Giá ELF hôm nay

Giá ELF (ELF) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.05919, biến động 0.73% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ELF sang VND là ₫ 0.05919 mỗi ELF.

ELF hiện xếp hạng #390 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 48.66M, với nguồn cung lưu hành 822.04M ELF. Trong vòng 24 giờ qua, ELF được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.05837 (thấp) đến ₫ 0.05944 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 72,778.8711655139933375, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 777.60377727971642355.

Về hiệu suất ngắn hạn, ELF biến động +0.85% trong giờ qua và -1.78% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.07K.

Thông tin thị trường ELF (ELF)

Xếp hạng No.390 Vốn hóa thị trường ₫ 48.66M₫ 48.66M ₫ 48.66M Khối lượng (24H) ₫ 54.07K₫ 54.07K ₫ 54.07K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 58.98M₫ 58.98M ₫ 58.98M Nguồn cung lưu thông 822.04M 822.04M 822.04M Tổng cung 996,445,552.1261811 996,445,552.1261811 996,445,552.1261811 Ngày phát hành 2017-12-21 00:00:00 Giá phát hành ₫ 2,605.185₫ 2,605.185 ₫ 2,605.185 Blockchain công khai NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của ELF là ₫ 48.66M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.07K. Nguồn cung lưu hành của ELF là 822.04M, với tổng nguồn cung là 996445552.1261811. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 58.98M.