Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá AaveToken theo thời gian thực hôm nay là 91.61 VND. Vốn hoá thị trường của AAVE là 1,411,611,823.7321478298 VND. Theo dõi cập nhật giá AAVE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá AaveToken theo thời gian thực hôm nay là 91.61 VND. Vốn hoá thị trường của AAVE là 1,411,611,823.7321478298 VND. Theo dõi cập nhật giá AAVE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về AAVE

Thông tin giá AAVE

AAVE là gì

Whitepaper AAVE

Website chính thức AAVE

Tokenomics của AAVE

Dự báo giá AAVE

Lịch sử AAVE

Hướng dẫn mua AAVE

Chuyển đổi AAVE sang fiat

AAVE Spot

AAVE USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo AaveToken

Giá AaveToken(AAVE)

Giá theo thời gian thực 1 AAVE sang VND

₫2,410,717.15
₫2,410,717.15₫2,410,717.15
+0.37%1D
VND
Biểu đồ giá AaveToken (AAVE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 16:31:30 (UTC+8)

Giá AaveToken hôm nay

Giá AaveToken (AAVE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 91.61, biến động 0.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AAVE sang VND là ₫ 91.61 mỗi AAVE.

AaveToken hiện xếp hạng #54 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.41B, với nguồn cung lưu hành 15.41M AAVE. Trong vòng 24 giờ qua, AAVE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 90.04 (thấp) đến ₫ 92.05 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 17,548,551.91106955, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AAVE biến động -0.15% trong giờ qua và -0.15% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 206.78K.

Thông tin thị trường AaveToken (AAVE)

No.54

₫ 1.41B
₫ 1.41B₫ 1.41B

₫ 206.78K
₫ 206.78K₫ 206.78K

₫ 1.47B
₫ 1.47B₫ 1.47B

15.41M
15.41M 15.41M

16,000,000
16,000,000 16,000,000

0.04%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của AaveToken là ₫ 1.41B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 206.78K. Nguồn cung lưu hành của AAVE là 15.41M, với tổng nguồn cung là 16000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.47B.

Lịch sử giá AaveToken theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 90.04
₫ 90.04₫ 90.04
Thấp nhất 24H
₫ 92.05
₫ 92.05₫ 92.05
Cao nhất 24H

₫ 90.04
₫ 90.04₫ 90.04

₫ 92.05
₫ 92.05₫ 92.05

₫ 17,548,551.91106955
₫ 17,548,551.91106955₫ 17,548,551.91106955

₫ 0
₫ 0₫ 0

-0.15%

+0.37%

-0.15%

-0.15%

Lịch sử giá theo VND của AaveToken (AAVE)

Theo dõi biến động giá của AaveToken trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +8,886.7724+0.37%
30 ngày₫ -3.17-3.35%
60 ngày₫ +31.01+51.17%
90 ngày₫ -8.5-8.50%
Biến động giá AaveToken hôm nay

Hôm nay, AAVE đã biến động ₫ +8,886.7724 (+0.37%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá AaveToken trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -3.17 (-3.35%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá AaveToken trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, AAVE đã biến động ₫ +31.01 (+51.17%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá AaveToken trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -8.5 (-8.50%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của AaveToken (AAVE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá AaveToken.

Phân tích AaveToken

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của AaveToken. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường AaveToken hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường AAVE: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

AAVE_USDT在4小时周期内运行于中枢89.6633上方，当前价格为90.23，已成功突破R1阻力位90.1766。目前价格位于S2至R2区间偏上位置，多头结构占据主导地位。枢纽体系显示买盘力量强劲，推动价格站上关键分水岭，市场重心整体呈现上移趋势。 均线组合发出3-4级别的买入信号，EMA与MA呈同向排列，进一步确认了趋势的延续性。MACD指标形成金叉，动能指标由弱转强，表明上涨动力正在增强。RSI处于中性区域，未出现超买背离现象，说明上涨空间尚未被完全透支。快慢指标共振向上，波动率保持稳定，未见极端发散迹象。 近期支撑位位于R1转化位90.1766，距离当前价格仅0.05%；下方中枢89.6633提供次级支撑，距离为0.63%。远端参考点S1价位为89.3866，距离当前价格0.93%。上方直接阻力位为R2价位90.4533，距离当前价格0.25%。若价格能够稳固站稳90.1766，则有望进一步测试90.4533这一关键关口。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá AaveToken?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá token AAVE:

