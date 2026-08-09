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Giá Tagger theo thời gian thực hôm nay là 0.0011838 VND. Vốn hoá thị trường của TAG là 128,329,333.0367772 VND. Theo dõi cập nhật giá TAG sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Tagger theo thời gian thực hôm nay là 0.0011838 VND. Vốn hoá thị trường của TAG là 128,329,333.0367772 VND. Theo dõi cập nhật giá TAG sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Tagger(TAG)

Giá theo thời gian thực 1 TAG sang VND

₫31.178012
₫31.178012₫31.178012
-3.20%1D
VND
Biểu đồ giá Tagger (TAG) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:42:47 (UTC+8)

Giá Tagger hôm nay

Giá Tagger (TAG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0011838, biến động 3.20% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TAG sang VND là ₫ 0.0011838 mỗi TAG.

Tagger hiện xếp hạng #177 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 128.33M, với nguồn cung lưu hành 108.40B TAG. Trong vòng 24 giờ qua, TAG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0010981 (thấp) đến ₫ 0.001341 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 57.46099457781253480, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.09800595925064605.

Về hiệu suất ngắn hạn, TAG biến động +0.65% trong giờ qua và -13.98% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 95.69K.

Thông tin thị trường Tagger (TAG)

No.177

₫ 128.33M
₫ 128.33M₫ 128.33M

₫ 95.69K
₫ 95.69K₫ 95.69K

₫ 479.89M
₫ 479.89M₫ 479.89M

108.40B
108.40B 108.40B

405,380,800,000
405,380,800,000 405,380,800,000

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tagger là ₫ 128.33M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 95.69K. Nguồn cung lưu hành của TAG là 108.40B, với tổng nguồn cung là 405380800000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 479.89M.

Lịch sử giá Tagger theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0010981
₫ 0.0010981₫ 0.0010981
Thấp nhất 24H
₫ 0.001341
₫ 0.001341₫ 0.001341
Cao nhất 24H

₫ 0.0010981
₫ 0.0010981₫ 0.0010981

₫ 0.001341
₫ 0.001341₫ 0.001341

₫ 57.46099457781253480
₫ 57.46099457781253480₫ 57.46099457781253480

₫ 0.09800595925064605
₫ 0.09800595925064605₫ 0.09800595925064605

+0.65%

-3.20%

-13.98%

-13.98%

Lịch sử giá theo VND của Tagger (TAG)

Theo dõi biến động giá của Tagger trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -1.030678083-3.20%
30 ngày₫ +0.0002187+22.66%
60 ngày₫ +0.0001645+16.13%
90 ngày₫ -0.000165-12.24%
Biến động giá Tagger hôm nay

Hôm nay, TAG đã biến động ₫ -1.030678083 (-3.20%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Tagger trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0002187 (+22.66%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Tagger trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TAG đã biến động ₫ +0.0001645 (+16.13%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Tagger trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.000165 (-12.24%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Tagger (TAG)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Tagger.

Phân tích Tagger

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Tagger. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Tagger hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường TAG: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Giá < Dải dướiChạm hoặc phá dải dướiĐang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

TAG_USDT đang giao dịch ở mức 0,0011808 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm trong khoảng giữa trục trung tâm S2 (0,001125) và kháng cự S1 (0,001197). Trục trung tâm nằm ở phía trên mức 0,001271. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn cho thấy tín hiệu mua với sự sắp xếp rõ ràng. Xu hướng dài hạn vẫn chịu áp lực từ vùng trung tâm. Hệ thống chỉ báo xuất hiện sự phân kỳ về hướng đi. Vị trí cấu trúc đang nghiêng về phía đáy của phạm vi dao động. MACD hình thành mô hình cắt chéo giảm. Cột động lượng thể hiện ưu thế của phe bán. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính. Các chỉ số KDJ và StochRSI chưa chạm tới các ngưỡng cực đoan. Sự phân tầng giữa các chỉ báo nhanh và chậm đã xuất hiện. Biến động thị trường đang trong trạng thái thu hẹp. Lực mua và lực bán được phân bổ tương đối cân bằng quanh mức giá hiện tại, tuy nhiên thiếu đi những tín hiệu xác nhận đột phá theo một chiều. Kháng cự gần nhất phía trên nằm ở mức 0,001197, cách mức giá hiện tại khoảng 1,4%. Để có thể bứt phá hiệu quả, cần kèm theo khối lượng giao dịch tăng mạnh. Hỗ trợ gần nhất phía dưới nằm ở mức 0,001125, cách mức giá hiện tại khoảng 4,7%. Mốc tham chiếu xa hơn là trục trung tâm 0,001271. Kháng cự R1 được đặt ở mức 0,001343. Những mức giá này đóng vai trò như các ranh giới giao dịch chính, và giá cả đang dao động, điều chỉnh quanh các ngưỡng này.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Tagger?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá của đồng tiền mã hóa Tagger (TAG):

