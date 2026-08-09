Giá SYMM hôm nay

Giá SYMM (SYMM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.034, biến động 5.55% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SYMM sang VND là ₫ 0.034 mỗi SYMM.

SYMM hiện xếp hạng #1017 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 5.62M, với nguồn cung lưu hành 165.18M SYMM. Trong vòng 24 giờ qua, SYMM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0338 (thấp) đến ₫ 0.0382 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 14,857.5734493684622015, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 52.64870897491286140.

Về hiệu suất ngắn hạn, SYMM biến động 0.00% trong giờ qua và -10.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 8.27K.

Thông tin thị trường SYMM (SYMM)

Xếp hạng No.1017 Vốn hóa thị trường ₫ 5.62M₫ 5.62M ₫ 5.62M Khối lượng (24H) ₫ 8.27K₫ 8.27K ₫ 8.27K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 10.72M₫ 10.72M ₫ 10.72M Nguồn cung lưu thông 165.18M 165.18M 165.18M Nguồn cung tối đa 315,177,684 315,177,684 315,177,684 Tổng cung 315,177,684 315,177,684 315,177,684 Tỷ lệ lưu hành 52.40% Blockchain công khai SYMM

Vốn hoá thị trường hiện tại của SYMM là ₫ 5.62M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 8.27K. Nguồn cung lưu hành của SYMM là 165.18M, với tổng nguồn cung là 315177684. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.72M.