Giá Moonbeam hôm nay

Giá Moonbeam (GLMR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.008944, biến động 7.48% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GLMR sang VND là ₫ 0.008944 mỗi GLMR.

Moonbeam hiện xếp hạng #941 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 10.55M, với nguồn cung lưu hành 1.18B GLMR. Trong vòng 24 giờ qua, GLMR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.008181 (thấp) đến ₫ 0.011 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 785,266.035526702379925, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 226.69531095965694105.

Về hiệu suất ngắn hạn, GLMR biến động +1.01% trong giờ qua và +18.62% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 137.66K.

Thông tin thị trường Moonbeam (GLMR)

Xếp hạng No.941 Vốn hóa thị trường ₫ 10.55M₫ 10.55M ₫ 10.55M Khối lượng (24H) ₫ 137.66K₫ 137.66K ₫ 137.66K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 11.06M₫ 11.06M ₫ 11.06M Nguồn cung lưu thông 1.18B 1.18B 1.18B Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 1,236,213,103 1,236,213,103 1,236,213,103 Blockchain công khai NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Moonbeam là ₫ 10.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 137.66K. Nguồn cung lưu hành của GLMR là 1.18B, với tổng nguồn cung là 1236213103. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 11.06M.