Giá 114514 hôm nay

Giá 114514 (114514) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0006932, biến động 14.39% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 114514 sang VND là ₫ 0.0006932 mỗi 114514.

114514 hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- 114514. Trong vòng 24 giờ qua, 114514 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0006768 (thấp) đến ₫ 0.0008606 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, 114514 biến động -2.10% trong giờ qua và -29.49% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.58K.

Thông tin thị trường 114514 (114514)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 57.58K₫ 57.58K ₫ 57.58K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 693.03K₫ 693.03K ₫ 693.03K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 999,755,921.843922 999,755,921.843922 999,755,921.843922 Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của 114514 là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.58K. Nguồn cung lưu hành của 114514 là --, với tổng nguồn cung là 999755921.843922. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 693.03K.