Giá WAX(WAXP)
Giá WAX (WAXP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003945, biến động 0.20% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WAXP sang VND là ₫ 0.003945 mỗi WAXP.
WAX hiện xếp hạng #705 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 18.17M, với nguồn cung lưu hành 4.61B WAXP. Trong vòng 24 giờ qua, WAXP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003826 (thấp) đến ₫ 0.003983 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 131,896.303315162652935, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 114.00944218433763040.
Về hiệu suất ngắn hạn, WAXP biến động +0.40% trong giờ qua và +5.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 77.92K.
No.705
WAX
Vốn hoá thị trường hiện tại của WAX là ₫ 18.17M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 77.92K. Nguồn cung lưu hành của WAXP là 4.61B, với tổng nguồn cung là 4608433461.25163269. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18.18M.
+0.40%
+0.20%
+5.67%
+5.67%
Theo dõi biến động giá của WAX trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +0.20705335
|+0.20%
|30 ngày
|₫ -0.000065
|-1.63%
|60 ngày
|₫ -0.000488
|-11.01%
|90 ngày
|₫ -0.003335
|-45.82%
Hôm nay, WAXP đã biến động ₫ +0.20705335 (+0.20%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000065 (-1.63%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, WAXP đã biến động ₫ -0.000488 (-11.01%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.003335 (-45.82%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của WAX (WAXP)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá WAX.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của WAX. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường WAXP: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
WAXP_USDT在4小时周期内运行于0.003871中枢上方。当前价格0.003933位于R2阻力位0.003915之上。价格已突破枢纽体系的上沿，多头结构在短期内占据主导地位。技术指标呈现向上发散形态，均线系统维持多头排列，MACD形成金叉信号，动能向买方集中。RSI处于中性区域，快慢指标方向一致，波动率维持在常规区间，未出现极端超买或超卖状态。近端关键价位为R2对应的0.003915，该价位距离现价约0.5%；下方最近支撑位于中枢0.003871，该价位距离现价约1.6%。远端参考价位为S1对应的0.003852，上方暂无直接的历史阻力数据。价格需确认站稳0.003915一线。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của WAX có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
WAXP (Worldwide Asset eXchange Protocol) là một nền tảng phi tập trung được thiết kế để tạo điều kiện cho việc tạo ra, mua, bán và giao dịch hàng hóa ảo và đồ sưu tập. Được xây dựng trên blockchain EOS, WAXP sử dụng cơ chế đồng thuận delegated proof-of-stake (DPoS) để đảm bảo giao dịch nhanh chóng, hiệu quả và khả năng mở rộng cao. Trường hợp sử dụng chính của nền tảng là trong lĩnh vực trò chơi video và thương mại điện tử, nơi nó cung cấp một thị trường cho người chơi để giao dịch các mặt hàng trong trò chơi và các tài sản số khác. Với token WAXP gốc của nó, người dùng có thể tham gia vào quản trị nền tảng, thanh toán phí giao dịch và đặt cược để kiếm phần thưởng. Là một giải pháp dựa trên blockchain, WAXP nhằm mục đích dân chủ hóa thị trường hàng hóa ảo, làm cho nó có thể tiếp cận được với bất kỳ ai, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.
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WAX (WAXP) là một blockchain được xây dựng có mục đích, được phát hành vào năm 2017, được thiết kế để thực hiện các giao dịch thương mại điện tử nhanh hơn, đơn giản hơn và an toàn hơn cho mọi bên tham gia. WAX blockchain sử dụng bằng chứng cổ phần được ủy quyền (DPoS) làm cơ chế đồng thuận của nó. Nó hoàn toàn tương thích với EOS.
Để hiểu thêm về WAX, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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