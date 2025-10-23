Giá Bitlight Labs theo thời gian thực hôm nay là 1.9626 USD. Theo dõi cập nhật giá LIGHT sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá LIGHT dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Bitlight Labs theo thời gian thực hôm nay là 1.9626 USD. Theo dõi cập nhật giá LIGHT sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá LIGHT dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về LIGHT

Thông tin giá LIGHT

Whitepaper LIGHT

Website chính thức LIGHT

Tokenomics của LIGHT

Dự báo giá LIGHT

Lịch sử LIGHT

Hướng dẫn mua LIGHT

Chuyển đổi LIGHT sang fiat

LIGHT Spot

LIGHT USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Bitlight Labs

Giá Bitlight Labs(LIGHT)

Giá theo thời gian thực 1 LIGHT sang USD

$1.9577
$1.9577$1.9577
+16.13%1D
USD
Biểu đồ giá Bitlight Labs (LIGHT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:01:22 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Bitlight Labs (LIGHT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 1.6084
$ 1.6084$ 1.6084
Thấp nhất 24H
$ 2.0614
$ 2.0614$ 2.0614
Cao nhất 24H

$ 1.6084
$ 1.6084$ 1.6084

$ 2.0614
$ 2.0614$ 2.0614

$ 2.5331828467453907
$ 2.5331828467453907$ 2.5331828467453907

$ 0.5392876430024418
$ 0.5392876430024418$ 0.5392876430024418

+5.72%

+16.13%

+105.44%

+105.44%

Giá thời gian thực của Bitlight Labs (LIGHT) là $ 1.9626. Trong 24 giờ qua, LIGHT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.6084 và cao nhất là $ 2.0614, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LIGHT là $ 2.5331828467453907, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.5392876430024418.

Về hiệu suất ngắn hạn, LIGHT đã biến động +5.72% trong 1 giờ qua, +16.13% trong 24 giờ và +105.44% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bitlight Labs (LIGHT)

No.398

$ 84.50M
$ 84.50M$ 84.50M

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

$ 824.29M
$ 824.29M$ 824.29M

43.06M
43.06M 43.06M

420,000,000
420,000,000 420,000,000

420,000,000
420,000,000 420,000,000

10.25%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bitlight Labs là $ 84.50M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.25M. Nguồn cung lưu hành của LIGHT là 43.06M, với tổng nguồn cung là 420000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 824.29M.

Lịch sử giá theo USD của Bitlight Labs (LIGHT)

Theo dõi biến động giá của Bitlight Labs trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.271917+16.13%
30 ngày$ +1.8626+1,862.60%
60 ngày$ +1.8626+1,862.60%
90 ngày$ +1.8626+1,862.60%
Biến động giá Bitlight Labs hôm nay

Hôm nay, LIGHT đã biến động $ +0.271917 (+16.13%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Bitlight Labs trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +1.8626 (+1,862.60%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Bitlight Labs trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, LIGHT đã biến động $ +1.8626 (+1,862.60%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Bitlight Labs trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +1.8626 (+1,862.60%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Bitlight Labs (LIGHT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Bitlight Labs.

Bitlight Labs (LIGHT) là gì

Bitlight Labs, đơn vị đóng góp chính và là đội ngũ phát triển lớn nhất đứng sau RGB Protocol, đang xây dựng các giao thức hợp đồng thông minh gốc và giao thức fiat mã hoá trên Lightning Network.

Bitlight Labs đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Bitlight Labs một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake LIGHT để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Bitlight Labs trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Bitlight Labs trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Bitlight Labs (USD)

Bitlight Labs (LIGHT) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Bitlight Labs (LIGHT) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Bitlight Labs.

Xem ngay dự đoán giá Bitlight Labs!

Tokenomics của Bitlight Labs (LIGHT)

Hiểu rõ tokenomics của Bitlight Labs (LIGHT) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token LIGHT ngay!

Cách mua Bitlight Labs (LIGHT)

Bạn đang tìm cách mua Bitlight Labs? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Bitlight Labs trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