1. Tâm lý thị trường và niềm tin của nhà đầu tư
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tương quan với Bitcoin
4. Mức độ áp dụng nền tảng và tốc độ tăng trưởng người dùng
5. Các mối quan hệ đối tác và quá trình phát triển hệ sinh thái
6. Tin tức về quy định pháp lý có ảnh hưởng đến lĩnh vực tiền mã hóa
7. Cung – cầu trong thị trường
8. Những tiến bộ và cập nhật kỹ thuật
9. Sự gắn kết của cộng đồng và mức độ lan tỏa trên mạng xã hội
10. Các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát và lãi suất

Những yếu tố này kết hợp lại tạo nên sự biến động giá thường thấy ở các đồng tiền mã hóa vốn hóa nhỏ.

Tại sao mọi người muốn biết giá Tagger hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Tagger (TAG) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, nhận diện xu hướng thị trường, căn cứ vào thời điểm đặt lệnh mua/bán, tính toán lợi nhuận/thua lỗ, cũng như cập nhật tình hình biến động thị trường nhằm phục vụ công tác quản lý rủi ro.

Dự đoán giá Tagger

Dự đoán giá Tagger (TAG) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của TAG vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Tagger (TAG) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Tagger có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Tagger sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá TAG cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Tagger.

Giới thiệu Tagger

TAGCoin (TAG) là một tài sản số hoạt động trên công nghệ blockchain độc quyền của chính nó. Được ra mắt vào năm 2013, TAG chủ yếu được thiết kế để hoạt động như một phương tiện trao đổi trong ngành công nghiệp game và đánh bạc trực tuyến, cung cấp một phương pháp giao dịch phi tập trung và an toàn cho người dùng. Nó sử dụng cơ chế đồng thuận proof-of-stake (PoS), cho phép những người sở hữu TAG xác thực giao dịch và kiếm được phần thưởng. Đồng tiền này có nguồn cung cố định, với các đồng tiền mới được tạo ra thông qua quá trình staking. Là một người tiên phong trong không gian crypto tập trung vào game, vai trò của TAGCoin là tạo điều kiện cho các giao dịch nhanh chóng và an toàn, thúc đẩy một hệ sinh thái game và đánh bạc trực tuyến hiệu quả và thân thiện với người dùng hơn.

Hướng dẫn mua & đầu tư Tagger tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Tagger? Mua TAG nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Tagger. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Tagger (TAG).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Tagger sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Tagger (TAG)

Bạn có thể làm gì với Tagger

Sở hữu Tagger mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Tagger (TAG) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Taker
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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Tagger (TAG) là gì

Nền tảng giải pháp dữ liệu AI phi tập trung cho việc gắn nhãn, thu thập, quản lý và giao dịch dữ liệu.

Nguồn Tagger

Để hiểu thêm về Tagger, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Tagger
Block Explorer

Danh mục :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)BNB Chain Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Tagger

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:42:47 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Tagger (TAG)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Tagger

TAG USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short TAG với đòn bẩy. Khám phá giao dịch TAG USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Tagger (TAG) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Tagger theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
TAG/USDT
₫31.241168
₫31.241168₫31.241168
-3.06%
77.04M (USDT)
TAG/USD1
₫31.235905
₫31.235905₫31.235905
-3.11%
45.37M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán TAG sang VND

Số lượng

TAG
TAG
VND
VND

1 TAG = 31.151697 VND