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Giá WAX theo thời gian thực hôm nay là 0.003945 VND. Vốn hoá thị trường của WAXP là 18,172,629.550189973904 VND. Theo dõi cập nhật giá WAXP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá WAX theo thời gian thực hôm nay là 0.003945 VND. Vốn hoá thị trường của WAXP là 18,172,629.550189973904 VND. Theo dõi cập nhật giá WAXP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá WAX(WAXP)

Giá theo thời gian thực 1 WAXP sang VND

₫103.73373
₫103.73373₫103.73373
+0.20%1D
VND
Biểu đồ giá WAX (WAXP) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:34:54 (UTC+8)

Giá WAX hôm nay

Giá WAX (WAXP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003945, biến động 0.20% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WAXP sang VND là ₫ 0.003945 mỗi WAXP.

WAX hiện xếp hạng #705 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 18.17M, với nguồn cung lưu hành 4.61B WAXP. Trong vòng 24 giờ qua, WAXP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003826 (thấp) đến ₫ 0.003983 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 131,896.303315162652935, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 114.00944218433763040.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAXP biến động +0.40% trong giờ qua và +5.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 77.92K.

Thông tin thị trường WAX (WAXP)

No.705

₫ 18.17M
₫ 18.17M₫ 18.17M

₫ 77.92K
₫ 77.92K₫ 77.92K

₫ 18.18M
₫ 18.18M₫ 18.18M

4.61B
4.61B 4.61B

--
----

4,608,433,461.25163269
4,608,433,461.25163269 4,608,433,461.25163269

WAX

Vốn hoá thị trường hiện tại của WAX là ₫ 18.17M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 77.92K. Nguồn cung lưu hành của WAXP là 4.61B, với tổng nguồn cung là 4608433461.25163269. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18.18M.

Lịch sử giá WAX theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.003826
₫ 0.003826₫ 0.003826
Thấp nhất 24H
₫ 0.003983
₫ 0.003983₫ 0.003983
Cao nhất 24H

₫ 0.003826
₫ 0.003826₫ 0.003826

₫ 0.003983
₫ 0.003983₫ 0.003983

₫ 131,896.303315162652935
₫ 131,896.303315162652935₫ 131,896.303315162652935

₫ 114.00944218433763040
₫ 114.00944218433763040₫ 114.00944218433763040

+0.40%

+0.20%

+5.67%

+5.67%

Lịch sử giá theo VND của WAX (WAXP)

Theo dõi biến động giá của WAX trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.20705335+0.20%
30 ngày₫ -0.000065-1.63%
60 ngày₫ -0.000488-11.01%
90 ngày₫ -0.003335-45.82%
Biến động giá WAX hôm nay

Hôm nay, WAXP đã biến động ₫ +0.20705335 (+0.20%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá WAX trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000065 (-1.63%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá WAX trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, WAXP đã biến động ₫ -0.000488 (-11.01%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá WAX trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.003335 (-45.82%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của WAX (WAXP)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá WAX.

Phân tích WAX

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của WAX. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường WAX hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường WAXP: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

WAXP_USDT在4小时周期内运行于0.003871中枢上方。当前价格0.003933位于R2阻力位0.003915之上。价格已突破枢纽体系的上沿，多头结构在短期内占据主导地位。技术指标呈现向上发散形态，均线系统维持多头排列，MACD形成金叉信号，动能向买方集中。RSI处于中性区域，快慢指标方向一致，波动率维持在常规区间，未出现极端超买或超卖状态。近端关键价位为R2对应的0.003915，该价位距离现价约0.5%；下方最近支撑位于中枢0.003871，该价位距离现价约1.6%。远端参考价位为S1对应的0.003852，上方暂无直接的历史阻力数据。价格需确认站稳0.003915一线。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá WAX?