1. Tâm lý thị trường DeFi và tổng giá trị bị khóa (TVL) trong giao thức Aave
2. Lãi suất cùng với nhu cầu cho vay và đi vay trên nền tảng
3. Các bản nâng cấp giao thức, tính năng mới và các đề xuất về quản trị
4. Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tương quan với Bitcoin
5. Tin tức về quy định có tác động đến lĩnh vực DeFi
6. Sự cạnh tranh từ các giao thức cho vay khác
7. Tính tiện ích của token và phần thưởng staking
8. Mức độ áp dụng dịch vụ DeFi bởi các tổ chức lớn

Tại sao mọi người muốn biết giá AaveToken hôm nay?

Mọi người muốn biết giá AAVE hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư và xác định thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi thị trường. Vì AAVE là một token quản trị DeFi chủ chốt của giao thức cho vay Aave, nên giá của nó ảnh hưởng đến phần thưởng staking và quyền bỏ phiếu.

Dự đoán giá AaveToken

Dự đoán giá AaveToken (AAVE) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của AAVE vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá AaveToken (AAVE) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của AaveToken có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá AaveToken sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá AAVE cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá AaveToken.

Giới thiệu AaveToken

Aave (AAVE) là một giao thức tài chính phi tập trung cho phép mọi người cho vay và mượn tiền điện tử. Những người cho vay kiếm lãi bằng cách gửi tài sản kỹ thuật số vào các hồ chứa thanh khoản được tạo ra đặc biệt, trong khi người mượn có thể sử dụng tiền điện tử của họ như tài sản thế chấp để vay mượn. Những khoản vay này được thực hiện thông qua hợp đồng thông minh trên blockchain Ethereum, loại bỏ nhu cầu phải có một bên trung gian. AAVE, token gốc của nền tảng Aave, phục vụ nhiều mục đích bao gồm quản trị, nơi các chủ sở hữu có thể bỏ phiếu về các quyết định quan trọng của giao thức, và như một mô-đun an toàn, cung cấp một hình thức bảo hiểm cho giao thức. Số lượng token cung cấp là cố định, không có cơ chế phát hành hoặc lạm phát.

Hướng dẫn mua & đầu tư AaveToken tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với AaveToken? Mua AAVE nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua AaveToken. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua AaveToken (AAVE).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và AaveToken sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua AaveToken (AAVE)

Bạn có thể làm gì với AaveToken

Sở hữu AaveToken mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua AaveToken (AAVE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

AaveToken (AAVE) là gì

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

Whitepaper

Nguồn AaveToken

Để hiểu thêm về AaveToken, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức AaveToken
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về AaveToken

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 16:31:30 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành AaveToken (AAVE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về AaveToken

AAVE USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short AAVE với đòn bẩy. Khám phá giao dịch AAVE USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường AaveToken (AAVE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá AaveToken theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
AAVE/USDT
₫2,411,243.45
₫2,411,243.45₫2,411,243.45
+0.30%
2.27K (USDT)
AAVE/USDC
₫2,410,717.15
₫2,410,717.15₫2,410,717.15
+0.39%
275.63 (USDT)
AAVE/USD1
₫2,412,296.05
₫2,412,296.05₫2,412,296.05
+0.48%
625.69 (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫5,941.92700
₫5,941.92700₫5,941.92700

-10.00%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫73,900.4145
₫73,900.4145₫73,900.4145

+138.49%

JMDT

JMDT

JMDT

₫26,659.7265
₫26,659.7265₫26,659.7265

+4.61%

STONK

STONK

STONK

₫173.547425
₫173.547425₫173.547425

-6.01%

Squid

Squid

QUID

₫2,375.71820
₫2,375.71820₫2,375.71820

-0.51%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫115.733370
₫115.733370₫115.733370

+151.89%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫73,900.4145
₫73,900.4145₫73,900.4145

+138.49%

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,103.087430
₫4,103.087430₫4,103.087430

+118.99%

Aether Network

Aether Network

AET

₫1,442.0620
₫1,442.0620₫1,442.0620

+109.16%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₫6.5998020
₫6.5998020₫6.5998020

+67.20%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán AAVE sang VND

Số lượng

AAVE
AAVE
VND
VND

1 AAVE = 2,410,717.15 VND