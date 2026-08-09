Giá Tagger(TAG)
Giá Tagger (TAG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0011838, biến động 3.20% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TAG sang VND là ₫ 0.0011838 mỗi TAG.
Tagger hiện xếp hạng #177 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 128.33M, với nguồn cung lưu hành 108.40B TAG. Trong vòng 24 giờ qua, TAG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0010981 (thấp) đến ₫ 0.001341 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 57.46099457781253480, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.09800595925064605.
Về hiệu suất ngắn hạn, TAG biến động +0.65% trong giờ qua và -13.98% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 95.69K.
No.177
BSC
Vốn hoá thị trường hiện tại của Tagger là ₫ 128.33M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 95.69K. Nguồn cung lưu hành của TAG là 108.40B, với tổng nguồn cung là 405380800000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 479.89M.
+0.65%
-3.20%
-13.98%
-13.98%
Theo dõi biến động giá của Tagger trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -1.030678083
|-3.20%
|30 ngày
|₫ +0.0002187
|+22.66%
|60 ngày
|₫ +0.0001645
|+16.13%
|90 ngày
|₫ -0.000165
|-12.24%
Hôm nay, TAG đã biến động ₫ -1.030678083 (-3.20%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0002187 (+22.66%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TAG đã biến động ₫ +0.0001645 (+16.13%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.000165 (-12.24%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Tagger (TAG)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Tagger.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Tagger. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường TAG: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Giá < Dải dưới
|Chạm hoặc phá dải dưới
|Đang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
TAG_USDT đang giao dịch ở mức 0,0011808 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm trong khoảng giữa trục trung tâm S2 (0,001125) và kháng cự S1 (0,001197). Trục trung tâm nằm ở phía trên mức 0,001271. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn cho thấy tín hiệu mua với sự sắp xếp rõ ràng. Xu hướng dài hạn vẫn chịu áp lực từ vùng trung tâm. Hệ thống chỉ báo xuất hiện sự phân kỳ về hướng đi. Vị trí cấu trúc đang nghiêng về phía đáy của phạm vi dao động. MACD hình thành mô hình cắt chéo giảm. Cột động lượng thể hiện ưu thế của phe bán. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính. Các chỉ số KDJ và StochRSI chưa chạm tới các ngưỡng cực đoan. Sự phân tầng giữa các chỉ báo nhanh và chậm đã xuất hiện. Biến động thị trường đang trong trạng thái thu hẹp. Lực mua và lực bán được phân bổ tương đối cân bằng quanh mức giá hiện tại, tuy nhiên thiếu đi những tín hiệu xác nhận đột phá theo một chiều. Kháng cự gần nhất phía trên nằm ở mức 0,001197, cách mức giá hiện tại khoảng 1,4%. Để có thể bứt phá hiệu quả, cần kèm theo khối lượng giao dịch tăng mạnh. Hỗ trợ gần nhất phía dưới nằm ở mức 0,001125, cách mức giá hiện tại khoảng 4,7%. Mốc tham chiếu xa hơn là trục trung tâm 0,001271. Kháng cự R1 được đặt ở mức 0,001343. Những mức giá này đóng vai trò như các ranh giới giao dịch chính, và giá cả đang dao động, điều chỉnh quanh các ngưỡng này.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Tagger có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
TAGCoin (TAG) là một tài sản số hoạt động trên công nghệ blockchain độc quyền của chính nó. Được ra mắt vào năm 2013, TAG chủ yếu được thiết kế để hoạt động như một phương tiện trao đổi trong ngành công nghiệp game và đánh bạc trực tuyến, cung cấp một phương pháp giao dịch phi tập trung và an toàn cho người dùng. Nó sử dụng cơ chế đồng thuận proof-of-stake (PoS), cho phép những người sở hữu TAG xác thực giao dịch và kiếm được phần thưởng. Đồng tiền này có nguồn cung cố định, với các đồng tiền mới được tạo ra thông qua quá trình staking. Là một người tiên phong trong không gian crypto tập trung vào game, vai trò của TAGCoin là tạo điều kiện cho các giao dịch nhanh chóng và an toàn, thúc đẩy một hệ sinh thái game và đánh bạc trực tuyến hiệu quả và thân thiện với người dùng hơn.
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Sở hữu Tagger mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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