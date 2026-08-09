Giá Bana Protocol hôm nay

Giá Bana Protocol (BANA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.85, biến động 0.95% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BANA sang VND là ₫ 0.85 mỗi BANA.

Bana Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- BANA. Trong vòng 24 giờ qua, BANA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.842 (thấp) đến ₫ 0.851 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, BANA biến động 0.00% trong giờ qua và -2.08% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 40.36.

Thông tin thị trường Bana Protocol (BANA)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 40.36₫ 40.36 ₫ 40.36 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 850.00M₫ 850.00M ₫ 850.00M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bana Protocol là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 40.36. Nguồn cung lưu hành của BANA là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 850.00M.