Giá AaveToken hôm nay

Giá AaveToken (AAVE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 91.61, biến động 0.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AAVE sang VND là ₫ 91.61 mỗi AAVE.

AaveToken hiện xếp hạng #54 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.41B, với nguồn cung lưu hành 15.41M AAVE. Trong vòng 24 giờ qua, AAVE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 90.04 (thấp) đến ₫ 92.05 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 17,548,551.91106955, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AAVE biến động -0.15% trong giờ qua và -0.15% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 206.78K.

Thông tin thị trường AaveToken (AAVE)

Xếp hạng No.54 Vốn hóa thị trường ₫ 1.41B₫ 1.41B ₫ 1.41B Khối lượng (24H) ₫ 206.78K₫ 206.78K ₫ 206.78K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.47B₫ 1.47B ₫ 1.47B Nguồn cung lưu thông 15.41M 15.41M 15.41M Tổng cung 16,000,000 16,000,000 16,000,000 Thị phần 0.04% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của AaveToken là ₫ 1.41B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 206.78K. Nguồn cung lưu hành của AAVE là 15.41M, với tổng nguồn cung là 16000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.47B.