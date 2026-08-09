Giá Marina Protocol hôm nay

Giá Marina Protocol (BAY) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.018046, biến động 0.60% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BAY sang VND là ₫ 0.018046 mỗi BAY.

Marina Protocol hiện xếp hạng #1577 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 3.61M, với nguồn cung lưu hành 200.00M BAY. Trong vòng 24 giờ qua, BAY được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.017832 (thấp) đến ₫ 0.018367 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,963.1571877063459630, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 187.4767461688518535.

Về hiệu suất ngắn hạn, BAY biến động -0.41% trong giờ qua và +0.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.59K.

Thông tin thị trường Marina Protocol (BAY)

Xếp hạng No.1577 Vốn hóa thị trường ₫ 3.61M₫ 3.61M ₫ 3.61M Khối lượng (24H) ₫ 57.59K₫ 57.59K ₫ 57.59K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 18.05M₫ 18.05M ₫ 18.05M Nguồn cung lưu thông 200.00M 200.00M 200.00M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 20.00% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Marina Protocol là ₫ 3.61M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.59K. Nguồn cung lưu hành của BAY là 200.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18.05M.