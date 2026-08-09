Giá Tagger hôm nay

Giá Tagger (TAG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0011838, biến động 3.20% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TAG sang VND là ₫ 0.0011838 mỗi TAG.

Tagger hiện xếp hạng #177 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 128.33M, với nguồn cung lưu hành 108.40B TAG. Trong vòng 24 giờ qua, TAG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0010981 (thấp) đến ₫ 0.001341 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 57.46099457781253480, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.09800595925064605.

Về hiệu suất ngắn hạn, TAG biến động +0.65% trong giờ qua và -13.98% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 95.69K.

Thông tin thị trường Tagger (TAG)

Xếp hạng No.177 Vốn hóa thị trường ₫ 128.33M₫ 128.33M ₫ 128.33M Khối lượng (24H) ₫ 95.69K₫ 95.69K ₫ 95.69K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 479.89M₫ 479.89M ₫ 479.89M Nguồn cung lưu thông 108.40B 108.40B 108.40B Tổng cung 405,380,800,000 405,380,800,000 405,380,800,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tagger là ₫ 128.33M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 95.69K. Nguồn cung lưu hành của TAG là 108.40B, với tổng nguồn cung là 405380800000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 479.89M.