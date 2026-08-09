Giá AlpineF1TeamFanToken hôm nay

Giá AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3356, biến động 3.80% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ALPINE sang VND là ₫ 0.3356 mỗi ALPINE.

AlpineF1TeamFanToken hiện xếp hạng #1069 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 7.16M, với nguồn cung lưu hành 21.34M ALPINE. Trong vòng 24 giờ qua, ALPINE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3199 (thấp) đến ₫ 0.3398 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 351,556.698139060333865, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 8,420.48402208917539760.

Về hiệu suất ngắn hạn, ALPINE biến động +0.02% trong giờ qua và +6.57% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 67.73K.

Thông tin thị trường AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Xếp hạng No.1069 Vốn hóa thị trường ₫ 7.16M₫ 7.16M ₫ 7.16M Khối lượng (24H) ₫ 67.73K₫ 67.73K ₫ 67.73K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 13.42M₫ 13.42M ₫ 13.42M Nguồn cung lưu thông 21.34M 21.34M 21.34M Nguồn cung tối đa 40,000,000 40,000,000 40,000,000 Tổng cung 40,000,000 40,000,000 40,000,000 Tỷ lệ lưu hành 53.33% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của AlpineF1TeamFanToken là ₫ 7.16M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 67.73K. Nguồn cung lưu hành của ALPINE là 21.34M, với tổng nguồn cung là 40000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 13.42M.