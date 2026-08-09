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Giá dYdX theo thời gian thực hôm nay là 0.1137 VND. Vốn hoá thị trường của DYDX là 95,972,365.47833223141 VND. Theo dõi cập nhật giá DYDX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá dYdX theo thời gian thực hôm nay là 0.1137 VND. Vốn hoá thị trường của DYDX là 95,972,365.47833223141 VND. Theo dõi cập nhật giá DYDX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá dYdX(DYDX)

Giá theo thời gian thực 1 DYDX sang VND

₫2,992.0155
₫2,992.0155₫2,992.0155
-2.10%1D
VND
Biểu đồ giá dYdX (DYDX) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:51:42 (UTC+8)

Giá dYdX hôm nay

Giá dYdX (DYDX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1137, biến động 2.10% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DYDX sang VND là ₫ 0.1137 mỗi DYDX.

dYdX hiện xếp hạng #180 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 95.97M, với nguồn cung lưu hành 844.08M DYDX. Trong vòng 24 giờ qua, DYDX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.11331 (thấp) đến ₫ 0.11678 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 119,166.78160863473570, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,753.90022465772534090.

Về hiệu suất ngắn hạn, DYDX biến động -0.33% trong giờ qua và +0.83% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 63.57K.

Thông tin thị trường dYdX (DYDX)

No.180

₫ 95.97M
₫ 95.97M₫ 95.97M

₫ 63.57K
₫ 63.57K₫ 63.57K

₫ 113.70M
₫ 113.70M₫ 113.70M

844.08M
844.08M 844.08M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

958,342,962.317931
958,342,962.317931 958,342,962.317931

84.40%

0.01%

NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của dYdX là ₫ 95.97M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 63.57K. Nguồn cung lưu hành của DYDX là 844.08M, với tổng nguồn cung là 958342962.317931. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 113.70M.

Lịch sử giá dYdX theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.11331
₫ 0.11331₫ 0.11331
Thấp nhất 24H
₫ 0.11678
₫ 0.11678₫ 0.11678
Cao nhất 24H

₫ 0.11331
₫ 0.11331₫ 0.11331

₫ 0.11678
₫ 0.11678₫ 0.11678

₫ 119,166.78160863473570
₫ 119,166.78160863473570₫ 119,166.78160863473570

₫ 1,753.90022465772534090
₫ 1,753.90022465772534090₫ 1,753.90022465772534090

-0.33%

-2.10%

+0.83%

+0.83%

Lịch sử giá theo VND của dYdX (DYDX)

Theo dõi biến động giá của dYdX trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -64.1801078-2.10%
30 ngày₫ -0.02039-15.21%
60 ngày₫ -0.01027-8.29%
90 ngày₫ -0.05292-31.77%
Biến động giá dYdX hôm nay

Hôm nay, DYDX đã biến động ₫ -64.1801078 (-2.10%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá dYdX trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.02039 (-15.21%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá dYdX trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, DYDX đã biến động ₫ -0.01027 (-8.29%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá dYdX trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.05292 (-31.77%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của dYdX (DYDX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá dYdX.

Phân tích dYdX

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của dYdX. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường dYdX hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường DYDX: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

DYDX_USDT在4小时周期内运行于0.11269价位。价格位于S2枢纽点0.1124与S1阻力位0.1129之间。中枢轴线定位于0.1135。当前结构处于低位震荡区间。多空双方在此狭窄范围内博弈。指标信号呈现分歧状态。短期均线组显示买入倾向。EMA组维持中性偏多排列。MACD形成死叉形态。动能方向出现背离。RSI处于中性区域。波动率维持在低水平。市场缺乏明确单边驱动力量。快慢指标分层运行。上方最近参考位为S1的0.1129。该价位距离现价约0.2%。中枢0.1135构成远端阻力。下方S2枢纽点0.1124提供近端支撑。该价位距离现价约0.3%。R1阻力位0.1140位于更高层级。R2阻力位0.1146界定区间上沿。关键价位密集分布。价格突破需伴随成交量配合。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá dYdX?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token DYDX:

1. Khối lượng giao dịch trên nền tảng dYdX – hoạt động giao dịch càng cao thì nhu cầu về token càng tăng.
2. Doanh thu của giao thức và nguồn thu từ phí giao dịch phái sinh.
3. Các đề xuất quản trị và những bản nâng cấp nền tảng có tác động đến tính tiện ích.
4. Tâm lý thị trường DeFi nói chung và mức độ áp dụng DeFi.
5. Cạnh tranh từ các sàn giao dịch phi tập trung khác.
6. Phần thưởng staking token và các cơ hội sinh lợi.
7. Các ưu đãi cho nhà tạo lập thị trường và chương trình mining thanh khoản.
8. Những diễn biến liên quan đến quy định, ảnh hưởng đến giao dịch phái sinh.
9. Tích hợp với các giao thức DeFi khác.
10. Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mối tương quan với Bitcoin.

Tại sao mọi người muốn biết giá dYdX hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của dYdX (DYDX) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, phân tích thị trường và thời điểm đầu tư. Là một token của sàn giao dịch phi tập trung, giá DYDX ảnh hưởng đến các chiến lược giao dịch cũng như cách tính toán lợi nhuận. Các nhà đầu tư theo dõi giá hàng ngày để đánh giá hiệu suất, xác định điểm vào/ra thị trường, đồng thời đưa ra những quyết định sáng suốt về việc mua, bán hoặc nắm giữ vị thế.

Dự đoán giá dYdX

Dự đoán giá dYdX (DYDX) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của DYDX vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá dYdX (DYDX) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của dYdX có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá dYdX sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá DYDX cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá dYdX.

Giới thiệu dYdX

dYdX (DYDX) là một sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung được xây dựng trên blockchain Ethereum, sử dụng hợp đồng thông minh để cho phép giao dịch với đòn bẩy và bán khống. Nó được thiết kế để tạo điều kiện cho các thị trường mở, hiệu quả và an toàn nơi người dùng có thể giao dịch, mượn và cho mượn tài sản số trực tiếp với nhau. Token DYDX phục vụ như một token quản trị, cho phép người giữ có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển và hoạt động của nền tảng. Nó sử dụng cơ chế đồng thuận proof-of-stake và có nguồn cung cố định, với token chủ yếu được phân phối cho người dùng của nền tảng. Nền tảng dYdX và token gốc của nó, DYDX, đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi).

Hướng dẫn mua & đầu tư dYdX tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với dYdX? Mua DYDX nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua dYdX. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua dYdX (DYDX).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và dYdX sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua dYdX (DYDX)

Bạn có thể làm gì với dYdX

Sở hữu dYdX mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua dYdX (DYDX) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Taker
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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

dYdX (DYDX) là gì

Nền tảng giao dịch DeFi dYdX đang tung ra một mã thông báo quản trị. DYDX cho phép một hệ sinh thái mạnh mẽ xung quanh quản trị, phần thưởng và staking - mỗi hệ sinh thái được thiết kế để thúc đẩy tăng trưởng và phân quyền dYdX trong tương lai, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Whitepaper

Nguồn dYdX

Để hiểu thêm về dYdX, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức dYdX
Block Explorer

Danh mục :

AppchainsBridged-TokensCosmos Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về dYdX

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:51:42 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành dYdX (DYDX)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về dYdX

DYDX USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short DYDX với đòn bẩy. Khám phá giao dịch DYDX USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường dYdX (DYDX) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá dYdX theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
DYDX/USDT
₫2,988.59455
₫2,988.59455₫2,988.59455
-2.38%
551.14K (USDT)
DYDX/USDC
₫2,985.96305
₫2,985.96305₫2,985.96305
-2.28%
478.57K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán DYDX sang VND

Số lượng

DYDX
DYDX
VND
VND

1 DYDX = 2,992.0155 VND