Giá Nosana hôm nay

Giá Nosana (NOS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.25437, biến động 1.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NOS sang VND là ₫ 0.25437 mỗi NOS.

Nosana hiện xếp hạng #663 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 18.26M, với nguồn cung lưu hành 71.78M NOS. Trong vòng 24 giờ qua, NOS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.24839 (thấp) đến ₫ 0.25905 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 209,732.045913061367060, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 279.1425573225786945.

Về hiệu suất ngắn hạn, NOS biến động +1.10% trong giờ qua và +3.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 79.55K.

Thông tin thị trường Nosana (NOS)

Xếp hạng No.663 Vốn hóa thị trường ₫ 18.26M₫ 18.26M ₫ 18.26M Khối lượng (24H) ₫ 79.55K₫ 79.55K ₫ 79.55K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 25.44M₫ 25.44M ₫ 25.44M Nguồn cung lưu thông 71.78M 71.78M 71.78M Tổng cung 99,999,724.348782 99,999,724.348782 99,999,724.348782 Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nosana là ₫ 18.26M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 79.55K. Nguồn cung lưu hành của NOS là 71.78M, với tổng nguồn cung là 99999724.348782. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 25.44M.