON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá QQQON dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Invesco QQQ theo thời gian thực hôm nay là 606.22 USD. Theo dõi cập nhật giá QQQON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá QQQON dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Invesco QQQ

Giá Invesco QQQ(QQQON)

Giá theo thời gian thực 1 QQQON sang USD

Biểu đồ giá Invesco QQQ (QQQON) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:25:43 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Invesco QQQ (QQQON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 600.7
$ 600.7$ 600.7
Thấp nhất 24H
$ 618.04
$ 618.04$ 618.04
Cao nhất 24H

$ 600.7
$ 600.7$ 600.7

$ 618.04
$ 618.04$ 618.04

$ 614.6265370071671
$ 614.6265370071671$ 614.6265370071671

$ 566.7159774974706
$ 566.7159774974706$ 566.7159774974706

+0.17%

0.00%

+0.55%

+0.55%

Giá thời gian thực của Invesco QQQ (QQQON) là $ 606.22. Trong 24 giờ qua, QQQON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 600.7 và cao nhất là $ 618.04, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của QQQON là $ 614.6265370071671, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 566.7159774974706.

Về hiệu suất ngắn hạn, QQQON đã biến động +0.17% trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và +0.55% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Invesco QQQ (QQQON)

No.883

$ 18.29M
$ 18.29M$ 18.29M

$ 58.69K
$ 58.69K$ 58.69K

$ 18.29M
$ 18.29M$ 18.29M

30.16K
30.16K 30.16K

30,162.96028802
30,162.96028802 30,162.96028802

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Invesco QQQ là $ 18.29M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 58.69K. Nguồn cung lưu hành của QQQON là 30.16K, với tổng nguồn cung là 30162.96028802. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 18.29M.

Lịch sử giá theo USD của Invesco QQQ (QQQON)

Theo dõi biến động giá của Invesco QQQ trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay--0.00%
30 ngày$ +6.9+1.15%
60 ngày$ +86.22+16.58%
90 ngày$ +86.22+16.58%
Biến động giá Invesco QQQ hôm nay

Hôm nay, QQQON đã biến động -- (0.00%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Invesco QQQ trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +6.9 (+1.15%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Invesco QQQ trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, QQQON đã biến động $ +86.22 (+16.58%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Invesco QQQ trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +86.22 (+16.58%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Invesco QQQ (QQQON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Invesco QQQ.

Invesco QQQ (QQQON) là gì

Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.

Invesco QQQ đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Invesco QQQ một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake QQQON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Invesco QQQ trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Invesco QQQ trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Invesco QQQ (USD)

Invesco QQQ (QQQON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Invesco QQQ (QQQON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Invesco QQQ.

Xem ngay dự đoán giá Invesco QQQ!

Tokenomics của Invesco QQQ (QQQON)

Hiểu rõ tokenomics của Invesco QQQ (QQQON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token QQQON ngay!

Cách mua Invesco QQQ (QQQON)

Bạn đang tìm cách mua Invesco QQQ? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Invesco QQQ trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

