Giá USDCoin(USDC)
Giá USDCoin (USDC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.00068, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá USDC sang VND là ₫ 1.00068 mỗi USDC.
USDCoin hiện xếp hạng #5 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 74.85B, với nguồn cung lưu hành 74.80B USDC. Trong vòng 24 giờ qua, USDC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.00055 (thấp) đến ₫ 1.00072 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 61,828.57609581932119670, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 23,088.7810.
Về hiệu suất ngắn hạn, USDC biến động -0.01% trong giờ qua và -0.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 33.07M.
No.5
3.34%
2018-09-30 00:00:00
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của USDCoin là ₫ 74.85B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 33.07M. Nguồn cung lưu hành của USDC là 74.80B, với tổng nguồn cung là 74797050697.46208991. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 74.85B.
-0.01%
0.00%
-0.02%
-0.02%
Theo dõi biến động giá của USDCoin trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ 0
|0.00%
|30 ngày
|₫ +0.00018
|+0.01%
|60 ngày
|₫ -0.00011
|-0.02%
|90 ngày
|₫ +0.00058
|+0.05%
Hôm nay, USDC đã biến động ₫ 0 (0.00%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00018 (+0.01%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, USDC đã biến động ₫ -0.00011 (-0.02%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.00058 (+0.05%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của USDCoin (USDC)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá USDCoin.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của USDCoin. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường USDC: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
USDC_USDT đang giao dịch ở mức giá 1.00068 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm phía trên hệ thống trục R2, cách xa điểm trung tâm 1.00003 khoảng 65 điểm cơ bản. Nhóm đường trung bình động cho thấy tín hiệu mua không đáng kể, trong khi sự đồng bộ của các chỉ báo cho thấy thiếu vắng sự sắp xếp theo chiều tăng của phe mua. Hiện tại, cấu trúc thị trường đang trong giai đoạn dao động ở vùng giá cao, với sự phân kỳ rõ rệt giữa giá và các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng. Chỉ báo MACD đã hình thành mô hình cắt giảm, hai đường nhanh chậm đang có xu hướng tách rời xuống dưới. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, chưa xuất hiện các giá trị cực đoan quá mua hoặc quá bán. Các chỉ số KDJ và StochRSI vẫn đang ở trạng thái chờ, trong khi độ biến động của thị trường duy trì ở mức thấp và ổn định. Phân bố động lượng thể hiện tính phân tán, thiếu đi lực đẩy mạnh theo một hướng cụ thể. Dải Bollinger thu hẹp lại, cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh, với sức cầu và cung cân bằng nhau. Mức giá tham chiếu gần nhất là R2 (1.00004), cách mức giá hiện tại khoảng 64 điểm cơ bản. Phía dưới, các mức S1/S2 trùng nhau tại 1.00002, tạo thành dải hỗ trợ dày đặc, cách mức giá hiện tại khoảng 66 điểm cơ bản. Điểm trung tâm 1.00003 đóng vai trò như một mốc tham chiếu trung gian, cách mức giá hiện tại khoảng 65 điểm cơ bản. Khoảng cách chênh lệch giữa các mức giá trên và dưới mang tính đối xứng, cho thấy thị trường đang vận động trong biên độ hẹp, với các mức giá quan trọng có tác động ngay lập tức đến biến động giá cả.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của USDCoin có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
USD Coin (USDC) là một loại tiền điện tử được biết đến với tên gọi stablecoin, có giá trị được gắn kết với đồng đô la Mỹ. Nó được thiết kế để mang lại những lợi ích của tiền điện tử, như tốc độ và an ninh, đồng thời duy trì sự ổn định của tiền tệ truyền thống. USDC thường được sử dụng cho giao dịch và các hoạt động trong thị trường tiền điện tử, cung cấp một khoản giá trị ổn định giữa sự biến động của các loại tiền điện tử khác. Nó hoạt động trên blockchain Ethereum, sử dụng chuẩn token ERC-20, và nguồn cung của nó được điều chỉnh bởi Centre Consortium, tổ chức này sẽ tạo và hủy bỏ các đồng tiền phản ứng với nhu cầu.
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Sở hữu USDCoin mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Trong hệ sinh thái tiền mã hoá, stablecoin đóng vai trò quan trọng như một cầu nối giữa tài sản số và tài chính truyền thống. Khác với Bitcoin hoặc Ethereum, vốn có biến động giá mạnh, stablecoin được thiết kế để duy trì sự ổn định bằng cách neo giá vào các loại tiền pháp định như đô la Mỹ. Trong số này, USD Coin (USDC) là một trong những stablecoin được bảo chứng bằng đô la phổ biến nhất, với ứng dụng trải rộng từ giao dịch, thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới đến hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi).
USD Coin (USDC) là một stablecoin neo theo đô la Mỹ, được Circle và Coinbase ra mắt chung vào năm 2018. USDC được thiết kế để duy trì tỷ lệ 1:1 với đô la Mỹ, nghĩa là một USDC luôn có thể đổi lấy một USD. Mỗi token được bảo chứng bằng đô la Mỹ hoặc tài sản tương đương, được lưu giữ tại các tổ chức tài chính được quản lý.
Khác với nhiều loại tiền mã hoá khác, USDC đặc biệt chú trọng đến yếu tố tuân thủ, bảo mật và minh bạch. Để củng cố điều này, các công ty kiểm toán độc lập sẽ phát hành báo cáo xác nhận dự trữ hàng tháng, đảm bảo rằng mỗi USDC lưu hành đều được bảo chứng đầy đủ.
Cơ chế vận hành của USDC rất đơn giản:
- Người dùng nạp đô la Mỹ thông qua các đơn vị phát hành được quản lý.
- Đơn vị phát hành tạo ra số lượng USDC tương ứng và gửi vào ví của người dùng.
