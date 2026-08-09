Giá Handy hôm nay

Giá Handy (HANDY) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0018218, biến động 1.81% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HANDY sang VND là ₫ 0.0018218 mỗi HANDY.

Handy hiện xếp hạng #2061 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 12.02M, với nguồn cung lưu hành 6.60B HANDY. Trong vòng 24 giờ qua, HANDY được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001728 (thấp) đến ₫ 0.0020064 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 7,362.94463135, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 4.735218145465627635.

Về hiệu suất ngắn hạn, HANDY biến động -2.13% trong giờ qua và -10.22% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.03K.

Thông tin thị trường Handy (HANDY)

Xếp hạng No.2061 Vốn hóa thị trường ₫ 12.02M₫ 12.02M ₫ 12.02M Khối lượng (24H) ₫ 54.03K₫ 54.03K ₫ 54.03K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 18.22M₫ 18.22M ₫ 18.22M Nguồn cung lưu thông 6.60B 6.60B 6.60B Nguồn cung tối đa 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 65.95% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Handy là ₫ 12.02M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.03K. Nguồn cung lưu hành của HANDY là 6.60B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18.22M.