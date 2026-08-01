Giá WAX hôm nay

Giá WAX (WAXP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003945, biến động 0.20% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WAXP sang VND là ₫ 0.003945 mỗi WAXP.

WAX hiện xếp hạng #705 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 18.17M, với nguồn cung lưu hành 4.61B WAXP. Trong vòng 24 giờ qua, WAXP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003826 (thấp) đến ₫ 0.003983 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 131,896.303315162652935, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 114.00944218433763040.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAXP biến động +0.40% trong giờ qua và +5.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 77.92K.

Thông tin thị trường WAX (WAXP)

Xếp hạng No.705 Vốn hóa thị trường ₫ 18.17M₫ 18.17M ₫ 18.17M Khối lượng (24H) ₫ 77.92K₫ 77.92K ₫ 77.92K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 18.18M₫ 18.18M ₫ 18.18M Nguồn cung lưu thông 4.61B 4.61B 4.61B Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 4,608,433,461.25163269 4,608,433,461.25163269 4,608,433,461.25163269 Blockchain công khai WAX

Vốn hoá thị trường hiện tại của WAX là ₫ 18.17M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 77.92K. Nguồn cung lưu hành của WAXP là 4.61B, với tổng nguồn cung là 4608433461.25163269. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18.18M.