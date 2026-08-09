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Giá 114514 theo thời gian thực hôm nay là 0.0006932 VND. Vốn hoá thị trường của 114514 là -- VND. Theo dõi cập nhật giá 114514 sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá 114514 theo thời gian thực hôm nay là 0.0006932 VND. Vốn hoá thị trường của 114514 là -- VND. Theo dõi cập nhật giá 114514 sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về 114514

Thông tin giá 114514

114514 là gì

Tokenomics của 114514

Dự báo giá 114514

Lịch sử 114514

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Giá 114514(114514)

Giá theo thời gian thực 1 114514 sang VND

₫18.241558
₫18.241558₫18.241558
-14.39%1D
VND
Biểu đồ giá 114514 (114514) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 16:24:37 (UTC+8)

Giá 114514 hôm nay

Giá 114514 (114514) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0006932, biến động 14.39% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 114514 sang VND là ₫ 0.0006932 mỗi 114514.

114514 hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- 114514. Trong vòng 24 giờ qua, 114514 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0006768 (thấp) đến ₫ 0.0008606 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, 114514 biến động -2.10% trong giờ qua và -29.49% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.58K.

Thông tin thị trường 114514 (114514)

--
----

₫ 57.58K
₫ 57.58K₫ 57.58K

₫ 693.03K
₫ 693.03K₫ 693.03K

--
----

999,755,921.843922
999,755,921.843922 999,755,921.843922

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của 114514 là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.58K. Nguồn cung lưu hành của 114514 là --, với tổng nguồn cung là 999755921.843922. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 693.03K.

Lịch sử giá 114514 theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0006768
₫ 0.0006768₫ 0.0006768
Thấp nhất 24H
₫ 0.0008606
₫ 0.0008606₫ 0.0008606
Cao nhất 24H

₫ 0.0006768
₫ 0.0006768₫ 0.0006768

₫ 0.0008606
₫ 0.0008606₫ 0.0008606

--
----

--
----

-2.10%

-14.39%

-29.49%

-29.49%

Lịch sử giá theo VND của 114514 (114514)

Theo dõi biến động giá của 114514 trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -3.066184086-14.39%
30 ngày₫ -0.0016388-70.28%
60 ngày₫ -0.0004137-37.38%
90 ngày₫ -0.0009662-58.23%
Biến động giá 114514 hôm nay

Hôm nay, 114514 đã biến động ₫ -3.066184086 (-14.39%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá 114514 trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0016388 (-70.28%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá 114514 trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, 114514 đã biến động ₫ -0.0004137 (-37.38%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá 114514 trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0009662 (-58.23%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của 114514 (114514)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá 114514.

Phân tích 114514

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của 114514. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường 114514 hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường 114514: xu hướng tăng, tăng 72% | giảm 28%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

【Cấu trúc thị trường】 114514_USDT đang giao dịch dưới hệ thống trung tâm trên khung thời gian 4 giờ, với mức giá hiện tại là 2.6E-4, cao hơn 3.14% so với vùng trung tâm 2.521E-4. Nhóm đường MA và EMA đang phát ra tín hiệu mua ở mức 5–6, trong khi hệ thống đường trung bình động ngắn hạn vẫn duy trì sự sắp xếp theo chiều tăng. Giá hiện đang nằm trên điểm trung tâm, nhưng khoảng cách đến ngưỡng kháng cự R1 tại 2.543E-4 chỉ còn 2.27%. 【Trạng thái động lượng】 Chỉ báo MACD đã ghi nhận tín hiệu cắt vàng, cho thấy lực mua bắt đầu tích lũy. Chỉ số RSI đang nằm trong vùng trung tính, phân bố động lượng chưa xuất hiện trạng thái cực đoan. Các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn thể hiện xu hướng động lượng đang nghiêng về phía phe mua, với các chỉ báo nhanh và chỉ báo xu hướng cùng hướng. 【Mức giá quan trọng】 Ngưỡng kháng cự phía trên: - R1: 2.543E-4, cách mức giá hiện tại 2.27%. - R2: 2.577E-4, cách mức giá hiện tại 7.81%, đây là mức tham khảo xa hơn. Ngưỡng hỗ trợ phía dưới: - S1: 2.487E-4, cách mức giá hiện tại 4.42%. - Vùng trung tâm 2.521E-4, cách mức giá hiện tại 3.14%, được xem là mức giá quan trọng gần nhất.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá 114514?

Token “114514” dường như là một meme hoặc đồng tiền điện tử dựa trên cộng đồng. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thường bao gồm: động lực cung – cầu, tâm lý cộng đồng và mức độ lan tỏa trên mạng xã hội, khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch, hoạt động của nhà tạo lập thị trường, xu hướng chung của thị trường tiền điện tử, tác động từ tin tức về quy định pháp luật cũng như hành vi giao dịch mang tính đầu cơ.

Tại sao mọi người muốn biết giá 114514 hôm nay?

Mọi người muốn biết giá token 114514 hôm nay vì nhiều lý do: theo dõi hiệu suất đầu tư, đưa ra quyết định mua/bán, quản lý danh mục đầu tư, phân tích thị trường và cập nhật thường xuyên về biến động giá. Các nhà giao dịch theo dõi giá cả hàng ngày để xác định xu hướng, đánh giá mức độ sinh lời và thực hiện các giao dịch một cách hiệu quả.

Dự đoán giá 114514

Dự đoán giá 114514 (114514) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của 114514 vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá 114514 (114514) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của 114514 có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá 114514 sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá 114514 cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá 114514.

Hướng dẫn mua & đầu tư 114514 tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với 114514? Mua 114514 nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua 114514. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua 114514 (114514).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và 114514 sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua 114514 (114514)

Bạn có thể làm gì với 114514

Sở hữu 114514 mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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114514 (114514) là gì

Tên token bắt nguồn từ meme số trên internet Nhật Bản "114514", thường được cộng đồng liên tưởng đến các trò đùa tiểu văn hóa ngách như Yajuu Senpai.

Nguồn 114514

Để hiểu thêm về 114514, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về 114514

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 16:24:37 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành 114514 (114514)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về 114514

114514 USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short 114514 với đòn bẩy. Khám phá giao dịch 114514 USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường 114514 (114514) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá 114514 theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
114514/USDT
₫18.2178745
₫18.2178745₫18.2178745
-14.41%
75.67M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán 114514 sang VND

Số lượng

114514
114514
VND
VND

1 114514 = 18.241558 VND