Giá PMG hôm nay

Giá PMG (PMG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0011519, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PMG sang VND là ₫ 0.0011519 mỗi PMG.

PMG hiện xếp hạng #7464 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 PMG. Trong vòng 24 giờ qua, PMG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0011519 (thấp) đến ₫ 0.0011806 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 10,635.3459892222326745, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5.716646855839083040.

Về hiệu suất ngắn hạn, PMG biến động 0.00% trong giờ qua và +4.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 12.19.

Thông tin thị trường PMG (PMG)

Xếp hạng No.7464 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 12.19₫ 12.19 ₫ 12.19 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.30M₫ 2.30M ₫ 2.30M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Tổng cung 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai PMG

Vốn hoá thị trường hiện tại của PMG là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 12.19. Nguồn cung lưu hành của PMG là 0.00, với tổng nguồn cung là 2000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.30M.