Giá WAX (WAXP) chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Mức độ ứng dụng trong lĩnh vực game - WAX tập trung vào các NFT và dApp dành cho game, vì vậy khi lượng người dùng các nền tảng game tăng lên sẽ thúc đẩy nhu cầu.
2. Xu hướng thị trường NFT - Là một blockchain chuyên về game, mức độ phổ biến của NFT có tác động trực tiếp đến giá trị của WAXP.
3. Các thông báo hợp tác - Những mối quan hệ hợp tác với các nhà phát triển game và các thương hiệu lớn giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
4. Tính tiện ích của token - WAXP được sử dụng để staking, quản trị và thanh toán phí giao dịch trên blockchain WAX.
5. Tâm lý thị trường - Tình hình chung của thị trường tiền điện tử ảnh hưởng đến giá WAXP cùng với các đồng altcoin khác.
6. Cạnh tranh - Hiệu suất của WAX so với các blockchain game khác như Enjin hay Immutable X.
7. Phát triển kỹ thuật - Các bản nâng cấp nền tảng và những tính năng mới có thể ảnh hưởng đến giá trị dài hạn.
8. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản - Hoạt động giao dịch càng sôi nổi thường đi kèm với mức độ biến động giá cao hơn.

Tại sao mọi người muốn biết giá WAX hôm nay?

Mọi người muốn biết giá WAX (WAXP) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Vì WAX cung cấp năng lượng cho các sàn giao dịch NFT và nền tảng trò chơi, nên những biến động về giá sẽ ảnh hưởng đến giá trị tài sản số và lợi nhuận từ giao dịch của họ.

Dự đoán giá WAX

Dự đoán giá WAX (WAXP) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của WAXP vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá WAX (WAXP) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của WAX có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá WAX sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá WAXP cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá WAX.

Giới thiệu WAX

WAXP (Worldwide Asset eXchange Protocol) là một nền tảng phi tập trung được thiết kế để tạo điều kiện cho việc tạo ra, mua, bán và giao dịch hàng hóa ảo và đồ sưu tập. Được xây dựng trên blockchain EOS, WAXP sử dụng cơ chế đồng thuận delegated proof-of-stake (DPoS) để đảm bảo giao dịch nhanh chóng, hiệu quả và khả năng mở rộng cao. Trường hợp sử dụng chính của nền tảng là trong lĩnh vực trò chơi video và thương mại điện tử, nơi nó cung cấp một thị trường cho người chơi để giao dịch các mặt hàng trong trò chơi và các tài sản số khác. Với token WAXP gốc của nó, người dùng có thể tham gia vào quản trị nền tảng, thanh toán phí giao dịch và đặt cược để kiếm phần thưởng. Là một giải pháp dựa trên blockchain, WAXP nhằm mục đích dân chủ hóa thị trường hàng hóa ảo, làm cho nó có thể tiếp cận được với bất kỳ ai, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Hướng dẫn mua & đầu tư WAX tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với WAX? Mua WAXP nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua WAX. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua WAX (WAXP).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và WAX sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua WAX (WAXP)

Bạn có thể làm gì với WAX

Sở hữu WAX mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua WAX (WAXP) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

WAX (WAXP) là gì

WAX (WAXP) là một blockchain được xây dựng có mục đích, được phát hành vào năm 2017, được thiết kế để thực hiện các giao dịch thương mại điện tử nhanh hơn, đơn giản hơn và an toàn hơn cho mọi bên tham gia. WAX blockchain sử dụng bằng chứng cổ phần được ủy quyền (DPoS) làm cơ chế đồng thuận của nó. Nó hoàn toàn tương thích với EOS.

Nguồn WAX

Để hiểu thêm về WAX, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức WAX
Block Explorer

Danh mục :

Ethereum EcosystemGaming (GameFi)Gaming Blockchains

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về WAX

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:34:54 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành WAX (WAXP)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về WAX

WAXP USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short WAXP với đòn bẩy. Khám phá giao dịch WAXP USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường WAX (WAXP) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá WAX theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
WAXP/USDT
₫103.83899
₫103.83899₫103.83899
+0.33%
19.95M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán WAXP sang VND

Số lượng

WAXP
WAXP
VND
VND

1 WAXP = 103.812675 VND