- Người dùng cũng có thể đổi USDC lấy đô la Mỹ bất kỳ lúc nào, hệ thống sẽ đốt số lượng USDC tương ứng.
Quy trình nạp đô la Mỹ dẫn đến việc phát hành USDC, và quy đổi đô la Mỹ dẫn đến việc đốt USDC, giúp token luôn duy trì tỷ lệ trao đổi 1:1 với đô la Mỹ. Nhờ đó, người dùng có thể chuyển đổi qua lại giữa USDC và USD một cách liền mạch bất kỳ lúc nào.
Việc mua USDC rất đơn giản và dễ tiếp cận, vì hầu hết các sàn giao dịch lớn, bao gồm cả MEXC, đều hỗ trợ. Các bước thông thường như sau:
- Đăng ký tài khoản: Mở tài khoản và hoàn thành xác minh KYC.
- Nạp tài sản: Thêm tài sản qua chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán khác.
- Mua USDC: Chọn cặp giao dịch USDC (ví dụ: USDC/USDT, USDC/USD), nhập số lượng và xác nhận mua.
Ngoài ra, bạn cũng có thể mua và đổi USDC trực tiếp thông qua các tổ chức đối tác chính thức như Circle hoặc Coinbase, cho phép chuyển đổi trực tiếp từ tiền pháp định sang USDC và rút ra bất kỳ lúc nào.
Trong thị trường stablecoin, USD Coin (USDC) và Tether (USDT) là hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Sự khác biệt chính giữa hai loại stablecoin này có thể tóm tắt như sau:
- Minh bạch: USDC được bảo chứng hoàn toàn bằng dự trữ tại các tổ chức tài chính được quản lý, kèm báo cáo xác nhận hàng tháng từ các kiểm toán viên độc lập, mang lại mức độ minh bạch cao hơn. Trong khi đó, USDT từng nhiều lần bị chỉ trích về mức độ rõ ràng và đầy đủ của việc công bố dự trữ.
- Ứng dụng: USDC được sử dụng rộng rãi trong các giải pháp thanh toán tuân thủ quy định, tài chính phi tập trung (DeFi), và đầu tư tổ chức. Tuy nhiên, USDT lại có ưu thế rõ rệt về khối lượng giao dịch và vẫn là stablecoin có tính thanh khoản cao nhất trên các thị trường toàn cầu.
- Giám sát pháp lý: USDC nhấn mạnh yếu tố tuân thủ và hoạt động dưới khuôn khổ pháp lý nghiêm ngặt tại Hoa Kỳ. USDT, dù linh hoạt hơn về vận hành, nhưng lại thường xuyên đối mặt với các thách thức pháp lý trên toàn thế giới.
Vì vậy, USDC thường được ưa chuộng bởi những người dùng ưu tiên tính tuân thủ, an toàn và minh bạch, trong khi USDT vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm tính thanh khoản sâu và sự tiện lợi khi giao dịch toàn cầu.
Là một stablecoin, USD Coin (USDC) không được thiết kế như một tài sản đầu tư có khả năng tăng giá, vì giá trị của stablecoin này luôn được duy trì xấp xỉ 1 USD. Tuy nhiên, USDC vẫn mang ý nghĩa đầu tư quan trọng trong một số trường hợp:
- Bảo toàn vốn: Trong các giai đoạn thị trường tiền mã hoá biến động mạnh, nhà đầu tư thường chuyển đổi tài sản sang USDC để phòng ngừa rủi ro.
- Cơ hội sinh lợi trên DeFi: Thông qua staking, cho vay hoặc cung cấp thanh khoản, USDC có thể được sử dụng trên các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) để tạo ra thu nhập từ lãi suất.
- Giao dịch xuyên biên giới: USDC cho phép chuyển tiền toàn cầu gần như tức thì với chi phí thấp, là giải pháp thay thế thực tế cho các kênh ngân hàng truyền thống.
Vì vậy, USDC phù hợp nhất với vai trò là công cụ quản lý vốn và ổn định, thay vì là phương tiện đầu tư mang tính đầu cơ.
Mặc dù bản thân USDC không phải là tài sản có khả năng tăng giá, nhưng có thể mang lại lợi nhuận bổ sung thông qua cơ chế staking và cho vay:
- Sản phẩm trên sàn giao dịch: Các nền tảng như MEXC cho phép người dùng stake USDC và nhận APR lên đến 9,50%.
- Giao thức DeFi: Các giao thức như Aave cho phép người dùng gửi USDC để nhận lãi suất cho vay hoặc phần thưởng thanh khoản.
- Sản phẩm dành cho tổ chức: Một số nhà cung cấp fintech cung cấp các sản phẩm cấu trúc dựa trên USDC, được thiết kế để mang lại lợi nhuận ổn định với rủi ro tương đối thấp.
Theo đó, USDC không chỉ đóng vai trò là phương tiện trao đổi và công cụ thanh toán, mà còn là tài sản tạo thu nhập với rủi ro thấp trong cả hệ sinh thái tài chính tập trung lẫn phi tập trung.
Khi Web3, tài chính phi tập trung (DeFi) và các giải pháp thanh toán xuyên biên giới tiếp tục phát triển, các trường hợp sử dụng của USD Coin (USDC) dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Được định vị là một stablecoin tuân thủ, minh bạch và nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý, USDC đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi toàn cầu sang tài chính số. Dù hiện tại USDT vẫn chiếm thị phần lớn hơn, nhưng với khung pháp lý vững chắc và sự hậu thuẫn từ các tổ chức lớn, USDC được đánh giá là có tiềm năng trở thành lực lượng dẫn đầu trong lĩnh vực stablecoin trong những năm tới.
Để hiểu thêm về USDCoin, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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