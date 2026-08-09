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Giá Handy theo thời gian thực hôm nay là 0.0018218 VND. Vốn hoá thị trường của HANDY là 12,016,514.5791952 VND. Theo dõi cập nhật giá HANDY sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Handy theo thời gian thực hôm nay là 0.0018218 VND. Vốn hoá thị trường của HANDY là 12,016,514.5791952 VND. Theo dõi cập nhật giá HANDY sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Handy(HANDY)

Giá theo thời gian thực 1 HANDY sang VND

₫47.940667
₫47.940667₫47.940667
-1.81%1D
VND
Biểu đồ giá Handy (HANDY) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:50:12 (UTC+8)

Giá Handy hôm nay

Giá Handy (HANDY) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0018218, biến động 1.81% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HANDY sang VND là ₫ 0.0018218 mỗi HANDY.

Handy hiện xếp hạng #2061 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 12.02M, với nguồn cung lưu hành 6.60B HANDY. Trong vòng 24 giờ qua, HANDY được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001728 (thấp) đến ₫ 0.0020064 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 7,362.94463135, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 4.735218145465627635.

Về hiệu suất ngắn hạn, HANDY biến động -2.13% trong giờ qua và -10.22% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.03K.

Thông tin thị trường Handy (HANDY)

No.2061

₫ 12.02M
₫ 12.02M₫ 12.02M

₫ 54.03K
₫ 54.03K₫ 54.03K

₫ 18.22M
₫ 18.22M₫ 18.22M

6.60B
6.60B 6.60B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

65.95%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Handy là ₫ 12.02M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.03K. Nguồn cung lưu hành của HANDY là 6.60B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18.22M.

Lịch sử giá Handy theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.001728
₫ 0.001728₫ 0.001728
Thấp nhất 24H
₫ 0.0020064
₫ 0.0020064₫ 0.0020064
Cao nhất 24H

₫ 0.001728
₫ 0.001728₫ 0.001728

₫ 0.0020064
₫ 0.0020064₫ 0.0020064

₫ 7,362.94463135
₫ 7,362.94463135₫ 7,362.94463135

₫ 4.735218145465627635
₫ 4.735218145465627635₫ 4.735218145465627635

-2.13%

-1.81%

-10.22%

-10.22%

Lịch sử giá theo VND của Handy (HANDY)

Theo dõi biến động giá của Handy trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -0.883721431-1.81%
30 ngày₫ -0.0025761-58.58%
60 ngày₫ -0.0007742-29.83%
90 ngày₫ -0.0000578-3.08%
Biến động giá Handy hôm nay

Hôm nay, HANDY đã biến động ₫ -0.883721431 (-1.81%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Handy trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0025761 (-58.58%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Handy trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, HANDY đã biến động ₫ -0.0007742 (-29.83%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Handy trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0000578 (-3.08%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Handy (HANDY)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Handy.

Phân tích Handy

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Handy. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Handy?

Giá token HANDY bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Nhu cầu tiện ích - Mức độ sử dụng trong hệ sinh thái Handy cho các dịch vụ và giao dịch
2. Thị trường tâm lý - Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư
3. Nguồn cung token - Nguồn cung lưu hành, cơ chế đốt token và mô hình kinh tế token
4. Mức độ áp dụng nền tảng - Sự tăng trưởng về số lượng người dùng và hoạt động trên nền tảng
5. Quan hệ đối tác - Các liên minh chiến lược và khả năng tích hợp với các dự án khác
6. Tin tức quy định - Các quy định về tiền mã hóa có ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường
7. Sự cạnh tranh - Hiệu suất của các dự án và token tương tự
8. Phát triển kỹ thuật - Các bản cập nhật nền tảng và tính năng mới

Những yếu tố này tương tác với nhau để xác định giá trị thị trường của HANDY thông qua động lực cung – cầu.

Tại sao mọi người muốn biết giá Handy hôm nay?

Mọi người muốn biết giá token HANDY hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: theo dõi hiệu suất đầu tư, đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư, nhận diện xu hướng thị trường và xác định thời điểm mua/bán. Việc theo dõi giá cả giúp đánh giá mức độ sinh lời cũng như tâm lý thị trường.

Dự đoán giá Handy

Dự đoán giá Handy (HANDY) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của HANDY vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Handy (HANDY) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Handy có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Handy sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá HANDY cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Handy.

Giới thiệu Handy

HANDY là một loại tiền điện tử hoạt động trên nền tảng Ethereum, được thiết kế để tạo thuận lợi cho các giao dịch trong hệ sinh thái ShowHand. ShowHand (HANDY) nhằm mục đích cách mạng hóa ngành công nghiệp game trực tuyến bằng cách cung cấp một nền tảng phi tập trung, chi phí thấp và tốc độ cao cho các giao dịch vi mô. Token này được sử dụng như loại tiền chính cho tất cả các giao dịch trong hệ sinh thái ShowHand, bao gồm các trò chơi trực tuyến và nền tảng giải trí khác nhau. Token HANDY hoạt động trên mô hình giảm phát, với một phần token được đốt cháy trong mỗi giao dịch, làm giảm tổng cung cấp theo thời gian. Mô hình này nhằm duy trì giá trị của token và khuyến khích việc sử dụng nó trong nền tảng ShowHand.

Hướng dẫn mua & đầu tư Handy tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Handy? Mua HANDY nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Handy. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Handy (HANDY).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Handy sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Handy (HANDY)

Bạn có thể làm gì với Handy

Sở hữu Handy mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Handy (HANDY) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Handy (HANDY) là gì

HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously.

Nguồn Handy

Để hiểu thêm về Handy, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Handy
Block Explorer

Danh mục :

Ethereum Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Handy

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:50:12 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Handy (HANDY)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Handy

HANDY USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short HANDY với đòn bẩy. Khám phá giao dịch HANDY USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Handy (HANDY) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Handy theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
HANDY/USDT
₫47.935404
₫47.935404₫47.935404
-1.77%
29.12M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán HANDY sang VND

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1 HANDY = 47.940667 VND