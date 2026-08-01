Giá VOOI hôm nay

Giá VOOI (VOOI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.008535, biến động 0.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VOOI sang VND là ₫ 0.008535 mỗi VOOI.

VOOI hiện xếp hạng #1701 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.69M, với nguồn cung lưu hành 314.85M VOOI. Trong vòng 24 giờ qua, VOOI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.008469 (thấp) đến ₫ 0.008584 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,356.08920939109520205, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 112.83896279687482260.

Về hiệu suất ngắn hạn, VOOI biến động -0.02% trong giờ qua và +15.85% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 52.04K.

Thông tin thị trường VOOI (VOOI)

Xếp hạng No.1701 Vốn hóa thị trường ₫ 2.69M₫ 2.69M ₫ 2.69M Khối lượng (24H) ₫ 52.04K₫ 52.04K ₫ 52.04K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 8.54M₫ 8.54M ₫ 8.54M Nguồn cung lưu thông 314.85M 314.85M 314.85M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 31.48% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của VOOI là ₫ 2.69M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 52.04K. Nguồn cung lưu hành của VOOI là 314.85M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 8.54M.