QQQON/Tiền tệ địa phương

1 Invesco QQQ (QQQON) sang VND
15,952,679.3
1 Invesco QQQ (QQQON) sang AUD
A$933.5788
1 Invesco QQQ (QQQON) sang GBP
448.6028
1 Invesco QQQ (QQQON) sang EUR
521.3492
1 Invesco QQQ (QQQON) sang USD
$606.22
1 Invesco QQQ (QQQON) sang MYR
RM2,558.2484
1 Invesco QQQ (QQQON) sang TRY
25,449.1156
1 Invesco QQQ (QQQON) sang JPY
¥92,145.44
1 Invesco QQQ (QQQON) sang ARS
ARS$883,699.0184
1 Invesco QQQ (QQQON) sang RUB
49,400.8678
1 Invesco QQQ (QQQON) sang INR
53,213.9916
1 Invesco QQQ (QQQON) sang IDR
Rp10,103,662.6252
1 Invesco QQQ (QQQON) sang PHP
35,451.7456
1 Invesco QQQ (QQQON) sang EGP
￡E.28,837.8854
1 Invesco QQQ (QQQON) sang BRL
R$3,273.588
1 Invesco QQQ (QQQON) sang CAD
C$842.6458
1 Invesco QQQ (QQQON) sang BDT
74,007.3376
1 Invesco QQQ (QQQON) sang NGN
886,281.5156
1 Invesco QQQ (QQQON) sang COP
$2,358,832.331
1 Invesco QQQ (QQQON) sang ZAR
R.10,566.4146
1 Invesco QQQ (QQQON) sang UAH
25,279.374
1 Invesco QQQ (QQQON) sang TZS
T.Sh.1,504,262.1836
1 Invesco QQQ (QQQON) sang VES
Bs127,306.2
1 Invesco QQQ (QQQON) sang CLP
$575,909
1 Invesco QQQ (QQQON) sang PKR
Rs171,439.016
1 Invesco QQQ (QQQON) sang KZT
326,097.8624
1 Invesco QQQ (QQQON) sang THB
฿19,902.2026
1 Invesco QQQ (QQQON) sang TWD
NT$18,653.3894
1 Invesco QQQ (QQQON) sang AED
د.إ2,224.8274
1 Invesco QQQ (QQQON) sang CHF
Fr478.9138
1 Invesco QQQ (QQQON) sang HKD
HK$4,710.3294
1 Invesco QQQ (QQQON) sang AMD
֏231,466.9204
1 Invesco QQQ (QQQON) sang MAD
.د.م5,595.4106
1 Invesco QQQ (QQQON) sang MXN
$11,178.6968
1 Invesco QQQ (QQQON) sang SAR
ريال2,273.325
1 Invesco QQQ (QQQON) sang ETB
Br90,896.6268
1 Invesco QQQ (QQQON) sang KES
KSh78,159.9446
1 Invesco QQQ (QQQON) sang JOD
د.أ429.80998
1 Invesco QQQ (QQQON) sang PLN
2,206.6408
1 Invesco QQQ (QQQON) sang RON
лв2,655.2436
1 Invesco QQQ (QQQON) sang SEK
kr5,704.5302
1 Invesco QQQ (QQQON) sang BGN
лв1,018.4496
1 Invesco QQQ (QQQON) sang HUF
Ft203,495.9296
1 Invesco QQQ (QQQON) sang CZK
12,694.2468
1 Invesco QQQ (QQQON) sang KWD
د.ك185.50332
1 Invesco QQQ (QQQON) sang ILS
1,994.4638
1 Invesco QQQ (QQQON) sang BOB
Bs4,176.8558
1 Invesco QQQ (QQQON) sang AZN
1,030.574
1 Invesco QQQ (QQQON) sang TJS
SM5,577.224
1 Invesco QQQ (QQQON) sang GEL
1,636.794
1 Invesco QQQ (QQQON) sang AOA
Kz554,636.7402
1 Invesco QQQ (QQQON) sang BHD
.د.ب228.54494
1 Invesco QQQ (QQQON) sang BMD
$606.22
1 Invesco QQQ (QQQON) sang DKK
kr3,897.9946
1 Invesco QQQ (QQQON) sang HNL
L15,901.1506
1 Invesco QQQ (QQQON) sang MUR
27,558.7612
1 Invesco QQQ (QQQON) sang NAD
$10,578.539
1 Invesco QQQ (QQQON) sang NOK
kr6,074.3244
1 Invesco QQQ (QQQON) sang NZD
$1,054.8228
1 Invesco QQQ (QQQON) sang PAB
B/.606.22
1 Invesco QQQ (QQQON) sang PGK
K2,546.124
1 Invesco QQQ (QQQON) sang QAR
ر.ق2,200.5786
1 Invesco QQQ (QQQON) sang RSD
дин.61,252.4688
1 Invesco QQQ (QQQON) sang UZS
soʻm7,303,853.7418
1 Invesco QQQ (QQQON) sang ALL
L50,431.4418
1 Invesco QQQ (QQQON) sang ANG
ƒ1,085.1338
1 Invesco QQQ (QQQON) sang AWG
ƒ1,091.196
1 Invesco QQQ (QQQON) sang BBD
$1,212.44
1 Invesco QQQ (QQQON) sang BAM
KM1,018.4496
1 Invesco QQQ (QQQON) sang BIF
Fr1,782,893.02
1 Invesco QQQ (QQQON) sang BND