LIGHT/Tiền tệ địa phương

1 Bitlight Labs (LIGHT) sang VND
51,645.819
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang AUD
A$3.022404
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang GBP
1.452324
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang EUR
1.687836
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang USD
$1.9626
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang MYR
RM8.301798
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang TRY
82.370322
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang JPY
¥298.3152
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang ARS
ARS$2,860.921272
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang RUB
159.932274
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang INR
172.257402
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang IDR
Rp32,709.986916
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang PHP
114.694344
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang EGP
￡E.93.360882
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang BRL
R$10.59804
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang CAD
C$2.728014
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang BDT
239.397948
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang NGN
2,873.481912
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang COP
$7,636.57473
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang ZAR
R.34.208118
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang UAH
81.781542
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang TZS
T.Sh.4,869.956388
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang VES
Bs412.146
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang CLP
$1,864.47
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang PKR
Rs554.23824
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang KZT
1,055.152638
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang THB
฿64.412532
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang TWD
NT$60.34995
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang AED
د.إ7.202742
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang CHF
Fr1.550454
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang HKD
HK$15.249402
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang AMD
֏749.359932
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang MAD
.د.م18.114798
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang MXN
$36.190344
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang SAR
ريال7.35975
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang ETB
Br295.037658
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang KES
KSh252.802506
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang JOD
د.أ1.3914834
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang PLN
7.143864
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang RON
лв8.596188
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang SEK
kr18.468066
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang BGN
лв3.297168
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang HUF
Ft658.805568
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang CZK
41.096844
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang KWD
د.ك0.6005556
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang ILS
6.456954
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang BOB
Bs13.522314
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang AZN
3.33642
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang TJS
SM18.05592
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang GEL
5.29902
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang AOA
Kz1,795.602366
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang BHD
.د.ب0.7399002
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang BMD
$1.9626
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang DKK
kr12.619518
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang HNL
L51.400494
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang MUR
89.219796
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang NAD
$34.24737
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang NOK
kr19.665252
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang NZD
$3.414924
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang PAB
B/.1.9626
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang PGK
K8.223294
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang QAR
ر.ق7.143864
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang RSD
дин.198.261852
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang UZS
soʻm23,645.777694
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang ALL
L163.347198
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang ANG
ƒ3.513054
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang AWG
ƒ3.53268
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang BBD
$3.9252
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang BAM
KM3.297168
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang BIF
Fr5,772.0066
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang BND
$2.531754
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang BSD
$1.9626
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang JMD
$314.820666
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang KHR
7,913.69385
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang KMF
Fr832.1424
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang LAK
42,665.216538
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang LKR
රු593.823882
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang MDL
L33.285696
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang MGA
Ar8,800.88718
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang MOP
P15.661548
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang MVR
30.02778
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang MWK
MK3,401.38206
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang MZN
MT125.41014
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang NPR
रु274.901382
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang PYG
13,820.6292
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang RWF
Fr2,843.8074
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang SBD
$16.152198
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang SCR
26.612856
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang SRD
$77.797464
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang SVC
$17.113872
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang SZL
L34.24737
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang TMT
m6.888726
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang TND
د.ت5.7563058
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang TTD
$13.286802
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang UGX
Sh6,837.6984
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang XAF
Fr1,108.869
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang XCD
$5.29902
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang XOF
Fr1,108.869
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang XPF
Fr200.1852
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang BWP
P28.124058
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang BZD
$3.9252
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang CVE
$186.309618
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang DJF
Fr347.3802
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang DOP
$124.762482
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang DZD
د.ج256.099674
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang FJD
$4.51398
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang GNF
Fr17,064.807
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang GTQ
Q14.994264
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang GYD
$409.555368
1 Bitlight Labs (LIGHT) sang ISK
kr239.4372

Nguồn Bitlight Labs

Để hiểu thêm về Bitlight Labs, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Bitlight Labs
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Bitlight Labs

Hôm nay giá của Bitlight Labs (LIGHT) là bao nhiêu?
Giá LIGHT theo thời gian thực bằng USD là 1.9626 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của LIGHT sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của LIGHT sang USD là $ 1.9626. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Bitlight Labs là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của LIGHT là $ 84.50M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của LIGHT là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của LIGHT là 43.06M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LIGHT là bao nhiêu?
LIGHT đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 2.5331828467453907 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của LIGHT là bao nhiêu?
LIGHT từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.5392876430024418 USD.
Khối lượng giao dịch của LIGHT là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của LIGHT là $ 1.25M USD.
LIGHT có tăng giá trong năm nay không?
LIGHT có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá LIGHT để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:01:22 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Bitlight Labs (LIGHT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán LIGHT sang USD

Số lượng

LIGHT
LIGHT
USD
USD

1 LIGHT = 1.9626 USD

Giao dịch LIGHT

LIGHT/USDT
$1.9577
$1.9577$1.9577
+16.17%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures