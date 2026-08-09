Giá dYdX hôm nay

Giá dYdX (DYDX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1137, biến động 2.10% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DYDX sang VND là ₫ 0.1137 mỗi DYDX.

dYdX hiện xếp hạng #180 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 95.97M, với nguồn cung lưu hành 844.08M DYDX. Trong vòng 24 giờ qua, DYDX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.11331 (thấp) đến ₫ 0.11678 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 119,166.78160863473570, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,753.90022465772534090.

Về hiệu suất ngắn hạn, DYDX biến động -0.33% trong giờ qua và +0.83% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 63.57K.

Thông tin thị trường dYdX (DYDX)

Xếp hạng No.180 Vốn hóa thị trường ₫ 95.97M₫ 95.97M ₫ 95.97M Khối lượng (24H) ₫ 63.57K₫ 63.57K ₫ 63.57K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 113.70M₫ 113.70M ₫ 113.70M Nguồn cung lưu thông 844.08M 844.08M 844.08M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 958,342,962.317931 958,342,962.317931 958,342,962.317931 Tỷ lệ lưu hành 84.40% Thị phần 0.01% Blockchain công khai NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của dYdX là ₫ 95.97M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 63.57K. Nguồn cung lưu hành của DYDX là 844.08M, với tổng nguồn cung là 958342962.317931. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 113.70M.