$782.0238
1 Invesco QQQ (QQQON) sang BSD
$606.22
1 Invesco QQQ (QQQON) sang JMD
$97,316.4966
1 Invesco QQQ (QQQON) sang KHR
2,444,430.595
1 Invesco QQQ (QQQON) sang KMF
Fr257,037.28
1 Invesco QQQ (QQQON) sang LAK
13,178,695.3886
1 Invesco QQQ (QQQON) sang LKR
රු183,587.6648
1 Invesco QQQ (QQQON) sang MDL
L10,281.4912
1 Invesco QQQ (QQQON) sang MGA
Ar2,706,335.8216
1 Invesco QQQ (QQQON) sang MOP
P4,837.6356
1 Invesco QQQ (QQQON) sang MVR
9,275.166
1 Invesco QQQ (QQQON) sang MWK
MK1,048,821.222
1 Invesco QQQ (QQQON) sang MZN
MT38,737.458
1 Invesco QQQ (QQQON) sang NPR
रु84,985.9818
1 Invesco QQQ (QQQON) sang PYG
4,299,312.24
1 Invesco QQQ (QQQON) sang RWF
Fr878,412.78
1 Invesco QQQ (QQQON) sang SBD
$4,989.1906
1 Invesco QQQ (QQQON) sang SCR
8,220.3432
1 Invesco QQQ (QQQON) sang SRD
$24,030.5608
1 Invesco QQQ (QQQON) sang SVC
$5,286.2384
1 Invesco QQQ (QQQON) sang SZL
L10,578.539
1 Invesco QQQ (QQQON) sang TMT
m2,127.8322
1 Invesco QQQ (QQQON) sang TND
د.ت1,779.86192
1 Invesco QQQ (QQQON) sang TTD
$4,104.1094
1 Invesco QQQ (QQQON) sang UGX
Sh2,112,070.48
1 Invesco QQQ (QQQON) sang XAF
Fr342,514.3
1 Invesco QQQ (QQQON) sang XCD
$1,636.794
1 Invesco QQQ (QQQON) sang XOF
Fr342,514.3
1 Invesco QQQ (QQQON) sang XPF
Fr61,834.44
1 Invesco QQQ (QQQON) sang BWP
P8,687.1326
1 Invesco QQQ (QQQON) sang BZD
$1,212.44
1 Invesco QQQ (QQQON) sang CVE
$57,596.9622
1 Invesco QQQ (QQQON) sang DJF
Fr107,300.94
1 Invesco QQQ (QQQON) sang DOP
$38,464.659
1 Invesco QQQ (QQQON) sang DZD
د.ج79,099.5856
1 Invesco QQQ (QQQON) sang FJD
$1,394.306
1 Invesco QQQ (QQQON) sang GNF
Fr5,271,082.9
1 Invesco QQQ (QQQON) sang GTQ
Q4,631.5208
1 Invesco QQQ (QQQON) sang GYD
$126,609.047
1 Invesco QQQ (QQQON) sang ISK
kr73,958.84

Để hiểu thêm về Invesco QQQ, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Invesco QQQ
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Invesco QQQ

Hôm nay giá của Invesco QQQ (QQQON) là bao nhiêu?
Giá QQQON theo thời gian thực bằng USD là 606.22 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của QQQON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của QQQON sang USD là $ 606.22. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Invesco QQQ là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của QQQON là $ 18.29M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của QQQON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của QQQON là 30.16K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của QQQON là bao nhiêu?
QQQON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 614.6265370071671 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của QQQON là bao nhiêu?
QQQON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 566.7159774974706 USD.
Khối lượng giao dịch của QQQON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của QQQON là $ 58.69K USD.
QQQON có tăng giá trong năm nay không?
QQQON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá QQQON để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:25:43 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Invesco QQQ (QQQON)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
