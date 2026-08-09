Giá AlpineF1TeamFanToken(ALPINE)
Giá AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3356, biến động 3.80% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ALPINE sang VND là ₫ 0.3356 mỗi ALPINE.
AlpineF1TeamFanToken hiện xếp hạng #1069 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 7.16M, với nguồn cung lưu hành 21.34M ALPINE. Trong vòng 24 giờ qua, ALPINE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3199 (thấp) đến ₫ 0.3398 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 351,556.698139060333865, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 8,420.48402208917539760.
Về hiệu suất ngắn hạn, ALPINE biến động +0.02% trong giờ qua và +6.57% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 67.73K.
No.1069
53.33%
BSC
Vốn hoá thị trường hiện tại của AlpineF1TeamFanToken là ₫ 7.16M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 67.73K. Nguồn cung lưu hành của ALPINE là 21.34M, với tổng nguồn cung là 40000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 13.42M.
+0.02%
+3.80%
+6.57%
+6.57%
Theo dõi biến động giá của AlpineF1TeamFanToken trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +323.304366
|+3.80%
|30 ngày
|₫ +0.0243
|+7.80%
|60 ngày
|₫ +0.0018
|+0.53%
|90 ngày
|₫ -0.1649
|-32.95%
Hôm nay, ALPINE đã biến động ₫ +323.304366 (+3.80%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0243 (+7.80%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ALPINE đã biến động ₫ +0.0018 (+0.53%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.1649 (-32.95%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Truy cập ngay Trang lịch sử giá AlpineF1TeamFanToken.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của AlpineF1TeamFanToken. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ALPINE: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
ALPINE_USDT在4小时周期内运行于0.3286价位。当前价格位于中枢0.3207之上。根据枢纽体系显示，现价已突破R2阻力位0.3227。市场结构呈现向上偏移状态，多空双方已在中枢区域完成换手。目前价位已脱离密集成交区，各项指标一致性指向多方占优，价格正处于短期扩张阶段。 MACD指标录得金叉信号，动能柱状图维持正向增长。RSI指数处于中性区间，快慢线未出现明显背离。KDJ与StochRSI数值同步上行，波动率随价格突破而放大。均线组中的买盘确认了趋势延续，EMA排列也支持当前方向，动能分布集中于买方一侧，未见明显分散迹象，波动幅度符合突破特征。 近端参考价位为R2点0.3227，距离现价0.0059；下方第一支撑位于S1点0.3195，距离现价0.0091。远端防守位设于S2点0.3187，上方暂无即时阻力标记。中枢0.3207构成回测基准，关键节点清晰可辨。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của AlpineF1TeamFanToken có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
ALPINE là một tài sản số hoạt động trên mạng blockchain sở hữu riêng của nó. Nó được thiết kế để tạo điều kiện cho các giao dịch ngang hàng an toàn trên mạng của mình, với trọng tâm là tốc độ và hiệu quả. Blockchain ALPINE sử dụng một cơ chế đồng thuận được gọi là Proof of Stake (PoS) để xác nhận các giao dịch và thêm các khối mới vào chuỗi. Cơ chế này được biết đến với hiệu quả năng lượng và khả năng mở rộng, làm cho nó trở thành lựa chọn phổ biến cho nhiều dự án blockchain hiện đại. Token ALPINE phục vụ như là đồng tiền bản địa trong hệ sinh thái ALPINE, được sử dụng cho phí giao dịch và quản lý mạng. Mô hình phát hành của nó là cố định, có nghĩa là có một nguồn cung tối đa đã được xác định trước của token sẽ tồn tại.
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Alpine F1® Team Fan Token là token tiện ích BEP-20 được thiết kế để cách mạng hóa trải nghiệm người hâm mộ cho tất cả những người ủng hộ Đội ngũ BWT Alpine F1®. cho phép người hâm mộ Đội ngũ BWT Alpine F1® tham gia vào các cuộc thăm dò bỏ phiếu của đội ngũ, săn các bộ sưu tập kỹ thuật số, mua NFT và tận hưởng các tính năng trò chơi gắn liền với phần thưởng của người hâm mộ hoặc trải nghiệm tuyệt vời.
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