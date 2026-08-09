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Giá ELF theo thời gian thực hôm nay là 0.05919 VND. Vốn hoá thị trường của ELF là 48,656,789.911156121328 VND. Theo dõi cập nhật giá ELF sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá ELF theo thời gian thực hôm nay là 0.05919 VND. Vốn hoá thị trường của ELF là 48,656,789.911156121328 VND. Theo dõi cập nhật giá ELF sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá ELF(ELF)

Giá theo thời gian thực 1 ELF sang VND

₫1,560.21635
₫1,560.21635₫1,560.21635
+0.73%1D
VND
Biểu đồ giá ELF (ELF) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:57:28 (UTC+8)

Giá ELF hôm nay

Giá ELF (ELF) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.05919, biến động 0.73% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ELF sang VND là ₫ 0.05919 mỗi ELF.

ELF hiện xếp hạng #390 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 48.66M, với nguồn cung lưu hành 822.04M ELF. Trong vòng 24 giờ qua, ELF được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.05837 (thấp) đến ₫ 0.05944 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 72,778.8711655139933375, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 777.60377727971642355.

Về hiệu suất ngắn hạn, ELF biến động +0.85% trong giờ qua và -1.78% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.07K.

Thông tin thị trường ELF (ELF)

No.390

₫ 48.66M
₫ 48.66M₫ 48.66M

₫ 54.07K
₫ 54.07K₫ 54.07K

₫ 58.98M
₫ 58.98M₫ 58.98M

822.04M
822.04M 822.04M

996,445,552.1261811
996,445,552.1261811 996,445,552.1261811

2017-12-21 00:00:00

₫ 2,605.185
₫ 2,605.185₫ 2,605.185

NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của ELF là ₫ 48.66M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.07K. Nguồn cung lưu hành của ELF là 822.04M, với tổng nguồn cung là 996445552.1261811. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 58.98M.

Lịch sử giá ELF theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.05837
₫ 0.05837₫ 0.05837
Thấp nhất 24H
₫ 0.05944
₫ 0.05944₫ 0.05944
Cao nhất 24H

₫ 0.05837
₫ 0.05837₫ 0.05837

₫ 0.05944
₫ 0.05944₫ 0.05944

₫ 72,778.8711655139933375
₫ 72,778.8711655139933375₫ 72,778.8711655139933375

₫ 777.60377727971642355
₫ 777.60377727971642355₫ 777.60377727971642355

+0.85%

+0.73%

-1.78%

-1.78%

Lịch sử giá theo VND của ELF (ELF)

Theo dõi biến động giá của ELF trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +11.307038+0.73%
30 ngày₫ -0.00242-3.93%
60 ngày₫ -0.00327-5.24%
90 ngày₫ -0.02274-27.76%
Biến động giá ELF hôm nay

Hôm nay, ELF đã biến động ₫ +11.307038 (+0.73%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá ELF trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00242 (-3.93%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá ELF trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ELF đã biến động ₫ -0.00327 (-5.24%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá ELF trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.02274 (-27.76%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của ELF (ELF)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá ELF.

Phân tích ELF

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của ELF. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá ELF?

Giá của ELF (aelf) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
2. Những tiến bộ về công nghệ và các bản cập nhật nền tảng
3. Các thông báo về quan hệ đối tác và sự phát triển của hệ sinh thái
4. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
5. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến các dự án blockchain
6. Sự cạnh tranh từ các nền tảng blockchain khác
7. Tính tiện ích của token và phần thưởng staking
8. Mức độ hoạt động của nhà phát triển cũng như tỷ lệ áp dụng dApp trên mạng lưới

Tại sao mọi người muốn biết giá ELF hôm nay?

Mọi người muốn biết giá ELF hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư, căn chỉnh thời điểm mua/bán, theo dõi hiệu suất đầu tư cũng như cập nhật xu hướng thị trường. Biến động giá cả giúp nhà đầu tư đánh giá mức sinh lời, lập kế hoạch chiến lược và ứng phó với tình trạng biến động.

Dự đoán giá ELF

Dự đoán giá ELF (ELF) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ELF vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá ELF (ELF) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của ELF có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá ELF sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ELF cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá ELF.

Giới thiệu ELF

aelf (ELF) là một mạng lưới blockchain điện toán đám mây phi tập trung nhằm cung cấp một hệ điều hành hiệu quả và tùy chỉnh cao. Mục tiêu chính của dự án là giải quyết những thách thức về khả năng mở rộng, phân tách tài nguyên và mô hình quản trị linh hoạt đang tồn tại trong các hệ thống blockchain hiện tại. Mạng lưới aelf hoạt động trên cơ chế đồng thuận Delegated Proof-of-Stake (DPoS), cho phép khả năng mở rộng và hiệu suất tốt hơn. Token ELF, tiền điện tử bản địa của mạng lưới aelf, được sử dụng cho phí giao dịch và hoạt động của hợp đồng thông minh, cũng như trong việc quản trị mạng lưới thông qua cơ chế bỏ phiếu.

Hướng dẫn mua & đầu tư ELF tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với ELF? Mua ELF nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua ELF. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua ELF (ELF).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và ELF sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua ELF (ELF)

Bạn có thể làm gì với ELF

Sở hữu ELF mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua ELF (ELF) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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ELF (ELF) là gì

aelf là mạng lưới blockchain Layer 1 được tăng cường AI, tận dụng ngôn ngữ lập trình C# mạnh mẽ để đạt hiệu quả và khả năng mở rộng trên toàn bộ kiến ​​trúc nhiều lớp tinh vi của mình. Được thành lập vào năm 2017 với trung tâm toàn cầu tại Singapore, aelf là công ty tiên phong trong ngành, dẫn đầu Châu Á trong việc phát triển blockchain tích hợp AI tiên tiến và công nghệ Layer 2 ZK Rollup dạng mô-đun, đảm bảo nền tảng hiệu quả, chi phí thấp và bảo mật cao, thân thiện với cả nhà phát triển và người dùng. Phù hợp với tầm nhìn tiến bộ của mình, aelf cam kết thúc đẩy sự đổi mới trong hệ sinh thái và áp dụng công nghệ Web3 và AI.

Nguồn ELF

Để hiểu thêm về ELF, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức ELF
Block Explorer

Danh mục :

Aelf EcosystemBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về ELF

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:57:28 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành ELF (ELF)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về ELF

ELF USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ELF với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ELF USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường ELF (ELF) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá ELF theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ELF/USDT
₫1,554.1639
₫1,554.1639₫1,554.1639
+0.49%
923.26K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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1 ELF = 1,557.58485 VND